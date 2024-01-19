695-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров підтвердив, що максималістські цілі Росії в Україні залишаються незмінними, і що Росія не зацікавлена в переговорах з Україною чи Заходом.

• Поле бою в Україні продовжує залишатися центром технологічних перегонів між російськими та українськими військами у наступі та обороні.

• Нещодавні широкомасштабні перебої в роботі GPS в Польщі і Балтійському регіоні викликають припущення про потенційну роботу російських систем радіоелектронної боротьби в цьому регіоні.

• Міністерство оборони Франції оголосило 18 січня про створення "артилерійської коаліції" для посилення підтримки України на тлі постійних заяв України про те, що російські війська в Україні мають переважаючі артилерійські можливості.

• Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу "Тарантул" поблизу Севастополя.

• Як повідомляється, Головне управління військової розвідки України 18 січня здійснило успішний удар з безпілотника по російських військових об'єктах у Ленінградській області.

• Парламент Європейського Союзу проголосував за схвалення чергового кроку в рамках процедури верховенства права, яка може призвести до призупинення права голосу Угорщини після того, як угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на голосування ЄС за подальшу військову допомогу Україні.

• Росія та Центральноафриканська Республіка ведуть переговори щодо базування російських військ у ЦАР.

• Російські офіційні особи продовжують переслідувати натуралізованих мігрантів у рамках криптомобілізації.

• Російська окупаційна влада продовжує зусилля з відновлення логістичної інфраструктури на окупованій території України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: