Євроунія відклала до грудня рішення щодо передачі Україні заморожених активів Росії.

Бельгія, де перебуває більша частина активів, вимагає для себе серйозніших гарантій.

 

 

Країни-члени Європейської Унії вирішили на саміті в Брюсселі у четвер, 23 жовтня, відкласти до грудня рішення про те, чи слід використовувати заморожені активи Центробанку Росії для допомоги Україні.  Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на анонімні джерела.

 

Більшість країни Євроунії виступає за те, щоб Україна отримала репараційний кредит на 140 мільярдів доларів під заставу заморожених російських активів. Проте Бельгія, де перебуває більша частина активів, вимагала серйозніших гарантій того, що країна не нестиме одноосібно відповідальності за ризики, пов'язані з цим кредитом, розповіли співрозмовники аґенції.

 

Лідери країн-членів попросили Європейську Комісію підготувати варіанти рішень, які будуть розглянуті на наступному саміті у грудні цього року. За твердженням джерела, очільники європейських країн налаштовані на те, щоб досягти остаточної угоди до кінця року.

 

Після початку повномасштабної російсько-української війни країни Заходу заморозили активи Центробанку РФ на понад 200 мільярдів євро. Більшість суми — близько 190 мільярдів — зберігається у депозитарії Euroclear у Бельгії. Наразі Україна отримує лише відсотковий прибуток від заморожених російських активів.

 

Країни Євроунії виступають за надання Україні кредиту у розмірі 140 мільярдів євро під заставу заморожених коштів ЦБ РФ. Передбачається, що гроші спрямують на озброєння України. План Єврокомісії передбачає, що Україна погасить кредит, коли війна закінчиться, а Москва своєю чергою погодиться виплатити Києву репарації за завдані збитки. Після цього Єврокомісія поверне гроші Euroclear, і Росія зможе їх знову використати.

23.10.2025

