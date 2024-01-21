698-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:00 Вночі ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

За минулі сім днів було збито 54 із 70 (77%) запущених по Україні БПЛА.

07:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що українські сили провели успішні удари безпілотниками по цілях у Ленінградській і Тульській областях, де повторні удари українських безпілотників можуть закріпити російські системи ППО малої дальності, що захищають потенційно важливі цілі вздовж очікуваних маршрутів польотів.

• Наприкінці грудня 2023 року влада Молдови звинуватила російських миротворців у Придністров'ї в численних порушеннях, у тому числі в неналежному використанні безпілотників під час проведення навчань, викликавши інформаційну атаку з боку прокремлівського рупора.

• Росія, ймовірно, зміцнює відносини з Північною Кореєю в рамках зусиль із закупівлі більшої кількості артилерійських боєприпасів за кордоном на тлі дефіциту російських боєприпасів.

• Російське опозиційне видання Mobilization News повідомило 21 січня, що, ймовірно, російські військові командири жорстоко поводяться з солдатами на полігоні у Волгоградській області.

• Російські суб'єкти федерації продовжують розбудовувати меценатські мережі в окупованій

07:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:00 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: