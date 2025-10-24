Путін висловив скепсис щодо Трампових нафтових санкцій.

Президент США порадив російському диктаторові зачекати пів року, а вже тоді робити висновки.

 

 

Коментуючи нововведені американські санкції проти російських нафтових концернів, російський диктатор Владімір Путін назвав їх «недружнім актом» і водночас запевнив, що ці обмеження «істотно не позначаться на економічному самопочутті країни». Він наголосив на важливості Росії для світового ринку і застеріг, що стрімке падіння поставок російської нафти призведе до зростання цін і буде незручним для таких країн, як Сполучені Штати. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Це, звичайно, спроба чинити тиск на Росію. Але жодна країна, яка поважає себе, і жоден народ, який поважає себе, ніколи нічого не вирішує під тиском», – сказав Путін.

 

Реагуючи на ці слова Путіна, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп порадив російському диктаторові спершу зачекати пів року, а вже тоді робити висновки. «Я тішуся, що він так вважає. Це добре. Подивимося, що буде через шість місяців», – заявив Трамп, спілкуючись з журналістами в Білому домі.

 

Напередодні міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Росії – перші за цієї президентської каденції Трампа. Під штрафні заходи потрапили два найбільші російські нафтові концерни – «Лукойл» і «Роснефть», а також їхні дочірні компанії. Після запровадження санкцій чотири китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю нафти з Росії.

 

24.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Все ще не точно
Юрко ТИМЧУК
Майже традиційно оптимісти чекають Гелловіну, песимісти готуються до «Будапешта», реалісти дивляться, що коїться на пленумі компартії Китайської Народної Республіки. Огляд подій тижня.
21.10.25 | | Україна
Ґелтахт
Віталій Портников
Нам потрібний україномовний народ. Народ, який говорить українською не на знак протесту і не повертається до російської, бо так зручно. Народ, який бажає говорити українською
19.10.25 | | Дискурси
Гвинтівка капрала Джорджа Орвелла
Сергій ГЕРМАН
Письменники йдуть на війну не обов’язково з думкою про майбутню книгу. І щодо Орвелла існують підстави думати, що це було не так...
18.10.25 | | Дискурси
Трагедія переходу
Олеся Ісаюк
Художні образи цього тексту – нещадно точне зображення, ймовірно, найгіршого, що може спіткати не те що вояка, а загалом кожну людину, – залишитися непохованим і невідомим
18.10.25 | | Галичина
Фестиваль перших п'єс
«Театр Ветеранів» — ініціатива ТРО Медіа й Театру Драматургів із гаслом «Світ має бачити Україну очима її захисників». Це платформа для психологічної підтримки, творчої реалізації та поширення унікального досвіду ветеранів.
18.10.25 | | Штука
Вернулись домів
Олександр БОЙЧЕНКО
Історія наскрізь хворого, абсолютно непридатного до жодної служби чоловіка, який іде на війну солдатом-добровольцем – і стає там офіцером та командиром відділення
17.10.25 | | Дискурси
Акт зради
Юрій Тарнавський
я думаю, що треба вважати актом зради кожен раз, як  хтось  із  нас  говорить     російською...
17.10.25 | | Минуле
Діно Буццаті
Олена Роман
Діно Буццаті прагнув не лише писати про гори й слухати їхню тишу, а й сам стати її частиною: його прах розвіяли над Доломітами.
16.10.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.