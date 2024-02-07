714-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 120 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 154 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:00 Ранкова ракетна атака РФ не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми. Через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. В Харкові через пошкодження мереж «Харківобленерго» знеструмлено близько 1000 споживачів. Високовольтні лінії електропередачі «Укренерго» працюють в нормальному режимі.

11:55 Вчора, у вівторок 6 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Його рівень був на 1% вище, ніж у понеділок 5 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 5,8% нижчий за відповідний показник вівторка, 6 лютого. Причини – під час ракетних атак споживання електроенергії знижується.

11:40 З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва, 19 людей отримали травми, повідомили в ДСНС України. Евакуйовано 60 мешканців будинку.

11:15 В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки підбитої Силами ППО ракети, яка не здетонувала, повідомив голова ЛОДА Максим Козицький. На місце виїхали вибухотехніки.

10:50 Шість регіонів були під ударом ворога, повідомив Президент України Володимир Зеленський:

"У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці."

10:40 Внаслідок влучання ракети у промисловий об'єкт у Дрогобичі частково зруйнована будівля, на площі близько 300 м² спалахнула пожежа, яку близько 09:30 загасили, повідомив голова ЛОДА Максим Козицький. За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені: дах на площі 500 м² та автомобіль-сміттєвоз.Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.

10:30 Зранку росіяни завдали кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);

- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. РФ.);

- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. РФ.).

В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (90%);

- 3 крилаті ракети «Калібр» (75%);

- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (75%).

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

186,6% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

68,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

207,9% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

304,6% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

87,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

47,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Станом на 08:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:00 Під час ракетної атаки на Львівщину в Дрогобичі пролунали вибухи, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

08:25 У Києві через ракетну атаку в Дніпровському районі постраждали дві людини, уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії; на лівому березі пошкоджено магістраль теплопостачання; в Голосіївському районі – пожежа в багатоповерхівці, трьох людей шпиталізували.

08:00 Палата представників Конгресу США відхилила законопроект республіканців, який передбачав надання допомоги лише Ізраїлю: 250 проти 160, що менше необхідних 291 (⅔ всіх голосів), оскільки він був представлений за прискореною процедурою. 14 республіканців виступили проти законопроекту, а 46 демократів підтримали його.

07:40 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Європейські та азійські союзники США значно активізували свої зусилля на підтримку України. Оскільки європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, американська допомога у найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво важливою для розбудови оборонно-промислової бази України. • Армія США планує значно збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів і компонентів до них для України у 2024 і 2025 роках, якщо запропонований Конгресом законопроект про додаткові асигнування буде прийнятий. • За повідомленнями, російська влада платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт іранських безпілотників "Шахед" для використання в Україні. • За повідомленнями, Росія розморожує північнокорейські активи і допомагає Північній Кореї уникати міжнародних санкцій в обмін на ракети та артилерійські боєприпаси для використання в Україні. • Секретар Ради безпеки Росії Патрушев підкреслив 6 лютого, що Росія потребує захисту своїх стратегічних об'єктів, оскільки російська влада продовжує висловлювати занепокоєння щодо зовнішніх і внутрішніх загроз російській інфраструктурі. • Кремль продовжує створювати інформаційні умови для можливих гібридних провокацій проти країн Балтії та Грузії. • Російсько-ізраїльські відносини, ймовірно, продовжать погіршуватися на тлі все більш антиізраїльської позиції Росії у війні між Ізраїлем та ХАМАСом. • Міністерство закордонних справ Росії продовжує докладати зусиль для інтеграції окупованої України до складу Росії і домагатися міжнародного визнання незаконної окупації України Росією.

07:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:00 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: