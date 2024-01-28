704-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
183,9% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),
67,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
201,6% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),
295,2% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),
87,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
46,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),
26,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Вночі росіяни атакували 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (РФ), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (РФ) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Попередньо - без постраждалих.
Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.
09:35 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких два носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Відзначаючи 80-ту річницю прориву блокади Ленінграда президент Росії Путін, президент Білорусі Лукашенко та офіційні особи Кремля заявили, що Росія перебуває в екзистенційному геополітичному конфлікті з нібито сучасним нацистським рухом, який виходить за межі України.
• Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він може використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із Заходом, що нагадує холодну війну, і Кремль може все частіше використовувати існуючу риторику про боротьбу з нацизмом, щоб підтримати ці намагання.
• Путін конкретно звинуватив країни Балтії у прийнятті "нацизму", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на створення інформаційних передумов для майбутньої російської агресії проти членів НАТО.
• Повідомляється, що банки М'янми підключені до російської системи передачі фінансових повідомлень (СПФП), російського аналогу банківської системи Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT).
• Російські війська провели обмежену серію ударів безпілотниками і ракетами по Україні 26 і 27 січня.
• Російська влада, ймовірно, блокує зв'язок у Республіці Саха вже четвертий день поспіль після протестів 24 січня в підтримку російського громадянина, якого нібито вбив натуралізований громадянин Росії з Таджикистану.
• Британське видання The Telegraph повідомило 26 січня з посиланням на неназваного західного чиновника, що Росія витрачає близько 40% свого ВВП на війну в Україні, що більше, ніж російські національні витрати на охорону здоров'я та освіту.
• Російські суб'єкти федерації продовжують встановлювати патронажні зв'язки з окупованими територіями України.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
28.01.2024
Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу “Shahed-136/131”, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку наші воїни відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.