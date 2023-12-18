У Сербії урядова коаліція переконливо перемагає на дострокових виборах.

Коаліція «Сербія не повинна зупинятися» зможе сама сформувати уряд.

 

 

У неділю, 17 грудня, в Сербії відбулися дострокові вибори до Національної скупщини (парламенту країни), а також до скупщини автономного краю Воєводина та до 65 місцевих законодавчих зборів, у тому числі й у столиці країни Белграді. Як повідомило сербське видання «Политика», в однозначні електоральні лідери вийшла коаліція «Сербія не повинна зупинятися» (Србија не сме да стане) на чолі з урядовою Сербською прогресивною партією президента Александра Вучича.

 

Згідно з даними екзитполів, проведеними демоскопічною компанією Ipsos-Сербія та Центром за вільні вибори та демократію, за названу коаліцію віддали голоси 46,6% виборців. Таким чином вона може отримати щонайменше 129 мандатів у 250-місцевій Скупщині (парламенті) Сербії, а отже самостійно сформувати уряд.

 

Виступаючи в штаб-квартирі Сербської прогресивної партії, прем’єр-міністерка  країни Ана Брнабіч заявила, покликаючись на попередні дані підрахунків голосів, що представники коаліції «Сербія не повинна зупинятися» отримують 47,1%. Це на два відсоткові пункти більше, ніж на минулих парламентських виборах, які відбулися в Сербії 20 місяців тому. 

 

На друге місце, за даними Ipsos-Сербія та Центру за вільні вибори та демократію, з 23% голосів виборців (щонайменше 63 мандати) виходить коаліція «Сербія проти насильства» (Србија против насиља).

 

На третьому місці з 6,9% голосів виборців – представники Соціалістичної партії Сербії (не менше 19 мандатів).

 

Позачергові парламентські вибори були призначені в Сербії після того, як першого листопада 2023 року Вучич розпустив Народну скупщину на тлі масових протестів проти «пропаганди насильства».

 

Депутати Скупщини обираються на чотири роки. За даними Республіканської виборчої комісії, право голосу на поточних виборах мають 6,5 млн осіб.

18.12.2023

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