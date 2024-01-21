699-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог закріплюється в районі Крохмального. Крім того, росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Нововодяного та Тернів. В Серебрянському лісництві останні дні важко: щось втратили, щось відбили.

• Бахмутський напрямок — біля Білогорівки(Л) зберігається напружена обстановка, ворог буде намагатися забігти в саме село і закріпитися. Росіяни лізли між Спірним та Веселим, результат невідомо. Біля Іванівського росіяни вели штурмові дії.

• Авдіївський відтинок — тривають дивні події на південних околицях Авдіївки. Чимало дій ворога не піддаються логічному поясненню. "Зеніт" ворог не захоплював, тому за той фланг поки можна бути спокійним. Зараз важливо, щоб росіянам не дали закріпитися в приватному секторі. Ворог продовжує натиск на Первомайське, має частковий успіх. Так само продовжує тиск на Сили Оборони біля Георгіївки.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — відбувалися сутички біля Вербового та Роботиного, але змін не зафіксовано.

• Таврійський відтинок — без змін.

06:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія продовжує використовувати свою позицію в Раді Безпеки ООН для просування кількох давніх російських інформаційних операцій.

• Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ 22 січня і оголосив про новий польський оборонний пакет для України.

• Кадри, на яких нібито зафіксована сутичка між російським солдатом і чеченськими силами "Ахмат-Схід" в окупованому Мелітополі Запорізької області, знову викликали критику на адресу чеченських сил за їхню недостатню участь у російських військових операціях в Україні.

• Розслідування, проведене російським опозиційним виданням, свідчить про те, що російські еліти, можливо, прийняли та інтерналізували внутрішні наслідки війни Росії в Україні.

• Російські посадовці та учасники інформаційного простору намагаються і надалі риторично виправдовувати вторгнення Росії в Україну, спотворюючи указ, підписаний президентом України Володимиром Зеленським 22 січня, який стосується дискримінації етнічних українців у Росії. Указ Зеленського не висуває жодних територіальних вимог до Росії, як це неправдиво стверджують окремі російські ультранаціоналісти.

• Киргизстан виступив із заявою проти триваючої практики Росії, спрямованої проти натуралізованих мігрантів у рамках криптомобілізації.

• Російські суб'єкти федерації продовжують налагоджувати зв'язки з окупованими територіями України.

06:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:42 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: