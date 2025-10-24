Путін висловив скепсис щодо Трампових нафтових санкцій.

Президент США порадив російському диктаторові зачекати пів року, а вже тоді робити висновки.

Коментуючи нововведені американські санкції проти російських нафтових концернів, російський диктатор Владімір Путін назвав їх «недружнім актом» і водночас запевнив, що ці обмеження «істотно не позначаться на економічному самопочутті країни». Він наголосив на важливості Росії для світового ринку і застеріг, що стрімке падіння поставок російської нафти призведе до зростання цін і буде незручним для таких країн, як Сполучені Штати. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Це, звичайно, спроба чинити тиск на Росію. Але жодна країна, яка поважає себе, і жоден народ, який поважає себе, ніколи нічого не вирішує під тиском», – сказав Путін.

Реагуючи на ці слова Путіна, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп порадив російському диктаторові спершу зачекати пів року, а вже тоді робити висновки. «Я тішуся, що він так вважає. Це добре. Подивимося, що буде через шість місяців», – заявив Трамп, спілкуючись з журналістами в Білому домі.

Напередодні міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Росії – перші за цієї президентської каденції Трампа. Під штрафні заходи потрапили два найбільші російські нафтові концерни – «Лукойл» і «Роснефть», а також їхні дочірні компанії. Після запровадження санкцій чотири китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю нафти з Росії.