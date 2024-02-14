721-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Великий десантний корабель "Цезарь Куников" знищили ударні морські дрони Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік Алупки, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У підсумку "Цезарь Куников" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала, Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи UNITED24. Великий десантний корабель "Цезарь Куников" проєкту 775 - одне з найновіших російських суден.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

188,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

69,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

210,9% автомобільної техніки (з них 2,5% за минулий тиждень),

310,4% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

88,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

47,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили російський великий десантний корабель - "Цезар Куніков", повідомили в Генштабі ЗСУ. У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

09:45 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:40 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — росіяни мали частковий успіх біля Іванівки. Спроби покращити тактичне положення у Синьківки було для них невдалим. Тривають бої східніше Ямполівки, ворог має успіхи.

• Бахмутський напрямок — росіяни проводять активні штурмові дії східніше та північніше Іванівського. Ціль очевидна - вийти на хребет до Часового Яру.

• Авдіївський відтинок — ворог продовжує наступати в Авдіївці. Головний удар залишається в північній частині міста. Росіян наступає значним числом живої сили під акомпанемент десятків КАБів. Противнику вдалося вийти на індустріальний проспект, перерізавши сполучення. Автобаза також під ворогом. З півдня росіяни продовжують обходити Зеніт, створюючи ризик повноцінного оточення. Ворог продовжує штурмові дії у Первомайському та околиці. Посилився тиск противника в південно-східній частині Георгіївки. В Новомихайлівці тривають бої, ворог продовжує розвивати успіх в східній частині села. При цьому оборонцям вдається наносити їм суттєве ураження.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Таврійський відтинок — оновлено лінію зіткнення в Кринках, розширено сіру зону.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сенат США ухвалив законопроект про додаткові асигнування, який передбачає надання Україні допомоги у сфері безпеки на суму близько 60 мільярдів доларів, переважна більшість з яких буде надана американським компаніям та персоналу.

• Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська намагаються відновити маневр на полі бою за допомогою радянської теорії глибокого бою, але поки що мають труднощі з її реалізацією через сучасні можливості України.

• Нинішні українські можливості на полі бою, які позбавляють російські війська можливості відновити маневр на полі бою на російських умовах, значною мірою залежать від надання західної військової допомоги в ключових системах, багато з яких можуть надати лише США у великих масштабах.

• Українські війська не зможуть утримати ці переваги і позбавити російські війська можливості відновити маневр на полі бою на російських умовах без подальшої допомоги з боку США та їхніх країн-партнерів у найближчій і середньостроковій перспективі.

• Російські джерела цілеспрямовано перебільшують українські втрати в результаті російського удару під Селидовим Донецької області 13 лютого.

• Кремль, схоже, відстоює право застосовувати законодавство Російської Федерації до посадових осіб урядів країн-членів НАТО за дії, вчинені при виконанні ними службових обов'язків на території своїх країн.

• Санкції США, як повідомляється, обмежують зусилля Росії, спрямовані на те, щоб обійти нафтову стелю G7, на тлі постійних вказівок на те, що Індія може переосмислити свою зростаючу позицію як покупця російської нафти.

• Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) заявив 12 лютого, що Росія, ймовірно, здатна утримувати нинішні темпи втрат техніки щонайменше протягом двох-трьох років, виробляючи нову техніку і повертаючи техніку зі зберігання.

• Кремль продовжує докладати зусиль для зміцнення контролю над окупованою Україною шляхом інституціоналізації соціальних виплат і послуг.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: