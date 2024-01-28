704-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

183,9% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

67,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

201,6% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),

295,2% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

87,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

46,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі росіяни атакували 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (РФ), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (РФ) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Попередньо - без постраждалих.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

09:35 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких два носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Відзначаючи 80-ту річницю прориву блокади Ленінграда президент Росії Путін, президент Білорусі Лукашенко та офіційні особи Кремля заявили, що Росія перебуває в екзистенційному геополітичному конфлікті з нібито сучасним нацистським рухом, який виходить за межі України.

• Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він може використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із Заходом, що нагадує холодну війну, і Кремль може все частіше використовувати існуючу риторику про боротьбу з нацизмом, щоб підтримати ці намагання.

• Путін конкретно звинуватив країни Балтії у прийнятті "нацизму", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на створення інформаційних передумов для майбутньої російської агресії проти членів НАТО.

• Повідомляється, що банки М'янми підключені до російської системи передачі фінансових повідомлень (СПФП), російського аналогу банківської системи Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT).

• Російські війська провели обмежену серію ударів безпілотниками і ракетами по Україні 26 і 27 січня.

• Російська влада, ймовірно, блокує зв'язок у Республіці Саха вже четвертий день поспіль після протестів 24 січня в підтримку російського громадянина, якого нібито вбив натуралізований громадянин Росії з Таджикистану.

• Британське видання The Telegraph повідомило 26 січня з посиланням на неназваного західного чиновника, що Росія витрачає близько 40% свого ВВП на війну в Україні, що більше, ніж російські національні витрати на охорону здоров'я та освіту.

• Російські суб'єкти федерації продовжують встановлювати патронажні зв'язки з окупованими територіями України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: