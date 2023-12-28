673-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:50 Росія вивела на бойове чергування у Чорне море три ракетоносії, повідомив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук: 2 підводних човни і фрегат «Адмірал Макаров», сумарний залп «Калібрів» може сягати 16 ракет.

13:35 За оцінкою OSINT-дослідника HerrDr8, в четвертому кварталі інтенсивність використання російськими військами артилерії зменшилась до 7 тис. снарядів на добу, а Збройними Силами України – до 6 тис. (в третьому була відповідно 12 тис. і 7 тис.). За квартал російські запаси снарядів збільшилися на 500 тис. – до 900 тис. На початок вторгнення ці запаси оцінювалися в 15 млн.

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

25 грудня 2023 року великий десантний корабель класу "Ропуха" ВМФ Росії "Новочеркаськ" був повністю знищений в результаті українського удару, коли перебував у порту Феодосії, на південному узбережжі окупованого Росією Криму. Дані з відкритих джерел свідчать про високу ймовірність того, що судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, коли в нього влучили, що спричинило потужний вторинний вибух. Цей інцидент збільшив кількість втрачених Росією з моменту вторгнення такого класу до трьох: "Саратов" затонув 24 березня 2022 року, а "Мінськ" був функціонально зруйнований у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два, ймовірно, були пошкоджені. Росія, ймовірно, планувала використовувати свій флот великих десантних кораблів для проведення значних десантних операцій під час вторгнення, і вона подвоїла кількість цих кораблів у Чорному морі під час підготовки до війни. Із затягуванням війни кораблі все частіше використовуються для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно крихке автомобільне і залізничне сполучення Кримського мосту, що з'єднує Крим з Росією.

12:45 За півтора року – від травня минулого року до грудня поточного – довіра до телемарафону «Єдині новини» знизилася з 69% до 43% (від 42% на заході до 45% на півдні), вказують результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-10 грудня. Ті, хто не довіряє Володимиру Зеленському, значно критичніші до телемарафону: 69% проти 29% серед тих, хто довіряє Зеленському.

12:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 120 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 40 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:55 Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць, розроблений компанією «Українська броня». Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Жіночий варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту, звужені плечі та розширений низ. За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

11:35 Через негоду знеструмлено 52 населені пункти в чотирьох областях (вчора було 20 населених пунктів у трьох областях), повідомили в Міненерго.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 460 населених пунктів (вчора було 447).

11:30 Вчора, 27 грудня, добовий максимум споживання (ввечері) був на 0,6% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня, повідомили в Укренерго.

11:20 Вчора вдень в енергосистемі був профіцит електроенергії: сонячна погода сприяла роботі сонячних електростанцій на максимальній потужності. Протягом доби в аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС у різних регіонах країни. З аварійного ремонту в резерв переведено 1 енергоблок. В резерві перебувають 6 блоків ТЕС, які можуть бути підключені до роботи у разі потреби, повідомили в Міненерго. Генерації, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, навіть планується комерційний експорт електроенергії. Графіки відключень не застосовуються.

11:00 Супутники зафіксували втечу кораблів Чорноморського флоту РФ із Феодосії після удару по БДК "Новочеркаськ" 26 грудня: з порту вийшов тральщик проєкту 12700 "Александрит", рятувальне буксирне судно (імовірно, "Капітан Гур'єв") і щонайменше ще один корабель.

10:50 США оголосили про останній у 2023 році пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, який включає:

• боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

• боєприпаси для переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;

• компоненти систем протиповітряної оборони;

• боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

• артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів;

• ракети для протитанкового комплексу TOW;

• протитанкові системи Javelin і AT-4;

• понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

• боєприпаси для розчищення перешкод;

• запчастини, медичне та інше допоміжне обладнання.

10:35 У Чорному морі цивільне судно під прапором Панами підірвалося на російській міні, повідомили Сили оборони півдня України. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Два моряки отримали поранення. До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

174,0% танків (з них 3,0% за минулий тиждень),

63,5% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

186,2% автомобільної техніки (з них 3,9% за минулий тиждень),

272,3% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

83,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

43,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 В березні 2023 року Путін запевнив китайського лідра Сі Цзіньпіня, що Росія "буде воювати хоч п'ять років" в Україні, але переможе, пише "Nikkei Asia", суґеруючи, що Росія виграє від затяжною війни: "Незалежно від того, чи переконав він Сі, репліка Путіна на саміті є ключем до розуміння низки загадкових подій у російсько-китайських відносинах – від китайської миротворчої місії в Європі в травні до звільнення китайського міністра закордонних справ кілька місяців. З огляду на слова Путіна, сказані Сі в березні, оприлюднені численними джерелами, знайомими з дипломатичним маневруванням між Китаєм і Росією, повідомлення про наміри російського лідера припинити вогонь не слід сприймати за чисту монету". Видання зазначає, що хоч Путін не повністю переконав Сі, Китай переглянув свою стратегію, оскільки це суттєво впливатиме на плани Сі, зокрема щодо Китаю. Ще з зустрічі 4 лютого 2022 року в день відкриття зимових Олімпійських ігор в Пекіні Сі затаїв образу на Путіна, оскільки той не попередив його про повномасштабне вторгнення в Україну. Несподівана атака викликала паніку в Китаї, оскільки на цьому саміті вони оголосили про "безмежне" партнерство між їхніми країнами, тому у світі дійшли висновку, що Китай дав мовчазну згоду на повномасштабне вторгнення Росії. "Nikkei Asia" вважає, що Китай просто неправильно оцінив справжні наміри Росії, вважаючи, що війська РФ вторгнуться лише в східну частину України.

09:45 Вночі російські війська атакували вісьмома БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Сім безпілотників (88%) було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

За минулі сім днів збито 127 зі 156 (81%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Опубліковані вчора кадри з українського безпілотника показали черговий російський розстріл українських військовополонених біля Роботиного на заході Запорізької області.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед на заході Запорізької області та повернули позиції, які українські війська здобули під час контрнаступу влітку 2023 року, ймовірно, після того, як українські війська відійшли на зиму на більш захищені позиції поблизу Роботиного. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 27 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового. Командувач Таврійської групи військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю ВВС , опублікованому 27 грудня, що керівництво Росії хоче як мінімум повернути Авдіївку, але має більш амбітну мету захопити всю Донецьку та Луганську області та відбити територію російських військ, втрачену в Запорізькій області під час контрнаступу українських військ. ISW оцінив, що захоплення Україною прилеглих позицій у серпні 2023 року було тактично значущим, оскільки це могло дозволити українським силам почати діяти повз найщільніші російські мінні поля та подальші російські оборонні шари, але не оцінює, що повернення цих позицій російськими силами є особливо важливим на цей час. Нещодавні успіхи Росії на заході Запорізької області, тим не менш, підтверджують оцінку ISW про те, що поточна позиційна війна в Україні не є стабільним глухим кутом, оскільки поточний баланс може змінитися в будь-яку сторону через рішення, прийняті на Заході або в Росії, і обмежені успіхи Росії можуть стати значними, особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні.

• Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції 6 червня 2023 року, як повідомляється, відтермінувало форсування українськими військами річки Дніпро, яке, ймовірно, було призначене для підтримки українських контрнаступальних операцій. Агентство Associated Press 26 грудня опублікувало інтерв'ю з українськими Силами спеціальних операцій, в якому українські військовослужбовці заявили, що вони були готові здійснити переправу через Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області наприкінці травня 2023 року, але руйнування дамби і повінь відклали ці плани. За повідомленнями, українські військовослужбовці здійснили обмежені спроби переправи в липні, серпні та вересні 2023 року, але українські війська не розпочинали більш масштабну переправу, спрямовану на створення плацдарму на східному березі, до середини жовтня 2023 року. Українські операції на східному березі Херсонської області в жовтні 2023 року відволікли російські сили з інших ділянок фронту і, ймовірно, мали би подібний або навіть більш виражений ефект у червні 2023 року на початку українського контрнаступу.

• Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю ВВС, опублікованому 27 грудня, розповів про виклики, які стоять перед українськими військами на полі бою, та потреби в майбутньому територіальному просуванні. Тарнавський заявив, що добре підготовлена російська оборона, в тому числі кращі російські мінні поля, були одним з основних факторів, що вплинули на результати українського контрнаступу, але зазначив, що він не вважає, що фронт зайшов у глухий кут. Тарнавський повторив, що українські сили стикаються з нестачею боєприпасів, зокрема, 122-мм і 152-мм снарядів, і що українські сили потребують додаткових поставок зенітних ракет і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту від російських безпілотників. Тарнавський також підтвердив необхідність української переваги в повітрі. Тарнавський зазначив, що як російські, так і українські війська коригують свою тактику, дедалі частіше використовуючи радіоелектронні операції, безпілотники і розвідку.

• Українські посадовці наголосили на збільшенні обсягів виробництва оборонно-промислової бази України у 2023 році та надали прогнози щодо можливостей вітчизняного виробництва безпілотників.

• У ніч на 27 грудня російські війська здійснили чергову серію ударів безпілотниками "Шахед-136/131" по Україні.

• Супутникові знімки з місця успішного удару 26 грудня по кораблю Чорноморського флоту Росії в окупованій Феодосії, Крим, свідчать про те, що в результаті удару було пошкоджено навколишню портову інфраструктуру.

• Росія зберігає свої максималістські цілі в Україні і не зацікавлена в добросовісних переговорах, незважаючи на повідомлення про те, що західні офіційні особи стають все більш схильними до можливих переговорів України з Росією з метою припинення війни. У вчора опублікованій статті неназваний представник адміністрації Байдена та європейський дипломат повідомили Politico, що адміністрація Байдена та європейські чиновники зміщують акцент з підтримки повної перемоги України над Росією на покращення позиції України на ймовірних переговорах з Росією щодо припинення війни. Politico зазначає, що такі переговори, ймовірно, змусять Україну поступитися Росії територією. Міністр закордонних справ Росії Лавров вчора заявив, що Захід має намір заморозити війну в Україні, а потім подати її як перемогу, і риторично запитав, яких перемог досягли США у В'єтнамі, Афганістані та Іраку після того, як спробували зробити те ж саме. Посилання Лаврова на участь США у В'єтнамі, Афганістані та Іраку дозволяють припустити, що Лавров розглядає західну дискусію про заморожування війни і підготовку до можливих переговорів України з Росією як готовність Заходу прийняти поразку України. Заява Лаврова також узгоджується з нещодавніми заявами російських офіційних осіб про те, що Росія не зацікавлена в заморожуванні війни чи чесних переговорах і продовжуватиме переслідувати свої експансіоністські територіальні цілі та зусилля з "демілітаризації" України.

• Російський державний Центр вивчення громадської думки виявив, що росіяни все менше довіряють російському державному телебаченню і все частіше звертаються до соціальних мереж та інтернету за новинами.

• Президент Росії Путін і міністр закордонних справ Лавров вчора зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, що, ймовірно, є спробою зберегти критично важливі торговельні відносини Росії з Індією.

• Російське інсайдерське джерело повідомляє, що мер Москви Собянін створив власну приватну військову компанію.

• Український рух "Кібер Спротив" отримав інформацію про те, що російський заступник командира 171-го зенітно-ракетного полку (51-ї дивізії ППО) скоює сексуальні злочини проти неповнолітніх на території окупованої України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: