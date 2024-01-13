Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою.

Тим часом американські військовики завдали чергового ракетного удару по позиціях єменських хуситів.

Єменські хусити помилково атакували танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву британської охоронної компанії Ambrey. Інцидент трапився в п'ятницю, 12 січня, біля узбережжя Ємену.

За версією Ambrey, судно було обрано як ціль через те, що в загальнодоступній базі даних вважалося пов'язаним із Великою Британією. Але це вже була застаріла інформація. «Це був уже другий танкер з російською нафтою, який помилково став об'єктом нападу хуситів», – цитує Reuters повідомлення Ambrey. Деталі першого інциденту не уточнюються.

Інформаційний центр морських торгових операцій Об’єднаного Королівства повідомив, що отримав повідомлення про падіння ракети приблизно за 400–500 метрів від танкера, який перебував за 90 морських миль на південний схід від єменського порту Аден. У повідомленні центру йдеться, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Тим часом у ніч на суботу, 13 січня, військовики Сполучених Штатів завдали нового удару по Ємену. Про це повідомив телеканал Fox News з покликом на американського чиновника. За словами джерела, удару було завдано по єдиній цілі – радару, який використовується хуситами. Згодом факт атаки підтвердив і Пентаґон. «Цей удар був завданий авіаносцем USS Carney по конкретній військовій цілі з використанням ракет Tomahawk і був продовженням дій, пов'язаних з ударами, завданими 12 січня та спрямованими на зниження здатності хуситів атакувати морські судна, включно з комерційними», – йдеться у повідомленні міністерства оборони США.