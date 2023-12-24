669-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 118 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 116 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:35 Через складні погодні умови 90 населених пунктів (у трьох областях) без світла, вчора таких було 181, повідомили в Міненерго.

10:30 Віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у "Дії" "не буде ніколи".

10:25 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:15 У результаті вибуху газу в житловому будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові троє людей загинули, троє травмованих, повідомляє Національна поліція. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована. Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів'ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Крім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені до медичних закладів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

171,6% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

62,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

183,5% автомобільної техніки (з них 3,3% за минулий тиждень),

269,8% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

83,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі російські війська атакували 15 ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів» у межах Миколаївської (4 БПЛА), Кіровоградської (1 БПЛА), Запорізької, Дніпропетровської (1 БПЛА) та Хмельницької (1 БПЛА) областей.

За минулі сім днів збито 106 зі 113 (94%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог не полишає спроб закріпитися в Синьківці, бої тривають. Біля Іванівки продовжуються жорсткі суто піхотні бої. Ворог мав значні успіхи на схід від Тернів. Спроби наступати на позиції Сил оборони тривають. Важка ситуація в Серебрянському лісництві, ворог наступає біля ЛЕП та південніше неї.

• Бахмутський напрямок — у Білогорівці (Л) росіяни намагаються покращити своє тактичне положення біля річки. Ворог проводить активну наступальну операцію, ціллю якої є Часів Яр. В Богданівці ворог зумів просунутися на 300-500 метрів углиб села. Північніше села росіяни сильно закріпилися в посадках. За попередньою інформацією, на кладовищі та біля нього ворог не зумів закріпитися та відійшов. Багато росіян накопичуються біля мототреку для продовження наступальних дій. Паралельно ворог посилює тиск на Іванівське по трасі та з дачних поселень.

• Авдіївський відтинок — ворог активізувався між залізниць, ціль логічна — підійти ближче до Очеретиного. Щодня ворог заходить у Степове і щодня отримує на горіхи. При цьому піхота противника не відмовляється йти на утилізацію. Важка ситуація була на АКХЗ 22 грудня, але, за попередніми даними, масований штурм вдалося відбити. Новин щодо змін фронту від ДФС до Зеніту не надходило. Ворог хоче і пробує закріпитися на перехресті посадки південніше Сєверного. Росіяни продовжують наступати всередину Первомайського з ціллю відрізати СПшки, які ближче до Пісків, бої тривають. Росіяни зайняли посадку південно-західніше Мар'їнки. Біля Новомихайлівки ворога вдалося вибити і з ферми, проте вони змістили основний удар вздовж яру в центр села (аналогічно з Первомайським), щоб відрізати основні сили, які в східній частині населеного пункту.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — ворог продовжує "м'ясні штурми" біля Роботиного, змін на даний момент не зафіксовано. Відомо, що втрати противника колосальні. Проте загальна ситуація Сил оборони на тій ділянці не є домінуючою.

• Таврійський відтинок — у Кринках ворог продовжує втрачати людей та техніку. Підбиття 3 російських літаків біля ТОТ Криму є хорошим успіхом, який має вплинути на частоту застосування московитами КАБів.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• The New York Times, посилаючись на колишніх і нинішніх високопоставлених російських, американських і міжнародних офіційних осіб, повідомляє, що президент Росії Путін використовує таємні канали і посередників, щоб сигналізувати свою зацікавленість у припиненні вогню, незважаючи на нещодавні його публічні заяви про протилежне.

• Час, коли Путін заявив про свою зацікавленість у припиненні вогню, більше узгоджується з поточними зусиллями Росії, спрямованими на затримку і перешкоджання подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж зі серйозною зацікавленістю в закінченні війни, що не передбачає повної перемоги Росії.

• Командувач повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Тєплінский непрямо натякнув, що сили ПДВ перебувають під значним тиском, змушені проводити швидкі наступальні операції під Бахмутом і відбивати українські атаки на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Тєплінский також припустив, що російське військове командування зашвидко перекидає нових офіцерів і військовослужбовців ПДВ на фронт, не даючи їм можливості пройти повну передбойову підготовку.

• 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що вона навмисно застосовує хімічну зброю проти українських сил, це пряме порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

• Нещодавній аналіз OSINT-аналітика MT Anderson підтверджує, що хоча російські війська вивели основну частину техніки Чорноморського флоту з окупованого Севастополя, ЧФ зберігає обмежену військово-морську присутність у Севастополі.

• Російський інформаційний простір використав новину про рішення українського журналіста не повертатися в Україну після закордонного відрядження для посилення поточних російських інформаційних операцій щодо опору повній мобілізації в Україні, що цілеспрямовано ігнорують набагато суттєвіший російський опір частковій мобілізації резервістів у вересні 2022 року.

• Російські мілблогери використали надання російського громадянства палестинським біженцям 23 грудня для просування ідеї "співвітчизників за кордоном" — виправдання Кремля для війни в Україні, яке він часто використовує.

• Керівник "Об'єднаної авіабудівної корпорації", дочірньої компанії російського державного оборонного конгломерату "Ростех", Слюсар під час телевізійного інтерв'ю 19 грудня заявив, що компанія збільшить виробництво бойових літаків у 2024 і 2025 роках, у тому числі й нових типів.

• Російська окупаційна влада розбудовує електоральну інфраструктуру в окупованій Україні, щоби створити умови для майбутніх президентських виборів.

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09.05 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: