710-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:30 Україна отримала нову партію військової допомоги Естонії з протитанковими ракетами Javelin, повідомили в Міністерстві оборони Естонії. Точна кількість озброєння, час прибуття та місце розташування не розголошують з міркувань безпеки.

15:45 Щоденна норма артилерійських снарядів у окупантів знизилась вдвічі, повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, наразі інтенсивність обстрілів трохи спала, "ймовірно, це пов'язано з погодними умовами і досить несприятливою внутрішньою ситуацією в середині Росії". Євлаш зазначає, що якщо раніше російські війська відстрілювали 60 тисяч боєприпасів на день, то зараз це в районі 30 тисяч.

15:00 В російському Енгельсі розстріляли пілота бомбардувальника Ту-95, повідомляє ГУР. Як зазначається, він був "безпосередньо причетний до ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивств людей". Наразі українські розвідники уточнюють вижив він чи ні.

14:35 Польща визнає незалежність України у її міжнародно встановлених кордонах, заявив глава МЗС Польщі після суперечливої заяви президента Дуди про Крим – польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю Kanal Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. Дуда також додав, що Крим є "особливим і з історичних причин", тому що "якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії".

13:50 Зеленський подякував Бундестагу за виділення Україні 7,6 мільярда євро – раніше німецький парламент ухвалив державний бюджет на цей рік з врахуванням допомоги для України.

13:15 На Сумщині заборонений рух транспортних засобів на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордону з Росією, повідомляє Сумська ОВА. Зазначається, що рішення затвердили після розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області.

12:40 Пожежа вночі на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді – результат успішної атаки безпілотників СБУ, повідомили джерела в спецслужбах. Два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

12:25 Вчора вдень в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. Надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 11:00 до 15:00 ) сумарною величиною постачання 1600 МВт·год, повідомили в Міненерго. У короткострокові ремонти вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій. У резерві 6 одиниць теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби.

11:30 Канада може передати Україні тисячі ракет класу "повітря-земля" CRV7, які раніше планувалося утилізувати, повідомляє CBC, На балансі Міноборони Канади перебувають 83,3 тисячі ракет CRV7 1980-х років виробництва, які були зняті з озброєння на початку 2000-х років. Із закликом передати Україні ці ракети виступив лідер опозиції П'єр Пуальєвр, зазначивши, що краще віддати їх Києву, ніж витрачати гроші на утилізацію. Міністерство національної оборони Канади визнало, що розглядає ці ракети як частину можливого майбутнього пакету військових поставок. У той же час, один з представників Міністерства оборони вказав на те, що хоча у Канади є десятки тисяч таких ракет і їх двигунів, не всі вони оснащені боєголовками. Проводяться випробування, щоб переконатися в тому, що ракети "ефективні в експлуатації і безпечні для транспортування в Україну". Повідомляється, що до 8 тисяч ракет все ще мають боєголовки в доброму стані і можуть бути негайно передані в дар Україні, а решта можуть бути використані на запчастини.

Розроблена під час холодної війни, ракета CRV7 вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу і перебувала на озброєнні союзників під час війни в Афганістані. Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, одна з яких, вагою 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані або сильно укріплені цілі. Для сил спеціального призначення було розроблено варіант ракети CRV7-PG, що запускається з ПУ трубчастого типу, монтованої на автомобілі підвищеної прохідності. Пуск такої ракети передбачається з укриття в заданому напрямку, а наведення на кінцевому етапі польоту забезпечується передовим цілевказівником.

11:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 130 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 58 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході проти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаних із ними бойовиків:

"Сьогодні в другій половині дня за моєю вказівкою збройні сили США завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які КВІР і пов'язані з ним ополченці використовують для нападу на американські війська. Наша реакція почалася сьогодні. Це триватиме в будь-який час і в будь-якому місці за нашим вибором. Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході або деінде ще у світі. Але нехай усі ті, хто може спробувати заподіяти нам шкоду, знають: якщо ви заподієте шкоду американцеві, ми відповімо".

