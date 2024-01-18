694-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Вночі росіяни атакували 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed” з району Приморсько-Ахтарська та Курської обл (рф), також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Силами та засобами Повітряних Сил та інших Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА (67%). Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ. Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
За минулі сім днів було збито 41 із 56 (83%) запущених по Україні БПЛА
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Представник української розвідки повідомив, що російські війська не мають необхідних оперативних резервів для проведення одночасних наступальних дій на кількох напрямках в Україні.
• Заступник голови ради безпеки Росії Медведєв 17 січня підтвердив, що ліквідація української державності та незалежності залишається однією з головних військових цілей Росії.
• Україна вперше успішно застосувала відремонтовану в Україні гібридну систему протиповітряної оборони (FrankenSAM).
• Німеччина та Франція оголосили про додаткову військову допомогу Україні 16 січня.
• Російська ультранаціоналістична спільнота, ймовірно, конкретизує ксенофобію та невпевненість щодо етнічного складу Росії як ключові спільні принципи всередині спільноти у 2024 році, оскільки російські ультранаціоналісти продовжують використовувати інциденти, пов'язані з мігрантами та неетнічними російськими групами, щоб закликати до антимігрантської політики та висловлювати зростаючу ворожість до неетнічних росіян в Росії.
• Постійні спроби Кремля задобрити російську ультранаціоналістичну спільноту, ймовірно, призведуть до посилення тертя між бажаною риторикою і політикою Кремля щодо міграції та міжнаціональних відносин і політикою російських ультранаціоналістів.
• Значні протести спалахнули в Баймаку, Республіка Башкортостан, після того, як російський суд виніс обвинувальний вирок відомому башкирському активісту, що викликало швидку реакцію російського уряду, а також негативну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної спільноти.
• Широко розповсюджені скарги російських мілблогерів на лідера узбецької громади в Росії спонукали слідчий комітет Росії відкрити кримінальне розслідування, що свідчить про те, що російський уряд може відчувати зростаючий тиск з боку ультранаціоналістичного інформаційного простору, який об'єднується навколо ксенофобських та антимігрантських ідеалів, з метою реагування на вимоги мілблогерів.
• Російське військове командування продовжує засуджувати російських офіцерів у справах, пов'язаних з українськими ударами, що є частиною ймовірних зусиль, спрямованих на покращення дисципліни в російській армії.
• Кремль продовжує докладати зусиль для розширення російського впливу в Африці через міністерство оборони Росії та підконтрольний йому Африканський корпус.
• Загроза вторинних санкцій з боку США, як повідомляється, має масштабний вплив на турецько-російські фінансові зв'язки.
• Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що російська влада збільшує чисельність контингенту Росгвардії в окупованій Україні для посилення окупаційного контролю.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих БпЛА знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи занарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.
Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.
18.01.2024