671-й день війни Росії в Україні. Хроніка

20:05 Вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 21 авіаційний удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Архипівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області; Волфине, Рясне, Володимирівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Соболівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також, загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Діброва Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших захисників. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Микільське, Садове, Херсон та Станіслав Херсонської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 5 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Протиаповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА. Також, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту рф «Новочеркаськ». Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, артилерійську систему та ще 3 інші важливі цілі противника.

19:30 Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Швеції в НАТО, – пише AP. Тепер для ратифікації протоколу про вступ залишається підтримка рішення простою більшістю турецьких парламентарів. Наразі невідомо, коли саме відбудеться відповідне голосування.

18:55 Приморський суд Одеси закрив справу щодо самозахисту Стерненка, – повідомив активіст. За словами Стерненка, сторона обвинувачення не довела його провину – "не було умислу на умисне вбивство".

18:20 Головнокомандувач Залужний заявив, що обмеження термінів служби в 36 місяців – це компроміс з урядом за умови, що не буде загострення на фронті й що людей на передовій буде ким замінити.

18:00 "Про одномоментну мобілізацію не йдеться, потреба у мобілізованих розбита на певні періоди", – заявив Залужний. Генерал також додав, що йде мова про "загальну потребу", а не про конкретну цифру у 400-500 тисяч.

17:35 В наступному році війна відрізнятиметься від 2023-го технологічно, – вважає Залужний. При цьому головнокомандувач зазначив, що противник від не відстає від ЗСУ – в останні дні триває досить потужне протистояння з використанням різних технологій.

"2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо."

16:50 Зараз Україна може готувати одночасно 10 бригад, – заявив Залужний. Головнокомандувач також виступив за суворішу відповідальність за потрапляння людини на фронт непідготовленою.

"Такого бути не може. У нас є чудова можливість використовувати як наші можливості, так і можливості наших партнерів — і вони приділяють підготовці наших військ велику увагу."

16:20 Міста більше немає, – Залужний про Мар'їнку. Наразі, за його словами, українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях міста, а в інших — трохи далі.

15:45 Пропозиція ввести електронні повістки – не є ініціативою Генштабу, – прокоментував Залужний відповідний законопроект. Головнокомандувач додав, що Генштаб і ЗСУ не мають можливості оцінити, який спосіб мобілізації краще.

"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів."

15:20 Не актуально оперувати для мобілізації 2 і 3 групами інвалідності, – вважає Залужний. Головнокомандувач зазначив, що командування ЗСУ погодилось з пропозицією залишити у законопроєкті два поняття: людина, яка придатна до військової служби і людина, яка непридатна до військової служби.

"Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступенем інвалідності, 2 групи, 3 групи, воно зараз не є, скажемо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія¸ яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або непридатна Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи."

14:55 Цифру 400-500 тисяч мобілізованих військове командування сформувало на увесь наступний рік, – заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телемарафону.

"Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом року. Озвучувати цю цифру і те, яка цифра стосується іншого розділу показників, я не можу, тому що це являється військовою таємницею."

14:10 Лише 13% українців виступають проти заборони діяльності релігійних організацій та об'єднань, керівний центр яких перебуває в державі, що здійснила військову агресію проти України, свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 9 по 15 листопада 2023 року.

Відповідаючи на запитання "на яких умовах має існувати Українська православна церква (Московського патріархату)?", лише 4,5% респондентів дають відповідь, що вона повинна діяти на території України без будь-яких обмежень, 3% – що вона повинна діяти на території України без будь-яких обмежень, але в її офіційній назві повинно бути зазначено, що вона є складовою частиною Російської православної церкви (Московського патріархату), 9% – що має діяти без будь-яких обмежень, але тільки за умови, якщо вона проголосить автокефалію і повністю вийде з канонічного підпорядкування Російській православній церкві (Московському патріархату), 12% – що вона має об'єднатися з Православною церквою України, а більшість (55,5%) дотримуються думки, що потрібно заборонити діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) в Україні.

71% опитаних громадян повною мірою або скоріше підтримують розірвання договору оренди Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" зі Свято-Успенським монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) в березні 2023 року (не підтримали 11%). Таку підтримку висловили більшість або відносна більшість представників усіх конфесійно-церковних груп, крім прихожан УПЦ МП, серед яких 22% підтримали це, а 66% не підтримали.

13:50 У грудні росіяни особливо активно застосовували FPV-дрони, на деяких ділянках вони починають замінювати артилерію ворога, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Паралельно діє комплекс БпЛА, до яких ворог прикріплює осколкові боєприпаси.

13:35 Удари по російському флоту в Чорному морі показують, що ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс:

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція із забезпечення морського потенціалу під проводом Великої Британії та Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі".

12:40 Відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомив Президент Володимир Зеленський:

"Провів засідання Ставки. Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки. Доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо. Окрема увага – виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах. Як і завжди, були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби. Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні".

12:05 На борту знищеного вночі у порту Феодосії великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» були БПЛА «Shahed», які РФ використовує для атак на українські міста, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

11:40 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 109 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 14 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:15 У короткострокові аварійні ремонти вийшов один блок і один корпус ТЕС, але дефіциту електроенергії немає і не прогнозується на поточну добу, повідомили в Міненерго. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів.

11:10 Вчора, 25 грудня, добовий максимум споживання був вранці, його показник був на 6,3% нижчим, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 22 грудня – через потепління та святковий, хоч і не вихідний день, повідомили в Укренерго.

10:55 Через складні погодні умови без світла 52 населені пункти (в Донецькій області – 16, у Тернопільській – 14, у Хмельницькій – 16, у Харківській – 4, в Сумській – 2), повідомили в Міненерго. Вчора таких було 71 населений пункт в Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській та Запорізькій областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 462 населені пункти.

10:30 Група з шести українських льотчиків завершила базову підготовку у Великій Британії і вчиться керувати винищувачами F-16 у Данії, повідомило британське міноборони. У Великій Британії льотчики пройшли курс навчання "авіаційної" англійської мови з використанням спеціальної термінології. Також навчання також проходять десятки українських авіатехніків. Ще десять українських льотчиків-стажистів також пройшли мовний курс і залишилися у Великій Британії, щоб продовжити базову льотну підготовку, опанувати авіаційну медицину і навчитися роботі з центрифугами. Програма навчання покликана дати льотчикам-стажистам навички, необхідні для переходу до наступного етапу навчання на винищувачах у країнах-партнерах, і наблизити українських пілотів до стандартного підходу НАТО.

10:25 Імовірність того, що Захід перестане підтримувати Україну, дуже невелика, проте якщо це станеться, ймовірність агресії Росії проти Литви і НАТО зросте, вважає президент Литви Гітанас Науседа.

10:20 На кордоні України та Польщі в чергах стоять понад 3 тисячі вантажівок, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко: Рава-Руська – 900, Краковець – 640, Ягодин – 1500, Шегині (розблокований) – 700 вантажних транспортних засобів.

На кордоні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 560 вантажівок.

З Угорщини в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 750 вантажівок.

З Румунією станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 750 вантажівок.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

172,8% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

63,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

185,0% автомобільної техніки (з них 4,0% за минулий тиждень),

271,5% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

83,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала і знищила крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» у районі Феодосії. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що той великий вибух, який спостерігали на ворожому кораблі, свідчить про те, що це був не "підрив чогось там незначного", а була "детонація боєприпасів, оскільки великий десантний корабель використовується для перевезення техніки, озброєння і особового складу".

09:45 Внаслідок нічної атаки БПЛА були влучання на території інфраструктурного об'єкта в Одеській області, а також пошкоджено промисловий об'єкт на Миколаївщині, без постраждалих, повідомили Сили оборони півдня України у вівторок уранці.

09:40 З 18:30 вчорашнього вечора по 03:00 росіяни атакували з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу «Shahed». Усього зафіксовано пуски 19 «шахедів» із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131» (68%) у межах Одеської (4 БПЛА), Херсонської (1 БПЛА), Миколаївської (4 БПЛА) та Хмельницької областей.

За минулі сім днів збито 140 зі 156 (90%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: