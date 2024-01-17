693-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Канцлер Німеччини Олаф Шольц після вчорашньої телефонної розмови з президентом США Джо Байденом повідомив, що Німеччина надасть в 2024 році Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро і запевнив, що він і президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

13:50 Російські війська завдали ракетних ударів "Оніксами" по Одеському та Білгород-Дністровському районах, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер: "Ракети поцілили по сільськогосподарському й аграрному підприємствах. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. На щастя, люди та тварини не постраждали".

13:35 Німеччина продовжить надавати військову підтримку Україні у 2024 році, зокрема буде поставлено системи протиповітряної оборони, заявив посол Німеччини Мартін Єгер у спільному відеозверненні з послом України в Німеччині Олексієм Макеєвим з нагоди 32-ї річниці встановлення дипломатичних відносин. Крім того, Німеччина й далі постачатиме важку техніку, артилерійські боєприпаси, інженерну техніку й закриватиме багато інших потреб ЗСУ. Він також наголосив, що Німеччина вже давно орієнтована на відновлення України – немає сенсу чекати на закінчення війни для початку цього процесу.

13:10 Західні союзники повинні перейти від підтримки України "стільки, скільки потрібно" до стратегії "до переможного кінця", вважає президент Латвії Едгарс Рінкевитч:

"Всі ті голоси, які кажуть, що ми, ймовірно, повинні провести якийсь політичний процес, переговори чи дискусії, – вони чомусь не чують, що говорить Путін. Путін каже, що він готовий вести цю війну до кінця".

12:50 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 14 січня 2024 року російський бортовий літак раннього попередження та управління А-50 майже напевно вибухнув, а потім впав у західній частині Азовського моря. Водночас повідомлялося, що російський літак Іл-22М отримав пошкодження, але приземлився на сусідньому російському аеродромі. 15 січня 2024 року головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний взяв відповідальність за втрату А-50 і пошкодження Іл-22М. • Ймовірне успішне ураження Україною A-50 має велике значення. Дуже вірогідно, що тепер Росія буде змушена переглянути обмеження операційних зон своїх літаків. А-50 є критично важливим для російської картини повітряного спостереження над простором бойових дій. • Російські ВПС мають вісім літаків А-50, які можуть охопити безпосередній оперативний вплив. Проте збільшення навантаження на решту літаків у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежить довгострокову стійкість місії.

12:25 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Європейському парламенті про початок скринінгу законодавства України на відповідність європейському й анонсувала формування переговорної рамки про членство України в ЄС, зазначивши, що ЄС також почне працювати над своїми реформами, оскільки йдеться про значне розширення ЄС.

12:05 Те, як завершиться війна, під час якої Україна захищає себе та демократичні цінності, визначатиме майбутнє усього світу, заявив під час відкриття зустрічі керівників оборони країн-союзниць голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер:

«У 2024 р. більше 2 мільярдів людей віддаватимуть свої голоси на демократичних виборах, тож концепція демократії має бути захищена більше ніж будь-коли. Український народ та Збройні Сили України роблять це шляхом, який ми не бачили ніколи раніше. У темряві війни вони є маяком світла, який показує світу, що означає боротися за те, у що ви вірите. Сьогодні 693-й день того, що, як думала Росія, буде триденною війною. Україна буде мати нашу підтримку кожного наступного дня. Тому що результати цієї війни визначать майбутнє світу».

11:40 Президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі в Давосі з з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що процедуру вступу України до НАТО слід розпочати до завершення війни з Росією:

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна повинна отримати запрошення в НАТО, що запустить процес обговорення цього питання в національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України. Присутність України в НАТО також важлива для зміцнення Альянсу в цілому і для безпеки Польщі."

11:30 Президент Франції Еммануель Макрон анонсував свій візит в Україну в лютому для підписання угоди про гарантії безпеки і повідомив, що найближчим часом Франція передасть Україні близько 40 ракет дальнього радіусу дії SCALP, кілька сотень авіабомб і самохідні артилерійські установки Caesar.

11:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 103 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 107 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Дефіциту електроенергії минулої доби не зафіксовано. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів, хоча в аварійний ремонт виведено дві одиниці генеруючого обладнання, до роботи після короткотривалого ремонту повернуто 2 блоки ТЕС, повідомили в Міненерго і запевнили, що ситуація контрольована, графіки обмежень не застосовуються.

