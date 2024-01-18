694-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Вночі росіяни атакували 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed” з району Приморсько-Ахтарська та Курської обл (рф), також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Силами та засобами Повітряних Сил та інших Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА (67%). Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ. Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

За минулі сім днів було збито 41 із 56 (83%) запущених по Україні БПЛА

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Представник української розвідки повідомив, що російські війська не мають необхідних оперативних резервів для проведення одночасних наступальних дій на кількох напрямках в Україні.

• Заступник голови ради безпеки Росії Медведєв 17 січня підтвердив, що ліквідація української державності та незалежності залишається однією з головних військових цілей Росії.

• Україна вперше успішно застосувала відремонтовану в Україні гібридну систему протиповітряної оборони (FrankenSAM).

• Німеччина та Франція оголосили про додаткову військову допомогу Україні 16 січня.

• Російська ультранаціоналістична спільнота, ймовірно, конкретизує ксенофобію та невпевненість щодо етнічного складу Росії як ключові спільні принципи всередині спільноти у 2024 році, оскільки російські ультранаціоналісти продовжують використовувати інциденти, пов'язані з мігрантами та неетнічними російськими групами, щоб закликати до антимігрантської політики та висловлювати зростаючу ворожість до неетнічних росіян в Росії.

• Постійні спроби Кремля задобрити російську ультранаціоналістичну спільноту, ймовірно, призведуть до посилення тертя між бажаною риторикою і політикою Кремля щодо міграції та міжнаціональних відносин і політикою російських ультранаціоналістів.

• Значні протести спалахнули в Баймаку, Республіка Башкортостан, після того, як російський суд виніс обвинувальний вирок відомому башкирському активісту, що викликало швидку реакцію російського уряду, а також негативну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної спільноти.

• Широко розповсюджені скарги російських мілблогерів на лідера узбецької громади в Росії спонукали слідчий комітет Росії відкрити кримінальне розслідування, що свідчить про те, що російський уряд може відчувати зростаючий тиск з боку ультранаціоналістичного інформаційного простору, який об'єднується навколо ксенофобських та антимігрантських ідеалів, з метою реагування на вимоги мілблогерів.

• Російське військове командування продовжує засуджувати російських офіцерів у справах, пов'язаних з українськими ударами, що є частиною ймовірних зусиль, спрямованих на покращення дисципліни в російській армії.

• Кремль продовжує докладати зусиль для розширення російського впливу в Африці через міністерство оборони Росії та підконтрольний йому Африканський корпус.

• Загроза вторинних санкцій з боку США, як повідомляється, має масштабний вплив на турецько-російські фінансові зв'язки.

• Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що російська влада збільшує чисельність контингенту Росгвардії в окупованій Україні для посилення окупаційного контролю.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: