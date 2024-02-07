Головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.

Zhejiang Chouzhou Commercial Bank відмовляється працювати з росіянами і білорусами з огляду на західні санкції.

Китайський Zhejiang Chouzhou Commercial Bank повідомив клієнтів про припинення операцій з Росією. Про це в середу, сьомого лютого, написала російська газета «Ведомости» з покликом на обізнаних зі ситуацією представників ділових об'єднань і фінансових консультантів. Менеджери банку оповістили клієнтів про припинення відносин з будь-якими російськими чи білоруськими організаціями минулого тижня, стверджують співрозмовники видання.

«Через це у нас вже зірвалося кілька угод», – розповів власник однієї з російських компаній-імпортерів. Інший співрозмовник «Ведомостей», підприємець з Іжевська, який закуповує в Китаї обладнання для верстатів, розповів, що спочатку, у грудні, в Chouzhou його повідомили про зупинення платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено західними санкціями. Але через кілька тижнів менеджер банку попередив про повне припинення розрахунків із Росією незалежно від продукції чи валюти платежу.

Zhejiang Chouzhou Commercial Bank був основним розрахунковим центром для російських імпортерів через порівняно м'який комплаєнс і географічне розташування – його штаб-квартира розташовується в місті Іу, одному з головних логістичних вузлів китайського експорту в Росію.

Окрім того, зупинка фінансових операцій напередодні китайського Нового року спричиняє логістичний колапс для росіян. Через довгі вихідні дні – у Китаї вони триватимуть з 10 до 17 лютого – вивезти товар не буде можливим щонайменше до березня.

Зупинка проведення розрахунків для росіян не залежить від платіжної системи, уточнюють «Ведомости». Будь-які транзакції припинені не лише з російською СПФС, а й через SWIFT чи китайську CIPS. Як пояснив один зі співрозмовників газети, у звітності, яку в банку можуть вимагати західні контрагенти, відображається кожна фінансова операція, навіть якщо американцям чи європейцям не видно руху коштів за допомогою національних систем. А китайські банки, своєю чергою, сильно залежать від Заходу і вважають за краще не ризикувати.

Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – не єдиний у Китаї, хто обмежив фінансові відносини з Росією. Крім нього, як стверджують «Ведомости», «один із трьох найбільших у Китаї банків» закрив валютний рахунок російської компанії, зберігши при цьому можливість переказувати гроші в юанях. Крім того, тепер у банку вимагають підтвердження, що покупець товару не мав контактів зі санкційними особами та компаніями і що продукція не використовуватиметься для потреб оборонного комплексу РФ і не постачатиметься до Криму.