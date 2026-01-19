Трамп скликає «Раду миру», яка може стати альтернативою ООН.

За постійне членство в ґреміумі країна має заплатити мільярд доларів.

Дональд Трамп запросив 60 світових лідерів спільно взяти участь у створеній ним «Раді миру». Про це повідомив телеканал Euronews. Відомо, що свою участь без застережень уже підтвердили прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Як повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg, адміністрація президента США попросила країни, які бажають отримати в клубі постійне місце, сплатити внесок на суму не менше одного мільярда доларів. Уточнюється, що країни, які не заплатять, будуть призначатися до «Ради миру» максимум на три роки.

Згідно зі статутом організації, Трамп збирається особисто очолити «Раду миру» з можливістю виключати її членів, якщо це рішення не буде заблоковано більшістю в дві третини голосів. До складу керівництва «Ради миру» увійдуть також держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець американського президента Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер і експрем’єр Великої Британії Тоні Блер.

«Рада миру» спочатку задумувалася як частиною мирного плану Трампа щодо врегулювання конфлікту в Секторі Ґаза. На думку Вашингтона, цей ґреміум повинен гарантувати втілення в життя мирного плану, вести спостереження за ситуацією в анклаві і мобілізувати ресурси для відбудови Ґази. Однак у тексті статуту, як стверджує британська газета Financial Times, Ґаза не згадується. Згідно з документом, «Рада миру» – це «міжнародна організація, яка прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне і законне управління та забезпечувати стабільний мир у районах, що зазнали конфліктів або перебувають під загрозою їхнього виникнення».

Financial Times вважає, що статут «Рада миру» написаний таким чином, що дає президентові США широкі повноваження, відкриваючи шлях до конкуренції з ООН. Спостерігачі відзначають, що Вашінґтон зможе розширити мандат «Ради миру» і, поряд з Ґазою, включити в сферу її діяльності інші кризові реґіони, наприклад, Україну і Венесуелу.