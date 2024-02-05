712-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 114 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 44 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:00 У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300–500 кілометрів, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

11:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Малоймовірно, що запланована ціль доходів Росії на 2024 рік буде досягнута, як зазначено в бюджетному плані. Цілком імовірно, уряду доведеться розглянути інші політичні заходи для фінансування запланованих видатків. • Російський уряд має амбітні плани збільшити видатки на 26 відсотків у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях зростання доходів на 22 відсотки, причому очікується, що доходи від нафти та газу зростуть майже на 25 відсотків. Цілком ймовірно, що уряду доведеться зменшити свої внески до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат. • Ця політика майже напевно матиме негативний вплив на економіку в середньо- та довгостроковій перспективі через підтримку інфляційного тиску або стримування майбутнього економічного зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але все частіше використовується для фінансування його вторгнення в Україну, а вартість його активів впала на 10 відсотків у 2023 році.

11:25 Вчора, у неділю, 4 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:00, на рівні на 5,5% нижчому, ніж у попередню неділю, 28 січня, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 1,4% вищий за відповідний показник попереднього робочого дня – п’ятниці, 2 лютого. Причини – одночасно із потеплінням (3,4°C сьогодні проти 1,8°C в п’ятницю) збільшується хмарність та кількість опадів.

11:05 Учора вдень в енергосистемі України виник профіцит електроенергії, на запит оператора системи передачі надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 13:00 до 16:00) сумарною величиною постачання 300 МВт·год. Після аварійних ремонтів до енергосистеми підключено 4 блоки і корпус ТЕС. У резерві 10 одиниць генеруючого обладнання, які буде задіяно у разі потреби. Система збалансована. Застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається.

10:35 Російські війська мають труднощі з плануванням операцій, пов'язаних зі штурмом українського плацдарму на лівому березі Херсонської області, розповіла керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону:

"Ворог не припиняє там штурмувати, хоча б на одну атаку на добу намагається нашкребти особового складу, який часто відмовляється йти у штурми. Але бували дні, коли наші позиції переживали до півтора десятка атак на добу. І це говорить про те, що у ворога дійсно є складнощі з плануванням цих операцій, але є і одна задача – обов'язково продовжувати терирозувати позиції та намагатися вибити нас з лівого берега".

10:20 На російсько-українському фронті склалася патова ситуація, Україні потрібні сучасні технічні засоби, визнав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Rai1:

"Щодо війни на фронті – це патова ситуація, це факт, бо були затримки з технікою, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби".

Водночас військово-морська операція України має позитивні результати:

"Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, тож ця прагматична частина операції, що має вплив на економіку, була проведена позитивно".

Відповідаючи на запитання щодо припущень, що він збирається звільнити головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного:

"Необхідне перезавантаження. Я говорю про заміну низки керівників держави, не тільки в армійському секторі. Я розмірковую над цією заміною. Це питання до всього керівництва країни".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

185,9% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

68,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

206,7% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

303,4% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

87,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

47,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Сенат США оприлюднив двопартійний законопроєкт про додаткове фінансування на 118,2 млрд доларів. У цю суму включено допомогу Україні на 60,06 млрд доларів, допомогу Ізраїлю на суму 14,1 млрд доларів, зміцнення південних кордонів США (20,2 млрд доларів) та фінансування гуманітарної допомоги в близькосхідному регіоні (зокрема у Секторі Гази) й операцій у Червоному морі та на Тайвані.

В українському пакеті 19,85 млрд доларів призначено на поповнення військових складів США, 14,8 млрд доларів – на військову підготовку ЗСУ та обмін розвідданими (а також іншу підтримку), 13,8 млрд доларів – на закупівлю нової зброї в компаній американського ВПК і близько 8 млрд доларів – на пряму бюджетну підтримку України.

Президент США Джо Байден закликав сенаторів якнайшвидше проголосувати за цей законопроєкт. Спікер же Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме його на голосування.

09:30 Станом на 08:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Концентрація російських резервів уздовж всієї території України, про яку повідомляється, значною мірою збігається з пріоритетами Росії на фронті, хоча це не обов'язково свідчить про майбутні російські операції.

• Російська оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю підтримати російські резерви, незважаючи на здатність Москви підтримувати нинішній темп операцій і поточні зусилля з розширення російської ОПБ.

• Президент України Володимир Зеленський 4 лютого відвідав лінію фронту поблизу Роботиного, Запорізька область, а також Східне повітряне командування Повітряних сил Збройних Сил України в Дніпропетровській області.

• Російські мілблогери продовжують критикувати нездатність російської влади належним чином оснастити російські війська безпілотниками та системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) у відповідь на нещодавню невдалу механізовану атаку російських військ під Новомихайлівкою Донецької області.

• Президент Росії Путін продовжує стикатися з дилемою авторитарного режиму, коли його авторитарний режим сам систематично перешкоджає йому отримувати точну інформацію про військово-політичні реалії в Росії.

• Кремлівська стрічка новин ТАСС повідомила 4 лютого, що Володимирська область стане патроном нового атомного підводного човна класу "Борей-А" "Князь Пожарський".

• Українські посадовці продовжують міжнародні зусилля, спрямовані на повернення українських громадян, яких російська влада незаконно депортувала до Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: