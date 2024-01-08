684-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:40 Під час ранішньої масивної ракетної атаки:

у Запоріжжя о 07:00 пролунало щонайменше 5 вибухів, ракети вибухнули в житлових районах – на відкриті території та поруч із будинками, щонайменше дві людини постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко;

у Харкові – о 07:06 щонайменше 4 ударів по промислових обʼєктах, а у Змієві – влучання в приватний будинок, є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов;

у Хмельницькому – о 7:21 пролунали вибухи.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін під час зустрічі з членами сімей загиблих російських військовослужбовців 6 січня продовжив домагатися прихильності російських військовослужбовців та їхніх сімей напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

• Глава підконтрольної Кремлю російської православної церкви московський патріарх Кірілл заявив, що Росія не може відкидати російських громадян, які "розуміють, що зробили помилку", втікши з Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, і тепер хочуть повернутися додому.

• Двоє російських чиновників виступили на захист подальшої присутності мігрантів у Росії, незважаючи на триваючі репресії проти мігрантів, викликавши різку критику з боку мілблогерів і вказуючи на те, що російський уряд, ймовірно, все ще не має єдиної політики щодо мігрантів у Росії.

• У ніч з 6 на 7 січня російські війська завдали низки ударів ракетами та безпілотниками по Україні.

• Речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат спростував повідомлення медіа про те, що міністерство оборони Данії відкладає першу поставку шести винищувачів F-16 в Україну на термін до шести місяців.

• Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 7 січня, що Росія щонайменше вдруге відтермінувала створення нових Московського та Ленінградського військових округів через нестачу озброєння, особового складу та бюрократичні проблеми.

• Президент Росії Путін 4 січня підписав указ, який дозволить Росії примусово надавати громадянство депортованим українським дітям.

07:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: