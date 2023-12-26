ХАМАС відмовився здати владу в Секторі Гази в обмін на припинення операції ЦАГАЛ.

Такий мирний план запропонувала єгипетська влада.

Терористичні угруповання ХАМАС та «Ісламський джихад» відхилили пропозицію Єгипту відмовитися від влади в Секторі Гази в обмін на постійне припинення вогню. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в єгипетських спецслужбах.

За словами співрозмовників аґенції, Єгипет, який виступав одним з посередників у перемовинах між ізраїльтянами і палестинцями, запропонував провести вибори в Секторі Гази, запевнивши ХАМАС, що його членів не переслідуватимуть, вони отримають судовий імунітет. Представники угруповання на переговорах у Каїрі відкинули будь-які поступки, окрім видачі захоплених сьомого жовтня на півдні Ізраїлю людей в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць палестинських ув'язнених.

Представники джихадистів повідомили, що наполягають на збільшенні обсягів гуманітарної допомоги для населення Гази. Крім того, «Ісламський джихад» зі свого боку стверджує, що обмін полоненими повинен проходити за формулою «всіх на всіх», це означає звільнення всіх заручників, яких утримують у Газі, на всіх палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Єгипетський телеканал «Аш-Шарк» з покликом на свої джерела в єгипетському уряді розкрив деякі деталі плану припинення війни, який Ізраїлю та ХАМАСу запропонував Каїр. На першому етапі передбачається тритижневе гуманітарне перемир'я. Протягом цього часу палестинське угруповання має звільнити 40 ізраїльських полонених жінок, дітей та літніх чоловіків, а Ізраїль — 120 палестинських ув'язнених тих самих категорій та направити до Гази паливо й гуманітарну допомогу. На другому етапі у Газі мають сформувати уряд, який займеться відновленням Сектору та розпочне підготовку загальних виборів голови Палестинської автономії. Третій етап передбачає повне припинення вогню, визволення всіх ізраїльтян-заручників в обмін на певну кількість палестинських ув'язнених. На цьому етапі Армія оборони Ізраїлю має залишити Сектор Гази, а біженці – повернутися до своїх домівок.