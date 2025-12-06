Міністра оборони США Піта Геґсета підозрюють у воєнному злочині.

Ймовірно він наказав убити двох людей із потопленого венесуельського човна, який нібито перевозив наркотики.

 

 

В ході військової операції в Карибському морі, де Сполучені Штати ведуть війну проти венесуельських наркоторговців, глава Пентаґону Піт Геґсет міг скоїти воєнний злочин. Газета The Washington Post повідомила з покликом на анонімні джерела подробиці однієї з операцій, проведеної ще другого вересня.

 

За твердженням видання, американські військовики – а саме вояки елітної контртерористичної групи SEAL Team 6 – за допомогою розвідувального дрона вистежили біля узбережжя острова Трінідад венесуельське судно, яке ймовірно перевозило наркотики. На його облавку перебувало 11 людей. По судну було завдано ракетного удару. Незабаром сам Пентаґон оприлюднив відео цього удару.

 

За даними The Washington Post, після цього дрон виявив, що двоє людей вижили і чіпляються за уламки судна. По було них завдали повторного удару. Наказ про це, за інформацією видання, віддав безпосередній керівник операції адмірал Френк «Мітч» Бредлі (Frank «Mitch» Bradley), керуючись усною директивою міністра оборони США Піта Геґсета «вбити всіх». Про другий удар Пентаґон публічно не повідомляв.

 

Геґсет, коментуючи публікацію The Washington Post, заявив, що спостерігав у прямому етері за першим ударом, але не бачив тих, хто вижив, не наказував завдати другого удару і не бачив його, оскільки пішов на робочу зустріч. Наказ, за ​​його словами, віддав адмірал Бредлі. Геґсет наголосив, що повністю підтримує рішення свого підлеглого.

 

Сумніви щодо законності військової операції в Карибському морі були й раніше. Але після публікації The Washington Post і визнання Білого дому, що в ній загалом коректно описано те, що сталося другого вересня, не тільки демократи, а й багато республіканців у Конґресі почали вимагати розслідування.

 

Операція Збройних сил США в Карибському морі триває з вересня 2025 року. Американські військовики завдають ударів по судах, які, як заявляють представники адміністрації США, перевозять наркотики з Венесуели. У ході цієї кампанії потоплено щонайменше 21 судно, загинуло понад 80 осіб.

 

06.12.2025

