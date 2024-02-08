715-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:30 Сьогодні ухвалили рішення змінити керівництво Збройних Сил України, заявив міністр оборони Умєров. Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ.

18:05 Парламент Італії схвалив рішення уряду щодо продовження на рік військової допомоги Україні, повідомляє ANSA. За відповідне рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту – Сенат схвалив це рішення у січні.

17:30 Фінляндія закрила кордон з РФ ще на два місяці, повідомляє Yle. Закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ у Фінляндії обґрунтовують тим, що Росія переправляє мігрантів на кордон, щоб чинити тиск на Фінляндію.

16:55 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії торкнеться 55 компаній та понад 60 людей, пише Bloomberg. Як зазначає агентство, санкції торкнуться низки фірм і людей, що займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій, електроніки, які використовують російські оборонні компанії. Втім, як повідомляється, цей пакет санкцій буде обмеженим за обсягом – частина членів ЄУ закликає блок бути більш амбітним та додати до переліку нові економічні обмеження.

16:20 Мінцифри разом із Міноборони працюють над запровадженням електронного військового квитка, при цьому він буде не в "Дії", повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, питання запровадження електронного військового квитка все ще опрацьовується. Міністр зазначив, що для військового електронного кабінету буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони.

15:35 Шуфричеві повідомили підозру у фінансуванні росгвардії у Криму, повідомили в ДБР. Працівники ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича – за даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму. У ДБР зазначили, що Шуфрич платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на окупованому півострові.

15:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Авдіївка залишається головним об'єктом російських операцій. Росія продовжує атаки на південно-східній околиці міста, де точаться вуличні бої. За останні два тижні російські війська, ймовірно, здійснили ротацію додаткових сил у напрямку Авдіївки, посиливши тиск на українські позиції навколо міста. Україна продовжує проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основних шляхів постачання. • За останні чотири тижні по українських позиціях в Авдіївці було випущено близько 600 керованих боєприпасів з тактичної авіації. З 5 лютого 2024 року російські вильоти збільшили кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж за останні два тижні. Однак російські винищувачі змушені запускати боєприпаси на відстані, що знижує їхню точність через постійну загрозу з боку української протиповітряної оборони. • Росія майже напевно продовжуватиме наступальний тиск на цій ділянці протягом наступних кількох тижнів, інтенсивно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль.

14:50 Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів – станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників DJI під потреби ведення бойових дій. Програмне забезпечення, серед іншого, дозволяє ворожим операторам дронів налаштовувати пульти управління та створювати нові; захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт; керувати дроном з комп’ютера (не через пульт). Через веб-сервери цей російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий». За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Ворог намагається всіляко розв'язати проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

14:25 Українські військові з ПЗРК знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Авдіївському напрямку, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

13:50 В Нікополі невідомий розстріляв автомобіль заступника міського голови заступника голови Нікопольської ради Віталія Журавльова, який загинув. За словами джерела в правоохоронних органах, одна з основних версій – конфлікт із місцевим угрупованням, який тягнеться з 2017 року.

13:30 Керівництво Національної поліції, "реагуючи на одиничний та неприпустимий факт", ухвалило рішення про розформування полку особливого призначення ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та переведення всіх спецпризначенців до бригади "Лють". Раніше в соцмережах було розміщено відео спецпризначенців поліції Дніпропетровської області, які відмовляються вступати до штурмової бригади Нацполіції "Лють".

13:10 Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував американських сенаторів-республіканців на тлі провалу в Сенаті США законопроєкту, який серед іншого передбачає допомогу Україні.

"Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в труні. Як вам не соромно".

12:45 Національний банк України напрацьовує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування, після чого обговорюватиме його з профільним комітетом Верховної Ради, повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

12:05 Генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку, повідомили в Сухопутних військах Збройних Сил України, наголосивши, "командувач, як завжди, звернув увагу командирів на ключовий пріоритет – збереження життя наших воїнів та мінімізацію втрат". Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою й оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях.

11:20 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 105 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 48 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 З аварійного ремонту виведено блок ТЕС. У резерві сім блоків ТЕС, які буде задіяно у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Власна генерація повністю покриває потреби споживачів. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:25 Вчора, в середу 7 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:00. Його рівень був на 4% нижчим, ніж у вівторок, 6 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 6,5% вищий за відповідний показник середи, 7 лютого. Причина – через щільну хмарність дахові сонячні електростанції не виробляють електроенергію для домогосподарств, що компенсується збільшенням споживання з мереж. Температурні показники не змінилися.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

186,9% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

68,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

208,4% автомобільної техніки (з них 3,3% за минулий тиждень),

305,4% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

87,9% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

47,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конґресі за блокування двопартійної угоди щодо кордону і пакета зовнішньої допомоги, зазначивши, що Трамп дзвонив сенаторам і погрожував "відплатою", якщо вони підтримають пакет.

