У Трампа не буде імунітету в справі про штурм Капітолію.

Таке рішення ухвалив федеральний апеляційний суд.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не диспонує імунітетом від судового переслідування у кримінальній справі про штурм Капітолію у січні 2021 року та про спроби скасувати результати президентських виборів. Таку ухвалу у вівторок, шостого лютого, виніс федеральний апеляційний суд округу Колумбія. Про це повідомило видання The Washingon Post. Рішення було ухвалено колегією з трьох суддів одностайно.

Рішення суду завдає поважного удару по ключовій лінії захисту Трампа у справі, порушеній проти нього спецпрокурором Джеком Смітом (Jack Smith). Колишній президент стверджував, що дії, в яких його звинуватив Сміт, входили до його офіційних обов'язків на посаді президента і тому захищають його від кримінального переслідування. Він також відкидав усі звинувачення, висунуті проти нього у зв'язку зі штурмом Капітолію.

Проте колегія суддів відхилила скаргу Трампа. «У контексті цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, який має такі ж права на захист, як і будь-який інший обвинувачений у кримінальній справі. Однак будь-який виконавчий імунітет, який міг захищати його, доки він обіймав посаду президента, більше не захищає його від цього переслідування», – йдеться у висновку суду.

Судовий процес у справі причетності Трампа до штурму Капітолію призначено на четверте березня. До 12 лютого він зможе оскаржити рішення про скасування імунітету у Верховному суді.