696-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Вночі росіяни атакували 7-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – РФ. та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині. Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА (57%), решта три – не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

За минулі сім днів було збито 45 із 60 (75%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО "Steadfast Defender 2024", які є відповіддю на агресію Росії проти України та російські погрози на адресу членів НАТО, як провокаційні.

• Якщо Україна візьме на себе зобов'язання проводити оборонні операції протягом 2024 року, на чому, як повідомляється, наполягають деякі американські посадовці, то російські війська зможуть визначати місце, темп і оперативні потреби бойових дій в Україні. Financial Times вчора повідомила, що офіційні особи США виступають за те, щоб Україна обрала більш "консервативний" оперативний підхід, зосереджений на утриманні нинішньої території та створенні матеріально-технічних засобів і сил у 2024 році для майбутніх контрнаступальних операцій у 2025 році. Як повідомляється, один з американських посадовців стверджував, що стратегія "активної оборони" дозволить Україні сформувати оперативні потреби та підготуватися до контрнаступу у 2025 році. Військова доктрина США визначає активну оборону як "застосування обмежених наступальних дій і контратак з метою позбавлення ворога оспорюваної території або позиції". Українські офіційні особи заявили, що українські сили проводять активні оборонні операції в районах, де російські війська ведуть локальні наступальні дії. Однак активна оборона на всьому театрі бойових дій вимагатиме регулярних і широкомасштабних українських контратак, а отже, все ще вимагатиме від українських збройних сил перекидання значних сил і засобів для проведення наступальних операцій на фронті. FT повідомила, що американські офіційні особи вважають, що українські сили все ще можуть ситуативно використовувати слабкі місця в російській обороні, проводячи активну оборону на всьому театрі воєнних дій. Однак обмежені ситуативні контратаки - особливо якщо вони не забезпечені достатніми ресурсами - навряд чи призведуть до виграшу, співмірного з ресурсами, які вони неминуче споживатимуть. Оборонна позиція на всьому театрі воєнних дій передасть стратегічну ініціативу Росії і дозволить їй здійснювати масштабні атаки у зручний для неї час, змушуючи Україну витрачати дефіцитні ресурси, які вона нібито генеруватиме в період "активної оборони". Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив FT, що зосередження на обороні без будь-якого наступального компоненту було б "помилкою історичного масштабу" для України, оскільки це передало б ініціативу президенту Росії Путіну і дозволило б йому подвоїти зусилля, спрямовані на те, щоб переконати Захід і решту світу в тому, що Україна не може перемогти у війні. Генерал-лейтенант ГУР)України Кирило Буданов аналогічно заявив, що українським військам необхідно продовжувати тиснути на російські сили, зокрема за допомогою операцій, спрямованих на російську логістику в окупованому Криму. Українська "активна оборона" до 2025 року передала б ініціативу на всьому театрі бойових дій російським військам щонайменше на рік, а можливо, і довше, що дозволило б російському командуванню визначати, де, коли і в якому масштабі відбуватимуться бойові дії впродовж цього періоду. Такий тривалий період ініціативи на театрі бойових дій також надасть російському командуванню значний контроль над визначенням того, які ресурси як українські, так і російські війська повинні задіяти. Таким чином, російське командування матиме широке оперативне вікно для проведення серії кампаній різної інтенсивності на всьому театрі бойових дій в Україні, які можуть бути спеціально розроблені для обмеження і послаблення критично важливих українських оперативних можливостей, необхідних для майбутнього контрнаступу.

• Наступальні і оборонні операції накладають однакові вимоги і обмеження на українську техніку і особовий склад, а українські оборонні операції не обов'язково надають Україні більше можливостей використовувати техніку і розширювати резерви для майбутніх контрнаступальних операцій. Російські та українські війська покладаються на однакове озброєння і техніку для проведення як оборонних, так і наступальних операцій. Така техніка, як бронетехніка, артилерія і безпілотники, є настільки ж важливим для оборони позицій, як і для їх захоплення. Оборонні операції не усувають потреби в живій силі та втрат, більше того, утримання позицій та контратаки можуть призвести до значних потреб у силі та втрат, особливо коли агресор може щоразу диктувати умови бою. Стабільність оборонної лінії частково залежить від здатності військ, що обороняються, проводити достатню ротацію, швидко посилювати ослаблені ділянки фронту, створювати фізичні укріплення і, за необхідності, організовано відходити з загрозливих позицій - все це вимагає значних ресурсів і значної кількості відданої і негайно доступної живої сили. Як і в більшості війн, в Україні наступальні операції вимагають більше матеріальних засобів і живої сили, ніж оборонні, але як російські, так і українські війська регулярно зазнають значних втрат і в обороні. Так само, як оборонні операції не гарантують, що Україна зможе накопичити ресурси для майбутніх контрнаступів, наступальні операції не обов'язково заважають Росії продовжувати зусилля з накопичення запасів техніки і створення оперативних резервів. За оцінками ISW, темпи російських наступальних операцій в Україні та триваюча криптомобілізаційна кампанія дозволяють російським військам проводити регулярні ротації на оперативному рівні, але навряд чи російські війська зможуть швидко створити оперативні резерви. Російські війська нещодавно витратили значну кількість техніки на невдалі наступальні операції на сході України і наразі витрачають артилерійські боєприпаси значно швидше, ніж їх може виробляти поступово мобілізована оборонно-промислова база Росії. Українські офіційні особи зазначають, що російські війська спрямовують новостворену зброю і боєприпаси на фронт для негайного використання, а не для розширення запасів для майбутніх операцій. Однак ці обмеження на російську матеріальну і людську силу не є неминучими характеристиками російських наступальних операцій в Україні. Російські війська могли б послабити ці обмеження, продовжуючи проводити наступальні операції, якби російське командування змінило інтенсивність або тактику цих операцій, інтенсифікувало зусилля з формування сил або значно розширило зусилля з мобілізації російської ОПБ. Надання Росії року або більше для утримання ініціативи на всьому театрі бойових дій дозволило б російському командуванню вільно обирати між пріоритетами власних наступальних зусиль і оперативними потребами, накопиченням власних ресурсів для використання в майбутньому і примушенням України витрачати ресурси, які Київ намагатиметься накопичити для майбутніх українських контрнаступальних операцій. Російським наступальним операціям в Україні, ймовірно, не потрібно буде досягати значних територіальних успіхів, щоб змусити Україну витрачати цінні та обмежені ресурси на оборону. Українські війська, найімовірніше, будуть не в змозі утримувати техніку і особовий склад під час оборони від російських наступальних операцій, локальних чи широкомасштабних, які мають на меті перешкодити їм це зробити. Україна ризикує витратити ресурси, які вона сподівалася зберегти для власних контрнаступальних операцій, намагаючись зупинити триваючі російські атаки, ймовірно, втративши при цьому позиції, якщо перейде до стратегічної оборони, як це, очевидно, рекомендують деякі американські чиновники. Сторона у війні, яка володіє ініціативою, зазвичай має перевагу, і нерозумно пропонувати Україні поступитися цією перевагою Росії на довший час, ніж це абсолютно необхідно.

• Американські посадовці вважають, що Україні доведеться вести тривалу війну, і продовжуватимуть докладати зусиль для забезпечення якомога більшої безпекової допомоги Україні до 2025 року, очікуючи, що позиційні бойові дії можуть тривати в Україні до 2026 року. CNN вчора повідомив, що президент США Джо Байден, радник з національної безпеки Джейк Салліван і директор Національної розвідки Авріл Хейнс зустрілися з американськими законодавцями 17 січня, щоб закликати законодавців підтримати додаткову безпекову допомогу Україні. Представники адміністрації Байдена підкреслили, що системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси є ключовими українськими можливостями, які можуть бути виснажені без додаткової допомоги з боку США, що призведе до втрати Україною здатності наносити удари на великі відстані по окупованому Криму і Чорноморському флоту Росії. Неназваний американський чиновник повідомив CNN, що отримання якомога більшої допомоги Україні до 2025 року "в умах багатьох людей". CNN повідомив, що неназвані представники американської розвідки вважають, що війна триватиме ще щонайменше два роки, а деякі вважають, що бойові дії можуть тривати до п'яти років. CNN повідомила, що неназвані американські чиновники не вважають, що короткострокове "скорочення" американської допомоги Україні матиме серйозні наслідки на полі бою, але що довгострокова відсутність американської допомоги може дозволити Росії відновити імпульс, накопичуючи зброю власного виробництва, а також Ірану та Північної Кореї. ISW продовжує оцінювати, що позиційна війна в Україні не є стабільним тупиком і може бути схилена в будь-який бік рішеннями, прийнятими на Заході і в Росії, і що припинення західної допомоги Україні, швидше за все, призведе до остаточного краху здатності України стримувати російські війська і значного просування Росії далі на захід, ймовірно, аж до західного кордону України з країнами-членами НАТО.

• Росія намагається налагодити відносини з Південною Кореєю, щоб пом'якшити наслідки своєї зростаючої залежності від Північної Кореї.

• У Республіці Башкортостан продовжилися протести на підтримку ув'язненого відомого башкортського активіста, але рупори Кремля спростували повідомлення про те, що протести є значними за масштабами.

• Російський уряд продовжує зусилля з кодифікації правового нагляду за діяльністю мігрантів, які проживають в Росії.

• Президент Росії Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, реєстрацію та правовий захист російської власності за кордоном, що включає власність на колишніх територіях Російської імперії та Радянського Союзу.

• Батальйон "Восток" "ДНР" вчора заявив, що відновить бойові дії на фронті в Україні, коли закінчиться період позиційних боїв, і "продовжить службу" після війни, ймовірно, у підпорядкуванні Росгвардії.

• Російська окупаційна влада продовжує використовувати надання соціальних виплат і медичної допомоги для посилення паспортизації в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: