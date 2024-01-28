705-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:10 Українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді. Як повідомляється, угорський міністр перерахував перелік питань, які з точки зору угорської сторони потребують або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів.

"Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність."

17:35 Переговори з главою МЗС Угорщини в Ужгороді засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, конкретні дати не обговорювалися, але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб зустріч відбулася якомога швидше.

17:00 Для військових планують відкрити мовні курси, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його словами, порушення мовного законодавства наразі фіксують як у столиці, так і в багатьох регіонах України.

"Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу. Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою".

16:25 Французька інвестиційна компанія NJJ Capital готова придбати Lifecell за 500 млн доларів, пише Bloomberg. Угода надасть інвестиційній компанії французького мільярдера Ксав'є Ніля контроль над мережею українських кол-центрів і оператором веж мобільного звʼязку Lifecell. Ніль заявив, що угода очікує регуляторних перевірок, в тому числі отримання зеленого світла від українського Антимонопольного комітету.

15:50 Рада Європейської Унії продовжила на наступні пів року всі економічні санкції проти Росії, про це йдеться в комюніке Ради ЄУ. У комюніке наголосили, що ЄУ вважає за потрібне зберігати всі санкції доти, доки Росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право.

15:15 Найбільше німецьке збройове підприємство Rheinmetall побудує новий завод із виробництва боєприпасів, повідомив гендиректор концерну Армін Паппергер. За його словами, будівництво нового заводу дозволить забезпечити виконання укладених контрактів та безперебійне постачання до України.

"Темпи швидкі. Те, що раніше зайняло б 10 років, тепер досягається за кілька місяців. Ми побудуємо новий завод снарядів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок. Багато чого змінилося на краще у військових закупівлях. Лише Rheinmetall минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від уряду на понад 10 мільярдів євро — для Бундесверу та для України. Цього року ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів".

14:30 Південна Корея допоможе Україні відновити водну інфраструктуру, повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Як повідомляється, Міндовкілля спільно з Держводагентством та спеціалістами водного сектору Кореї визначили Козаровицьку дамбу на Київщині як пілотний проєкт для відновлення водогосподарської інфраструктури України. Також корейські компанії нададуть допомогу в реалізації проєктів із забезпечення водою населення Миколаївщини, реконструкції та капітального ремонту інженерної інфраструктури управління каналу Дніпро–Донбас і покращення моніторингу якості вод в Україні.

13:45 Україна має 880 тисяч людей в армії, повідомив Зеленський. Президент наголосив, що в Україні велика армія, але всі, хто є в країні, захищають Європу і світ на своїх робочих місцях. Зеленський також вважає, що влади інших держав не повинні повертати тих, хто виїхав з України незаконно, але повинен працювати закон.

13:20 В Ужгороді розпочалася зустріч Єрмака та Кулеби з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто, повідомив керівник Офісу президента.

12:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• З 24 лютого 2022 року по 25 січня 2024 року російські сухопутні війська, ймовірно, втратили приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин в Україні. У 2023 році вони, ймовірно, втратили приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022 році. Цілком імовірно, що зниження темпів вибуття бронетехніки відбулося через усе більш позиційний характер конфлікту у 2023 році та через те, що Росія провела значну частину року в обороні. • З початку жовтня 2023 р. російські сухопутні війська перебувають у наступі на сході України. Протягом цього періоду втрати російської бронетехніки зросли, і вони, ймовірно, втратили до 365 основних бойових і 700 інших бойових броньованих машин, але досягли лише незначних територіальних здобутків. Однак Росія, ймовірно, може продукувати щонайменше 100 танків на місяць і, отже, зберігає здатність компенсувати втрати на полі бою та продовжувати наступальний рівень на такому рівні в осяжному майбутньому.

12:35 "Очікую від військових закону про справедливу мобілізацію", – заявив Зеленський. За його словами, новий законопроєкт має бути справедливим і передбачати демобілізацію, бо є ті, хто вже 700 днів на фронті. Також Президент додав, що випадки, коли військовослужбовці ТЦК забирають чоловіків силою на вулицях, є абсолютно неправильними, і новий законопроєкт про мобілізацію має цьому запобігти – є можливості застосування діджитал-формату, щоб вирішити це питання сучасним способом.

11:50 Євроунія розробляє план із підриву економіки Угорщини, пише The Financial Times. Зазначається, що плани припинити фінансову допомогу і створити суттєвий тиск на економіку країни передбачені у разі відмови Будапешта узгодити виділення нового пакета допомоги Україні. Згідно з джерелами видання, в дипломатичних колах ЄУ наголошують на підтримці "багатьма країнами" цього плану.

11:05 Вчора, 28 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері близько 18:00. Він був на 3,3% нижчим, ніж у попередню неділю, 21 січня, повідомили в Укренерго. На вихідних споживання традиційно знижується, додатково на рівень споживання впливало потепління. Сьогодні станом на 09:00 рівень споживання є на тому ж рівні, що й у цей же час в попередній робочий день, 26 січня.

10:55 В аварійний ремонт виведено корпус ТЕС, водночас у резерві три блоки й один корпус теплової генерації, які буде задіяно в разі потреби, повідомили в Міненерго. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:20 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 127 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 81 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

184,2% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

67,3% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

202,3% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),

295,7% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

87,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

46,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Вночі росіяни атакували 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), однією ракетою «Іскандер-М» з району Воронезької області та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено всі вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

За минулі сім днів було збито 25 із 34 (74%) запущених по Україні БПЛА.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Офіційні особи та рупори Кремля продовжують створювати інформаційні умови для дестабілізації Молдови, ймовірно, серед інших цілей, як частину зусиль, спрямованих на запобігання інтеграції Молдови до ЄС та Заходу.

• Директор служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін повторив, що Кремль не зацікавлений у жодному врегулюванні, окрім повного знищення та ліквідації української держави – ймовірно, в рамках постійних зусиль, спрямованих на виправдання довготривалих і дорогих російських воєнних дій перед внутрішньою аудиторією.

• Кремль також продовжує структурувати і виправдовувати довгострокові російські воєнні зусилля як частину екзистенціального геополітичного протистояння із Заходом і нацизмом.

• Командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Sky News від 27 січня наголосив на важливості здатності України до технологічної адаптації та розвитку на тлі того, як російські війська продовжують пристосовуватися до українських операцій.

• Кремль, ймовірно, скористається виходом Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру з Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС), щоб продовжити зусилля з розширення російського впливу у франкомовній Африці.

• Неназвані джерела в індійському уряді заявили, що Індія хоче дистанціюватися від Росії, свого найбільшого постачальника зброї, оскільки війна в Україні обмежила можливості Росії надавати Індії озброєння.

• Російське джерело повідомило, що росгвардія формує 1-й добровольчий корпус із залишків "групи Ваґнера" та нещодавно завербованих добровольців після прийняття Кремлем закону, що дозволяє росгвардії формувати власні добровольчі формування в грудні 2023 року.

• Начальник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив 28 січня, що Україна і Росія найближчим часом проведуть обмін військовополоненими.

08:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:49 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: