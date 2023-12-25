У Сербії проходять масові протести проти фальшувань на виборах.

Сербська влада заявляє, що не допустить «Майдану» в країні.

У столиці Сербії Белграді ввечері в неділю, 24 грудня, знову відбулися масові акції протесту проти фальшувань на парламентських і місцевих виборах. Як повідомляє радію В92, на вулиці Белграда вийшли десятки тисячі людей. Протест очолили лідери опозиційного блоку «Сербія проти насильства» Марініка Тепіч та Мирослав Алексіч. Демонстранти вимагали анулювати результати виборів.

Під час акції протестувальники перекрили центральну вулицю Краля Мілана, на якій розташована міська скупщина (міськрада Белграда), а за 100 метрів від неї — резиденція президента Сербії Александра Вучича. Ті, хто зібрався біля входу до скупщини, скандували «Вучич – злодій!»

Кілька сотень протестувальників спробували взяти штурмом будівлю міської адміністрації, дехто почав бити шибки. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб перешкодити демонстрантам. Правоохоронцям вдалося відтіснити протестувальників від будівлі скупщини. В ході сутичок було затримано 38 осіб. МВС країни повідомило, що під час протестів постраждали понад 30 поліціянтів, двох із них поважно поранено. Сербська опозиція, своєю чергою, звинуватила поліцію у жорстокому поводженні з демонстрантами.

Александр Вучич терміново скликав засідання ради національної безпеки. Згодом президент Сербії виступив на телебаченні. «Держава відреагує. Ніхто не має права руйнувати наші будівлі й нищити майно нашої країни, а тим більше завдавати серйозних тілесних ушкоджень нашим поліціянтам. У нас є двоє важко поранених правоохоронців. Їх закидали бруківкою, якою можна вбити людину. Цей акт був підготовлений. Наші інформаційні служби все передбачили. Була зроблена спроба силою захопити установи сербської держави. Усі особи будуть заарештовані – де б вони не ховалися, ми їх знайдемо», – сказав Вучич.

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що в країні готується «Майдан». Вона зізналася, що про підготовку акцій протестів її ще напередодні попереджали російські спецслужби.

Нагадаємо, що вибори у Сербії відбулися 17 грудня. Керівна правопопулістська Сербська прогресивна партія президента Вучича отримала 46,72 відсотка голосів на виборах до Народної скупщини. Опозиційна коаліція «Сербія проти насильства» набрала 23,56 відсотка.

Наступного дня міжнародна місія спостерігачів, до якої входять представники Організації з безпеки та співпраці в Європі, Європарламенту та Європейської Ради, повідомила про низку порушень на виборчих дільницях, зокрема про випадки насильства, купівлю голосів та вкидання до скриньок бюлетенів.