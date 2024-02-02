709-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Американські сенатори наполягають, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, наголосивши, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам з Вашингтоном. Голова сенатського комітету у закордонних справах Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" щодо курсу нинішнього уряду Угорщини, відзначивши, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до сьогоднішнього дня затримує допомогу Європейського Союзу для України, а також продовжує перешкоджати членству Швеції в НАТО: "Партнери так не роблять. І я сумніваюся, чи є вони надійним союзником для нашої програми безвізового режиму". Сенатори Джин Шахін і Том Тілліс, які є співголовами Групи спостерігачів Сенату за НАТО, що очолює зусилля в палаті на підтримку Альянсу, виступили із заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс: "Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зашкодити її відносинам зі Сполученими Штатами і НАТО".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

185,4% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

68,0% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

205,1% автомобільної техніки (з них 4,1% за минулий тиждень),

300,9% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

87,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

46,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Після російської атаки безпілотниками пошкоджено одну з підстанцій "Укренерго", у Кривому Розі залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі.

09:35 Вночі росіяни атакували 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда (Крим). Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА (48%) у межах Дніпропетровської (3), Херсонської (2), Кіровоградської (3) та Харківської (3) областей.

За минулі сім днів було збито 58 із 102 (57%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний представив всеосяжну стратегію, що має на меті перехопити ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні та утримати її, аби забезпечити перемогу України на полі бою, незважаючи на чисельну перевагу Росії в живій силі та матеріально-технічних засобах. Стратегія Залужного спрямована компенсувати існуючі виклики для України і досягти переваг над російськими військовими за рахунок широкомасштабних технологічних інновацій та адаптації. Збройні сили України опублікували 1 лютого есе Залужного "Про сучасний дизайн військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу", в якому Залужний стверджував, що вимоги до кожної конкретної війни є унікальними, і що ці вимоги диктують унікальну стратегію перемоги. [1] Залужний визначив "вирішальні умови" для проведення успішних операцій для України, які включають досягнення абсолютної переваги в повітрі для забезпечення ефективного вогню, логістики та розвідки; перехоплення ініціативи шляхом позбавлення російських сил можливості проводити наступальні або оборонні операції; підвищення української мобільності з одночасним обмеженням російської мобільності; забезпечення безпечного доступу до невизначених ключових ліній та важливих ділянок місцевості; і позбавлення російських сил будь-яких можливостей для відновлення втрачених позицій та нарощування російських оперативних зусиль. Вирішальні умови, на яких наголосив Залужний, фактично передадуть українським військам ініціативу на всьому театрі бойових дій і створять умови для проведення Україною оперативно значущих оборонних і наступальних операцій. Залужний стверджував, що швидкий розвиток нових технологій змінює засоби, за допомогою яких Україна може досягти цих "вирішальних умов", і що українські сили не можуть використовувати звичайні методи для досягнення цих умов з огляду на переважаючу здатність Росії мобілізувати людей. Залужний стверджував, що нові технологічні засоби, такі як дрони, безпілотні системи, системна інтеграція та інші передові технологічні системи, можуть дозволити українським військам максимізувати свій бойовий потенціал, використовуючи менше ресурсів, і завдати максимальної шкоди російським військам. За словами Залужного, українські обмеження та геополітичні виклики спонукають Україну продовжувати розвиток та інституціоналізацію цих нових засобів. За словами Залужного, "нестабільна політична ситуація навколо України" призвела до зменшення міжнародної військової підтримки України, що Росія, ймовірно, намагатиметься спровокувати інші конфлікти, щоб ще більше відвернути увагу Заходу від України, і що партнери України вичерпали свої запаси ракетних і артилерійських боєприпасів, не маючи засобів для швидкого виробництва цієї зброї. Залужний стверджував, що неефективні санкції дозволяють оборонно-промисловим базам Росії та її партнерів підтримувати позиційну війну на виснаження, яка вигідна Росії, а не Україні, і що Росія має значну перевагу над Україною в мобілізації людських ресурсів. Залужний також наголосив на недосконалості української нормативно-правової бази для розширення оборонного потенціалу України, хоча українські посадовці дедалі частіше надають пріоритет зусиллям, спрямованим на вирішення цієї проблеми. Залужний, зокрема, дійшов висновку, що невизначений характер війни в Україні ускладнює для союзників України визначення конкретних пріоритетів безпекової допомоги Україні. Залужний заявив, що "основним варіантом отримання переваги є оволодіння всім арсеналом відносно дешевих, нових, надзвичайно ефективних і таких, що швидко розвиваються, сил і засобів". Залужний особливо виділив безпілотні системи як сферу, де Україна може використати нові можливості, оскільки вони можуть забезпечити безперервну обізнаність про ситуацію, підтримувати цілодобовий вогонь і удари в режимі реального часу, надавати розвідувальну інформацію в режимі реального часу і виробляти точну інформацію про цілі для ударів на передовій і в тилових районах. Залужний закликав Україну запровадити нову "філософію" підготовки та проведення військових операцій, яка б дозволила українським силам злагоджено використовувати ці нові методи для досягнення єдиної мети. За словами Залужного, нові технологічні засоби також розширять типи операцій, які Україна може проводити для підтримки війни, які можуть включати операції зі зниження економічного потенціалу Росії, операції, спрямовані на повну ізоляцію та виснаження Росії, роботизовані пошукові та ударні операції, роботизовані операції з контролю над кризовою зоною, психологічні операції та оборонні "безконтактні" операції. Залужний також закликав українські війська систематично просувати окремі напрямки зусиль для отримання "необхідних результатів" у створенні цілісного "цифрового поля"; контролювати радіоелектронну (кібер-електромагнітну) обстановку вздовж лінії фронту; комбінувати атаки з безпілотними та кібер-активностями; і покращувати логістику. Зокрема, Залужний припустив, що переоснащення операцій для інтеграції безпілотних систем може дозволити українським військам зберегти особовий склад, озброєння та техніку, завдаючи при цьому масованих ударів по російських військових об'єктах та інфраструктурі. Залужний закликав Україну переглянути свої військові зусилля, щоб створити "абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння" для освоєння нових активів та їх експлуатації. Залужний виступив за те, щоб Україна перебудувала державні системи підтримки українських досліджень, розробок, наукового супроводу, виробництва та обслуговування, підготовки кадрів та узагальнення бойового досвіду, застосування військ, гнучкого фінансування та логістики з метою пріоритетного розвитку та застосування технологій, що швидко розвиваються. Залужний додав, що Україна може створити систему, яку він бачить, з достатнім обсягом виробництва, протягом п'яти місяців. Залужний підсумував, що ця нова система, разом з новим підходом до військових операцій, може дозволити Україні зупинити нинішню російську агресію і захистити Україну в майбутньому

• .У ніч з 31 січня на 1 лютого українські сили успішно завдали удару і потопили корабель Чорноморського флоту Росії в Чорному морі поблизу окупованого Криму.

• Російські мілблогери продовжують висловлювати невдоволення тактичними помилками російських військ під час наступальних операцій на заході Донецької області.

• Європейська Унія одноголосно схвалила пакет фінансової підтримки для України на 2024-2027 роки.

• Верховний представник ЄУ із закордонних справ і політики безпеки Жозеф Боррель заявив, що Європейська Унія не зможе надіслати Україні обіцяний мільйон снарядів до березня 2024 року, але планує виконати цю обіцянку до кінця 2024 року.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров призначив ще одного зі своїх дітей на високу посаду в чеченському уряді з 31 січня.

• Як повідомляється, турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній через загрозу введення вторинних санкцій з боку США.

• Президент Росії Путін наголосив на планах Росії інтегрувати окуповані території України до складу Росії протягом наступних шести років.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: