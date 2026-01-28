Віктор Орбан звинуватив українську владу в спробі змінити владу в Угорщині.

Він запевнив, що  Україна не зможе вступити до ЄУ, допоки в Угорщині залишається «патріотичний уряд».

 

 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив влада України в тому, що нібито вона збирається влаштувати державний переворот в його країні. «Українське керівництво переступило межу. Ми не прагнули конфлікту, проте Угорщина вже кілька днів перебуває під прицілом. Однак ні погрози президента [Володимира Зеленського], ні міністра закордонних справ [Андрія Сибіги], ні екстремістських військових угруповань не зупинять нас перед відстоюванням своїх інтересів», – написав пан Орбан у соцмережі X.

 

Угорський прем’єр заявив, що угорці не надсилатимуть гроші Україні, а «кошти краще залишаться в угорських сім'ях, ніж у ванній кімнаті українського олігарха». Він пообіцяв не дозволити заблокувати імпорт російської нафти та газу, оскільки «без них неможливо знизити комунальні витрати та забезпечити доступну енергію для угорських родин. Орбан теж виступив рішуче проти прийняття України до Європейської Унії впродовж наступних двох років, бо на його переконання, «це означало б імпорт війни».

 

Віктор Орбан запевнив, що рішення про вступ України до ЄУ, не ухвалять, допоки в Угорщині залишається «патріотичний уряд». «В Україні це теж добре розуміють. Тому там хочуть [привести до влади] в Будапешті новий, проукраїнський уряд, і їхні погрози ніколи не припиняться», – нарікав угорський прем'єр.

 

Парламентські вибори в Угорщині відбудеться 12 квітня. Основні кандидати – очолювана Орбаном партія Fidesz та її молодші партнери – Християнсько-демократична народна партія, а також опозиційна «Тиса» (Tisza) під проводом депутата Європарламенту Петера Мадьяра (Magyar Péter).

 

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дав інтерв’ю «Українській правді» в якій заявив, що «прем'єр-міністр Угорщини є загрозою для свого народу». Як стверджують незалежні угорські ЗМІ, уряд в Будапешті заблокував доступ до УП і ще до десятка українських інформаційних сайтів.

28.01.2026