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог підтягує резерви для потенційного удару в районі Табаївки, цілком ймовірно, що один з ударів буде в тил нашому угрупованню у Котлярівці та Кислівці. Східніше Тернів та Ямполівки тривають бої, які характеризуються гойдалками. Сили оборони при цьому завдають суттєве ураження наступаючим частинам ворога.

• Бахмутський напрямок — тривають бойові дії біля Білогорівки (Л). Була спроба ворога колонами сумарно з 20 ОВТ здобути тактичний успіх. Росіяни наступали на Іванівське, ситуація з'ясовується. Біля ГРП (Горлівка) росіяни за будь-яку ціну намагаються утримати позиції.

• Авдіївський відтинок — біля Степового були спроби ворога просунутися, але всі вони успіху не мали. Натомість у самій Авдіївці ситуація критична і хаотична. Ворог продовжує просуватися у приватному секторі по вулицях Незалежності та Сапронова. У районі залізничного моста росіяни мають частковий успіх та штурмують позиції на дачах у напрямку стели при в'їзді та автобази. Росіяни активно лізли по трасі, але зазнали втрат і відступили. Аналогічна ситуація в районі ДФС. На півдні міста ворог настільки фанатичний, що заходить в оточення та тримає кругову оборону. Тривають бої у Первомайському та біля Невельського. Росіяни штурмують східну частину Георгіївки та район Побєди. На жаль, противник зайшов у крайні хати Новомихайлівки, чи вдалося вибити його — невідомо.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Таврійський відтинок — в Кринках ворога вдалося трохи потіснити із забудови.

09:45 Внаслідок падіння уламків ліквідованих українською ППО ворожих безпілотників на Вінниччині спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

09:40 У Миколаївській області ППО знищила три БПЛА противника, уламки збитих дронів, які впали, пошкодили цивільну і спортивну інфраструктуру, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

09:35 Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено недобудовану багатоповерхову будівлю (вибито скління) та будівлю навчального закладу (пробито дах, перекриття, вибито вікна), повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Люди не постраждали.

09:30 Вночі росіяни завдали удару 17 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда (Крим). У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» (65%) у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

За минулі сім днів було збито 46 із 74 (62%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Сенат США у четвер о 19:00 за київським часом повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але без міграційної реформи, повідомила посол України у США Оксана Маркарова: "Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення щодо голосування (за – 58, проти – 41), яке необхідне для винесення на голосування питання про припинення дебатів та розгляд по суті "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеної раніше сьогодні сенатором П.Мюрреєм". Для його ухвалення потрібно 60 голосів.

09:15 Cенат США не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також нове фінансування для захисту кордонів. У Сенаті США не знайшлося достатньої кількості голосів (49 проти 50 при необхідних 60 голосах) на підтримку компромісного законопроєкту, про який демократи та республіканці домовлялися кілька місяців. Причиною цього стало питання захисту кордонів.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вранці 7 лютого російські війська провели другий найбільший комбінований удар безпілотниками та ракетами у 2024 році. Комплекс ударів 7 лютого є символічним проявом постійного інноваційно-адаптаційного змагання у сфері наступу-захисту в повітряному просторі, в якому беруть участь Росія і Україна.

• Під час удару 7 лютого Росія завдала удару по Києву втретє у 2024 році, що, зокрема, збіглося з візитом до Києва Верховного комісара ЄУ Жозепа Борреля.

• Заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв продовжив свою риторику брязкання ядерною зброєю, яка, ймовірно, частково спрямована на стримування західної допомоги Україні.

• Рада Російської Федерації 7 лютого схвалила законопроєкт, який дозволяє російському уряду конфісковувати майно у осіб, засуджених за поширення "фейкової" інформації про російських військових, що, ймовірно, є частиною поточних зусиль з цензури, спрямованих на обмеження критики військових зусиль Росії напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

• Yandex NV – голландська холдингова компанія російської інтернет-компанії "Яндекс" – оголосила, що продасть усі свої російські активи за 475 мільярдів рублів (близько 5,2 мільярда доларів) консорціуму покупців, що складається з п'яти російських компаній.

• Головне управління військової розвідки України заявило 7 лютого, що Росія мобілізує громадян Сирії, які приїжджають до Росії під виглядом охоронців на нафтопереробні заводи.

• Російська окупаційна влада продовжує мілітаризувати українських дітей та молодь на окупованих територіях України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: