«Лукойл» продає закордонні активи через санкції США і Великої Британії.

Російська нафтова компанія вже розпочала розгляд заявок від потенційних покупців.

Одна з найбільших російських нафтових компаній «Лукойл» оголосила про намір продати свої міжнародні активи через американські й британські санкції, запроваджені проти неї та її дочірних компаній. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на пресреліз компанії, оприлюднений на її англомовному сайті у понеділок, 27 жовтня.

«ПАТ “Лукойл“ повідомляє, що у зв'язку зі запровадженням деякими державами обмежувальних заходів щодо компанії та її “дочок“, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Розпочато розгляд заявок від потенційних покупців», — цитує РБК заяву компанії.

У заяві зазначається, що продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), якою регулюється згортання транзакцій, які стосуються компаній «Роснефть» та «Лукойл».

Нагадаємо, що 22 жовтня Міністерства фінансів США повідомило про додаткові санкції у зв'язку з «відсутністю у Росії серйозної зацікавленості у мирному процесі» щодо завершення розв'язаної Москвою війни проти України. «З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як випливає із документа, під санкції підпадають і дочірні компанії «Лукойла» та «Роснефти», розташовані на території Росії. Загалом у списку міністерства фінансів США 34 дочірні компанії: 28 з них належать «Роснефти», шість – «Лукойлу».

15 жовтня санкції проти російських компаній «Лукойл» і «Роснефть» запровадила влада Великої Британії.