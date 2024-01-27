З’ясувалося, що працівники ООН брали участь у теракті 7 жовтня.

За даними ізраїльської влади, в теракті брали участь 12 співробітників оонівської аґенції UNRWA.

У п'ятницю Близькосхідна аґенція ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees – UNRWA), яка працює в Палестинській автономії та Секторі Гази, оголосила про те, що звільнила кількох своїх працівників. Це сталося після того, як ізраїльська влада надала цій аґенції інформацію про участь цих осіб у терористичному нападі ХАМАСу на Ізраїль сьомого жовтня.

«Ізраїльська влада надала UNRWA інформацію про ймовірну причетність кількох співробітників UNRWA до жахливих нападів на Ізраїль 7 жовтня… З метою збереження нормальної роботи аґенції, суть якої насамперед у доставці гуманітарної допомоги, я вирішив негайно розірвати контракти з підозрюваними співробітниками та розпочати розслідування, щоб невідкладно встановити істину. Будь-який співробітник UNRWA, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, у тому числі до кримінальної», – заявив генеральний комісар UNRWA Філіп Лаццаріні (Philippe Lazzarini).

У штаті цієї аґенції ООН, чия діяльність передбачає допомогу палестинським біженцям та організацію відновлювальних робіт у Секторі Гази, налічується близько 13 тисяч співробітників-палестинців. Лаццаріні не розкрив ні кількість співробітників, ймовірно причетних до нападів, ні характер їхньої ймовірної участі. Водночас він сказав, що «будь-який співробітник UNRWA, який був причетним до терористичних актів», буде притягнутий до відповідальності, у тому числі через кримінальне переслідування.

За даними ізраїльської влади, в нападі на Ізраїль брали участь щонайменше 12 співробітників UNRWA.

Ізраїль уже багато років критикує UNRWA, стверджуючи, що школи, якими керує аґенція, використовуються ХАМАСом для терористичної діяльності, і що вчителі в них послуговуються антиізраїльською навчальною програмою. Після терактів сьомого жовтня ізраїльські офіційні особи звинуватили деяких співробітників UNRWA у тому, що вони у соціальних мережах святкують напад на Ізраїль.

«Наскільки символічним є те, що в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту з'ясувалося, що в різанині взяли участь співробітники UNRWA? ООН виявився зброєю не лише для того, щоб позбавити легітимності наше існування, а ще й для того, щоб нас фізично винищити», – заявив представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан у своєму виступі на заході, присвяченому Дню пам'яті жертв Голокосту в Організації Об'єднаних Націй.

Сполучені Штати, які є найбільшим спонсором UNRWA, заявили, що тимчасово припиняють додаткове фінансування аґенції, допоки розглядаються звинувачення та заходи, які Організація Об'єднаних Націй вживає для їхнього усунення. Загалом Вашінґтон вніс до фонду UNRWA близько 300 мільйонів доларів.