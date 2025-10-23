Євроунія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії.

Словаччина, яка кілька тижнів блокувала санкції, нарешті здалася.

Країни Європейської Унії офіційно затвердили 19-й пакет санкцій проти Росії за аґресивну війну проти України. Про це зранку в четвер, 23 жовтня, повідомив німецький новинний канал N-TV з покликом на уряд Данії – країни, яка впродовж поточного півріччя головує в Раді ЄУ. «Це значний пакет, який б'є по основних джерелах доходу Росії за рахунок нових енергетичних, фінансових та торговельних заходів», – йдеться у заяві данського уряду.

Новий пакет передовсім передбачає заборону на імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Окрім того, за словами верховної представницї ЄУ з питань міжнародної політики й безпеки Каї Каллас, новий санкційний пакет «націлений на російські банки, криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї». «ЄУ обмежує переміщення російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну ставатиме чимраз важче фінансувати цю війну», – написала пані Каллас на платформі Х.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн так прокоментувала запровадження 19-го пакету: «Ми не поступимося, доки народ України не матиме справедливого та тривалого миру. Атаки на газовий сектор Росії зараз вдаряють по самому серцю її воєнної економіки».

Угода стала можливою завдяки тому, що країнам-членам ЄУ нарешті вдалося дотиснути Словаччину, й вона в середу ввечері, 22 жовтня, нарешті зняла свої застереження, які висувала протягом кількох тижнів. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагав від Євроунії, щоб та зробила більше для боротьби зі зростанням цін на енергоносії.

Отже, згідно з рішенням ЄУ, короткострокові контракти на постачання російського ЗПГ припинять дію через шість місяців, а довгострокові – з 1 січня 2027 року. Повна заборона запроваджується на рік раніше, ніж передбачала дорожня карта Єврокомісії щодо відмови від російських копалин енергоносіїв.