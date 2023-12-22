США створили коаліцію зі захисту судноплавства у Червоному морі.

Для захисту акваторії від обстрілу хуситських бойовиків наразі об’єдналися понад 20 країн.

 

 

Загалом понад 20 країн погодилися взяти участь у новій коаліції під керівництвом Сполучених Штатів, яка захищатиме комерційні морські перевезення у Червоному морі від нападів єменського руху хуситів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За твердженням Пентаґону, намір долучитися до коаліції висловлює чимраз більше країн.

 

«Зараз понад 20 держав підписалися під угодою про участь. Ми дозволяємо іншим країнам долучитися до них і обговорити можливість своєї участі», – заявив генерал-майор Патрік Райдер (Patrick Ryder), згадавши про заяви Греції й Австралії.

 

Сполучені Штати розпочали операцію «Вартовий процвітання» (Operation Prosperity Guardian) два дні тому, заявивши, що більше десятка країн погодилися взяти участь у зусиллях, які включатимуть спільне патрулювання вод Червоного моря поблизу Ємену. «У деяких випадках це будуть кораблі. В інших випадках це може містити персонал або інші види підтримки», – сказав Райдер на брифінгу.

 

Однак принаймні вісім країн, які підписалися під цією угодою, як стверджують експерти, відмовилися бути публічно названими. Це є ознакою політичної чутливості до проведення операції в Червоному морі, оскільки реґіональна напруженість зростає через війну між Ізраїлем та ХАМАСом.

 

Хуситські обстріли цивільних суден ракетами та дронами порушили ключовий торговельний маршрут, який пов'язує Європу та Північну Америку з Азією через Суецький канал, і призвели до різкого зростання вартості контейнерних перевезень, оскільки тепер багато компаній відправляють свої товари альтернативними, значно довшими маршрутами.

22.12.2023

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