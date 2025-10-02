Через західні санкції на кордоні Росії та Казахстану зібралося тисячі фур з вантажами з Китаю.

Перевізники зіткнулися з масштабними перевірками вантажів подвійного призначення.

На казахсько-російському кордоні з боку Казахстану утворилися багатокілометрові черги з кількох тисяч вантажних автомобілів, які везли вантажі з Китаю. Про це повідомляє газета «Коммерсантъ». Перевізники зіткнулися з масштабними перевірками вантажів, пов’язаними зі західними санкціями проти Росії.

Як стверджують російські перевізники, ситуація загрожує логістичним колапсом. За словами заступника керівника відділу логістики російської компанії СЛК Максима Ємєліна, черги почали накопичуватися з середини вересня — в основному з фур з вантажами подвійного призначення та товарами, які підпадають під санкції (електроніка, дрони та деталі до них, одяг, товари західних брендів). Він зазначив, що багато перевізників, побоюючись потрапити на огляд, заїжджають у «відстійники» для «вичікування кращого моменту». Таким чином прикордонні переходи перевантажені, машини зайняли всі найближчі паркування, а також стоять на узбіччях.

Російські перевізники планують перескерувати логістичні потоки з Китаю на інші маршрути. «Головна альтернатива Казахстану – перехід "Маньчжурія" – "Забайкальськ", де машини проходять за добу-дві», – розповів Максим Ємєлін.

При цьому, як наголошують експерти, те, що відбувається, свідчить про «нову реальність, а не тимчасовий збій». Вони прогнозують посилення контролю і дедалі сильніше дотримання санкцій західних країн.