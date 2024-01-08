685-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Президент ОАЕ шейх Мохаммед бін Заїд з саркастичним словами "попросіть грошей у Зеленського" відхилив прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху виплатити "допомогу по безробіттю" палестинським робітникам з окупованого Західного берега річки Йордан, яким Ізраїль заборонив в'їзд на свою територію після нападу ХАМАС 7 жовтня: мовляв, "Зеленський отримує багато грошей від багатьох країн, тож, можливо, він зможе допомогти Бібі", пише Axios.

11:00 Внутрішній аудит Міністерства оборони України за чотири місяці зміг виявити раніше допущених порушень на понад 10 мільярдів гривень, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

10:50 В Повітряних силах не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном, сказав речник Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону: "Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов - нехай підтверджує, показує та розповідає". Оцінюючи ризики від нового "Шахеда", він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

10:35 У Хмельницькій області в завалах об’єкту, пошкодженого вчорашнім ракетним ударом, виявили тіло третьої жертви, повідомили в ОВА. Розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершили нині вранці.

10:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 100 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 23 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:05 Через негоду, яка не вщухає в Україні (шквальний вітер, обледеніння ліній), знеструмлено 1025 населених пунктів, найбільше відключень в Дніпропетровській (324), Одеській (268), Миколаївській (215), Кіровоградській (146) областях, а також в Запорізькій (59), Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.

09:50 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

176,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

64,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

192,4% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

281,4% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

85,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

45,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці після чергової великої серії російських ударів ракетами і безпілотниками по Україні в ніч з 7 на 8 січня наголосили на потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони.

• Західні системи протиповітряної оборони і ракети залишаються критично важливими для України, оскільки російські війська намагаються пристосуватися до нинішніх можливостей української протиповітряної оборони, поки Україна розбудовує свою оборонно-промислову базу.

• Українські війська адаптуються до труднощів на полі бою, пов'язаних з нестачею обладнання, але не спроможні повністю компенсувати дефіцит артилерійських боєприпасів і недостатні можливості радіоелектронної боротьби.

• За повідомленнями, російська влада незаконно депортує українських цивільних осіб до Росії та утримує їх у виправних колоніях і слідчих ізоляторах без висунення звинувачень, проведення розслідувань, судових розглядів, надання доступу до адвокатів або встановлення дати звільнення.

• Російське інсайдерське джерело стверджує, що звільнено першого заступника начальника головного управління генерального штабу Росії, генерал-лейтенанта Алексєєва, який, як повідомляється, відповідав за російський "добровольчий корпус", що повинен був замінити "групу Ваґнера". ISW не може підтвердити ані звільнення Алексєєва восени 2023 року, ані повідомлень про дефіцит снарядів, які непропорційно мало постачаються російському "добровольчому корпусі".

• Російська влада продовжує докладати зусиль для консолідації контролю над російським інформаційним простором напередодні березневих президентських виборів.

• Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило 8 січня, що напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року останні соціологічні опитування свідчать про зниження підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

• Російське державне ЗМІ підтвердило, що ФСБ Росії затримала трьох офіцерів свого управління "М" у зв'язку з гучною схемою хабарництва.

• Український центр опору повідомив 8 січня, що станом на грудень 2023 року в Україні перебуває понад 450 тис. російських військовослужбовців.

• Росія продовжує примусово вивозити дітей з окупованої України під виглядом канікул.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: