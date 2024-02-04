Білий дім виступив проти допомоги Ізраїлю без підтримки України.

Напередодні республіканці в Палаті представників запропонували законопроєкт про прискорене надання Ізраїлю 17,6 млрд доларів без врахування України.

 

 

Адміністрація президента США Джо Байдена виступила проти пропозиції конґресменів-республіканців надати допомогу лише Ізраїлю без врахування України. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre). За її словами, протягом кількох місяців президентська адміністрація працювала зі сенаторами обох партій над компромісною угодою про національну безпеку, яка б гарантувала дотримання інтересів і демократів, і республіканців.

 

У суботу, третього лютого, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що парламент наступного тижня проведе голосування щодо законопроєкту про прискорення надання Ізраїлю 17,6 млрд доларів без додаткових умов. Раніше він заявив, що Конґрес може розглянути окремо питання щодо допомоги Україні та охорони південного кордону США.

 

Карін Жан-П'єр, реагуючи на слова Майка Джонсона, заявила: «Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою. Ми виступаємо рішуче проти цього цинічного політичного виверту, який нічого не робить для захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від аґресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню».

 

Демократи та республіканці вже кілька місяців не можуть дійти компромісу щодо допомоги Україні. Наприкінці січня 2024 року американська преса повідомляла, що представникам Республіканської партії майже вдалося досягти з Білим домом угоди про посилення захисту кордону США з Мексикою в обмін на допомогу Україні. Однак в останній момент проти цієї угоди виступив експрезидент Дональд Трамп. Це, за твердженням експертів, змінило думку значної частини республіканців.

04.02.2024

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