10:35 Через негоду залишаються знеструмленими більше доби 10 населених пунктів в Кіровоградській області. Через бойові дії та з інших причин без світла в Україні залишається 380 населених пунктів.

10:30 Вчора, 16 січня, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Він був на 0,9 % нижче за добовий максимум 15 січня, повідомили в Укренерго. Сьогодні на 9:10 споживання на 4% перевищує відповідний показник вівторка 16 січня – через відчутне похолодання, від -3 °C 16 січня до -7 °C сьогодні, 17 січня. Диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про наявність протягом дня, з 8:00 до 20:00, дефіциту в енергосистемі близько 5%.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

179,4% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

65,5% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

195,8% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

285,9% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

85,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

46,2% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

26,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі на Одещині Сили ППО збили 11 ударних дронів типу "Shahed-131/136" на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. Підрозділи протиповітряної оборони працювали впродовж майже трьох годин. Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси, постраждали три людини, повідомляє ДСНС: "Сталося загоряння газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му і 4-му поверхах і квартири на 2-му поверсі 5-поверхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м. Евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 і вогнем знищено 4 автомобілі."

09:50 Внаслідок ракетного удару окупантів по центру Харкова поранено 17 осіб, із них одна у важкому стані, пошкоджено 19 житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:40 Вночі росіяни завдали удару 20-а ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської обл. (РФ) у напрямку Харкова. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів» (95%). До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

За минулих сім днів було збито 19 зі 23 (83%) запущених по Україні БПЛА, за цей тиждень п'ять діб атак шахедами не фіксувалося.

09:25 Станом на 8:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжив демонструвати, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах з Україною і що максималістські цілі Росії в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, залишаються незмінними.

• Президент Росії Путін помітно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних передумов для майбутньої ескалації проти країн Балтії, ймовірно, як частину його ширших зусиль з послаблення НАТО.

• Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня підтвердив важливість перемоги над Росією в Україні. Зеленський підкреслив, що президент Росії Путін не зміниться - маючи на увазі максималістські цілі Путіна у війні - і зазначив, що всі спроби відновити мир провалилися через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії та через 10 років після незаконної анексії Криму. Зеленський заявив, що українські військові стримують Путіна і що краще перемогти Росію на полі бою зараз, ніж пізніше. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна потребує стабільного фінансування та постачання зброї до 2024 року і далі, щоб захистити і повернути свою територію, вказуючи на те, що Європа продовжуватиме відігравати все більш активну роль у підтримці України. Фон дер Ляєн заявила, що Україна може перемогти у війні, але Захід повинен розширити можливості України. Фон дер Ляєн підкреслила успіхи України у війні на сьогоднішній день: "Росія втратила приблизно половину свого військового потенціалу", а Україна відвоювала половину території, яку російські війська захопили після повномасштабного вторгнення, відтіснила Чорноморський флот і відкрила зерновий коридор у Чорному морі. Зеленський вчора продовжив двосторонні зустрічі зі світовими лідерами на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він обговорив українсько-американську оборонну співпрацю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, російські удари та підготовку до саміту НАТО з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, ситуацію на полі бою та оборонні потреби України з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, а також українські операції в Чорному морі та коридори через нього з представниками бізнесу. Зеленський також зустрівся з Президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і запросив його приєднатися до української мирної формули та до участі в глобальному мирному саміті.

• Як повідомляється, операції російської тактичної авіації в районі Азовського моря скорочуються, а можливості російської авіації можуть погіршитися після того, як в ніч на 14 січня українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали серйозної шкоди російському літаку повітряного командного пункту Іл-22.

• Як повідомляється, щонайменше два державні китайські банки замовили перевірку свого бізнесу з російськими клієнтами і розірвуть зв'язки з російськими компаніями, що потрапили під санкції, і компаніями, пов'язаними з російською оборонною промисловістю.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров подякував міністру закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей за підтримку Північною Кореєю Росії у війні під час офіційного державного візиту останнього до Москви 16 січня.

• Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон про оцифрування українського військового обліку 16 січня.

• Депутати Державної Думи Росії від ЛДПР 16 січня запропонували законопроект, який створить правовий статус для добровольців російської війни в Україні, що надасть їм компенсацію у разі поранення або загибелі.

• Російські окупаційні чиновники з окупованих Херсонської, Запорізької та Донецької областей вчора взяли участь у зустрічі представників російських муніципалітетів у Москві з президентом Росії Путіним.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: