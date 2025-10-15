Китайський експорт компонентів бойових дронів до Росії стрімко зріс.

Йдеться передовсім про оптоволокно та літій-іонні акумулятори.

Упродовж літа 2025 року постачання оптоволоконного кабелю та літій-іонних акумуляторів, а також інших компонентів для збирання бойових дронів з Китаю до Росії стрімко зросли. Про це повідомляє газета The Washington Post з покликом на дані китайської митниці.

На думку аналітиків, на яких посилається видання, різке зростання експорту таких товарів демонструє, як тісне партнерство між російськими та китайськими виробниками допомагає Москві здобувати перевагу на полі бою у війні з Україною. Водночас Пекін декларує, що займає нейтральну позицію щодо російсько-української війни. А китайські підприємства, на частку яких припадає 80% світового ринку комерційних безпілотників, офіційно скоротили прямий експорт готових БПЛА до Росії.

Однак офіційні дані з митниці на китайсько-російському кордоні засвідчують, що обсяги поставок оптоволоконних кабелів досягли рекордних показників спочатку у травні (загальна довжина кабелів становила близько 191 тисячі кілометрів), потім у червні (близько 209 тисяч кілометрів), а до серпня ця цифра зросла до 528 тисяч кілометрів. Водночас експорт літій-іонних батарей досягнув рекордних 54 мільйонів доларів у червні, а потім трохи знизився до 47 мільйонів доларів у серпні.

Серед двох головних постачальників таких товарів до Росії The Washington Post називає китайського виробника літій-іонних батарей Shenzhen Huaxin Energy та виробника дронів Nasmin Technology, що належить Shenzhen Kiosk Electric.