10:40 Центральне командування США повідомляє, що збройні сили США завдали ударів в Іраку та Сирії по іранських силах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаних із ними групах ополченців. Під час авіаударів більш ніж по 85 цілям було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів. Серед об'єктів, по яких було завдано ударів, - командні та оперативні центри, розвідувальні центри, склади ракет, безпілотних літальних апаратів, а також об'єкти логістичного та бойового ланцюга поставок бойовиків та їхніх спонсорів із КВІР, які сприяли атакам проти сил США та коаліції.

10:10 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — росіяни атакували Синьківку, успіху не мали. Тривають важкі бої за Табаївку та східніше Тернів. Біля останніх росіяни дещо просунулися. Триває введення додаткових резервів ворога в район Крохмального.

• Бахмутський напрямок — ворог проводив штурмові дії в районі Білогорівки (Л) та Веселого, ситуація уточнюється. Крім того, противник вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Кліщіївки. Триває активізація ворожих сил у напрямку Іванівського, бої тривають.

• Авдіївський відтинок — росіяни атакують південь та північ Авдіївки. У районі останньої мали успіх та суттєво просунулися у бік кар'єру. У Первомайському йдуть жорстокі бої за кожен будинок. Ситуація така, що вздовж села якісь будинки наші, якісь ворога — і це все йде в перемішку. Щоб закріпити успіх, росіян вводить додаткові ресурси в межі села. Противник активно лізе на Георгіївку та південь від Красногорівки (М). Північніше Новомихайлівки ворог продовжує тиск на Сили Оборони.

• Бердянський відтинок — тривають бої біля Приютного та Урожайного, змін не зафіксовано.

• Запорізький відтинок — без змін.

• Таврійський відтинок — без змін.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

185,7% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

68,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

205,7% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

301,8% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

87,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

46,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 В Кривому Розі через атаку БПЛА виникли дві пожежі, без світла залишилися 15 тис. осіб, без тепла – 43 тис., повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії, лікарні та міська інфраструктура переходять на генератори, повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул

09:35 Вночі росіяни атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда (Крим) та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. РФ. Як і минулої ночі, значну частину «шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

За минулі сім днів було збито 58 із 102 (57%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін у своїй промові 2 лютого нагадав про широку соціальну та економічну мобілізацію в Росії, що нагадує тотальну мобілізацію Радянського Союзу під час Другої світової війни, незважаючи на те, що Росія здійснює значно більш поступову, але, тим не менш, ефективну мобілізацію своєї оборонно-промислової бази.

• Міністр оборони Росії Шойгу заявив 2 лютого, що російські війська зберігають "стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту в Україні, що є помітним відхиленням від попередньої характеристики Шойгу російських операцій як "активної оборони".

• Розслідування з відкритих джерел вказують на те, що російські війська використувують нестачу боєприпасів в Україні і нездатність вести достатню контрбатарейну боротьбу.

• Речник Державного департаменту США Метью Міллер повторив 1 лютого, що президент Росії Путін неодноразово вказував на те, що він не змінив своїх цілей щодо захоплення і підкорення України.

• Російські мілблогери та ультранаціоналістичні вктивісти продовжують представляти себе в російському інформаційному просторі неупередженими і конструктивними критиками російських військових на противагу офіційним кремлівським джерелам.

• Повідомляється, що філії Кремля розпочали інформаційну кампанію, в рамках якої відомі впливові особи в соціальних мережах пропагують російську православну церкву.

• Російське видання "Известия" заявило 2 лютого з посиланням на джерела в російських збройних силах, що міністерство оборони Росії формує підрозділи протиповітряної оборони у складі штурмових частин для захисту російської піхоти від українських безпілотників, фронтових авіаударів і артилерійських обстрілів.

• Українські та канадські посадовці оголосили про створення нової коаліції з метою повернення українських дітей з Росії в Україну.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: