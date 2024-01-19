695-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров підтвердив, що максималістські цілі Росії в Україні залишаються незмінними, і що Росія не зацікавлена в переговорах з Україною чи Заходом.

• Поле бою в Україні продовжує залишатися центром технологічних перегонів між російськими та українськими військами у наступі та обороні.

• Нещодавні широкомасштабні перебої в роботі GPS в Польщі і Балтійському регіоні викликають припущення про потенційну роботу російських систем радіоелектронної боротьби в цьому регіоні.

• Міністерство оборони Франції оголосило 18 січня про створення "артилерійської коаліції" для посилення підтримки України на тлі постійних заяв України про те, що російські війська в Україні мають переважаючі артилерійські можливості.

• Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу "Тарантул" поблизу Севастополя.

• Як повідомляється, Головне управління військової розвідки України 18 січня здійснило успішний удар з безпілотника по російських військових об'єктах у Ленінградській області.

• Парламент Європейського Союзу проголосував за схвалення чергового кроку в рамках процедури верховенства права, яка може призвести до призупинення права голосу Угорщини після того, як угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на голосування ЄС за подальшу військову допомогу Україні.

• Росія та Центральноафриканська Республіка ведуть переговори щодо базування російських військ у ЦАР.

• Російські офіційні особи продовжують переслідувати натуралізованих мігрантів у рамках криптомобілізації.

• Російська окупаційна влада продовжує зусилля з відновлення логістичної інфраструктури на окупованій території України.

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

 

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

 

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника неподалік Богданівки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 атаки ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

19.01.2024

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