699-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:
• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.
• Сватівський відтинок — ворог закріплюється в районі Крохмального. Крім того, росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Нововодяного та Тернів. В Серебрянському лісництві останні дні важко: щось втратили, щось відбили.
• Бахмутський напрямок — біля Білогорівки(Л) зберігається напружена обстановка, ворог буде намагатися забігти в саме село і закріпитися. Росіяни лізли між Спірним та Веселим, результат невідомо. Біля Іванівського росіяни вели штурмові дії.
• Авдіївський відтинок — тривають дивні події на південних околицях Авдіївки. Чимало дій ворога не піддаються логічному поясненню. "Зеніт" ворог не захоплював, тому за той фланг поки можна бути спокійним. Зараз важливо, щоб росіянам не дали закріпитися в приватному секторі. Ворог продовжує натиск на Первомайське, має частковий успіх. Так само продовжує тиск на Сили Оборони біля Георгіївки.
• Бердянський відтинок — без змін.
• Запорізький відтинок — відбувалися сутички біля Вербового та Роботиного, але змін не зафіксовано.
• Таврійський відтинок — без змін.
06:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Росія продовжує використовувати свою позицію в Раді Безпеки ООН для просування кількох давніх російських інформаційних операцій.
• Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ 22 січня і оголосив про новий польський оборонний пакет для України.
• Кадри, на яких нібито зафіксована сутичка між російським солдатом і чеченськими силами "Ахмат-Схід" в окупованому Мелітополі Запорізької області, знову викликали критику на адресу чеченських сил за їхню недостатню участь у російських військових операціях в Україні.
• Розслідування, проведене російським опозиційним виданням, свідчить про те, що російські еліти, можливо, прийняли та інтерналізували внутрішні наслідки війни Росії в Україні.
• Російські посадовці та учасники інформаційного простору намагаються і надалі риторично виправдовувати вторгнення Росії в Україну, спотворюючи указ, підписаний президентом України Володимиром Зеленським 22 січня, який стосується дискримінації етнічних українців у Росії. Указ Зеленського не висуває жодних територіальних вимог до Росії, як це неправдиво стверджують окремі російські ультранаціоналісти.
• Киргизстан виступив із заявою проти триваючої практики Росії, спрямованої проти натуралізованих мігрантів у рамках криптомобілізації.
• Російські суб'єкти федерації продовжують налагоджувати зв'язки з окупованими територіями України.
06:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:42 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
23.01.2024
Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.
Зранку російські окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.
Авіаційних ударів зазнали: Гранів, Григорівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.
На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ.
Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.