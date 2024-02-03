711-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Адміністрація президента США Джо Байдена розкритикувала підготовлений палатою представників законопроєкт про додаткову допомогу Ізраїлю без фінансування заходів зі зміцнення кордону і допомоги Україні. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила:

"Республіканці палати представників зробили свій останній цинічний політичний маневр. Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цього виверту, який нічого не робить для гарантування безпеки кордону, нічого не робить для того, щоб допомогти народу України захиститися від путінської агресії. Республіканці палати представників мають натомість працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки на двопартійній основі, як це роблять адміністрація та сенат".

11:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 110 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 121 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:05 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 30 січня 2024 року Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що на сході Луганської області був збитий російський бойовий літак Су-34. Загальна кількість оцінених втрат російських літаків тактичної авіації з лютого 2022 року становить 82. • Існує реальна ймовірність того, що з'єднання тактичної авіації ВПС РФ намагаються надавати послідовну підтримку російським сухопутним військам. Впровадження планерних комплектів на недосконалі системи озброєння, ймовірно, свідчить про їхнє бажання уникнути ризику, дозволяючи літакам залишатися якомога далі від загроз і військ, які вони підтримують. Загалом це свідчить про успіх українських підрозділів протиповітряної оборони і підкреслює подальшу нездатність російських ВПС здобути перевагу в повітрі.

10:35 Дефіциту електроенергії в системі не фіксується, заспокоїли в Міненерго. З аварійного ремонту вийшов блок і корпус ТЕС, у резерві 10 блоків і корпус теплової генерації, які буде задіяно в разі потреби. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована.

10:20 Енергетики опівночі відновили світло у Кривому Розі та районі після перезавантаження мереж. В "Укренерго" зазначили, що атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу стала однією з наймасованіших за рік – російські війська за тиждень тричі атакували енергетичну інфраструктуру міста: "Відновлювальні роботи були непростими – оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам у регіоні. Зараз роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але енергоживлення вже відновлено".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

185,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

68,1% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

206,4% автомобільної техніки (з них 4,1% за минулий тиждень),

302,8% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

87,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

46,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль подвоює свою підтримку Ірану, натомість США завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені на американські та інші об'єкти.

• Кремль піддав цензурі протест дружин мобілізованих солдатів у Москві 3 лютого, ймовірно, з метою придушення будь-якого можливого відродження більш широкого громадського руху на підтримку російських солдатів і проти режиму.

• Радянське керівництво на власному досвіді переконалося, який вплив мали громадські рухи родичів російських солдатів наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років, і Кремль, ймовірно, має на меті заздалегідь піддати цензурі і дискредитувати подібні рухи, перш ніж вони зможуть набути подібного впливу.

• Путін, можливо, зробив висновки з попередньої невдачі Радянського Союзу щодо повної цензури родичів солдатів і змінив тактику, натомість використовуючи обмежену цензуру і дискредитацію, щоб не дати цим рухам набрати обертів.

• Російські мілблогери продовжують зосереджуватися на нещодавній невдалій російській механізованій атаці під Новомихайлівкою Донецької області та висвітлюють розбіжності, викликані нею в російському інформаційному просторі, що свідчить про ширші проблеми зі здатністю російських військових адаптуватися в Україні.

• Українські військові 3 лютого завдали удару безпілотником по нафтопереробному заводу "Лукойл" у Волгоградській області.

• Як повідомляється, українські удари тимчасово сповільнили виробництво російських "Ланцетів".

• Російські державні ЗМІ підтвердили призначення двох нових чиновників на керівні посади в цивільних організаціях, пов'язаних із військовими.

• Українські війська досягли підтверджених успіхів під Бахмутом на тлі позиційних боїв уздовж лінії фронту.

• Повідомляється, що російські солдати, ув'язнені за відмову воювати в Україні, помирають у російських в'язницях.

• Російська влада продовжує зусилля з мілітаризації української молоді через шкільну систему.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: