Міністр війни США Піт Геґсет звільнив начальника штабу Сухопутних військ.

Міністр оборони США Піт Геґсет попросив начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа (Randy George) подати до демісії. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на заяву офіційного речника Пентаґону Шона Парнелла (Sean Parnell). Це сталося в рамках чергової чистки серед найвищих посадовців Пентаґону.

«Ренді Джордж іде у відставку з посади 41-го начальника штабу армії негайно», – повідомив Парнелл. Джордж обійняв цю посаду в серпні 2023 р., ще за президентства Джо Байдена. За свою майже сорокарічну військову кар'єру Джордж неодноразово бував в Іраку та Афганістані, а також обіймав такі посади, як заступник начальника штабу армії та старший військовий помічник голови Пентаґону Ллойда Остіна (Lloyd Austin) під час президентської каденції Байдена.

Телеканал CBS з покликом на джерело повідомило, що голові Пентаґону Геґсету потрібна людина, яка реалізовуватиме його та президента Дональда Трампа бачення армії. Очевидно, Ренді Джордж не відповідав цьому критерію. Експерти зазначають, що звільнення військового посадовця такого рівня під час війни є майже безпрецедентною подією.

Наразі обов'язки начальника штабу армії США виконуватиме генерал Крістофер Ланів (Christopher LaNeve), повідомив представник Пентаґону. Ланів працював головним військовим помічником Геґсета, коли Трамп несподівано висунув його на посаду заступника начальника штабу армії у жовтні минулого року. Це стрімкий зліт для офіцера, який ще два роки тому був лише двозірковим генералом.

Повідомляється, що Геґсет також змістив з посад генерала армії Девіда Годна (David Hodne) та генерал-майора армії Вільяма Ґріна (William Green). Серед інших звільнених старших офіцерів – голови ВМС та Берегової охорони, генерал, який очолював Агенцію національної безпеки, заступник начальника штабу ВПС, адмірал ВМС, призначений у НАТО, та три провідні військові юристи. Причин їхньої демісії також не було названо.

Нагадаємо, що ще в лютому 2025 року Трамп без пояснення причин відправив у відставку кількох вищих військових офіцерів, включно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном (Charles Brown).

Перестановки у керівництві відбуваються на той час, коли військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії вирушають на Близький Схід разом із тисячами морських піхотинців та іншими армійськими підрозділами. Наразі адміністрація Трампа уникає прямих відповідей на питання про те, чи США розпочнуть наземну операцію в Ірані.