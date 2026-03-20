США прискорили перекидання військ до Перської затоки.

Експерти говорять про евентуальну наземну операцію в Ірані.

 

 

Сполучені Штати прискорили перекидання десантних кораблів і морських піхотинців на Близький Схід в умовах війни з Іраном. Про це повідомили у п'ятницю, 20 березня, телеканали NBC News з покликом на власні джерела. За їхніми словами, до реґіону зі Західного узбережжя США на добу раніше запланованого терміну вирушить десантна оперативна група на чолі з кораблем USS Boxer та 11-м експедиційним корпусом морської піхоти, який налічує щонайменше 2200 осіб.

 

Разом із ними до Ірану прямують десантні транспортні кораблі USS Portland та USS Comstock. Вони повинні перевезти до призначення винищувачі F-35, ракети, а також техніку для висадки десанту на сушу. За даними NBC News, загалом у перекиданні беруть участь до чотирьох тисяч військовослужбовців.

 

Передислокації додаткових сил на Близький Схід передували повідомлення ЗМІ про можливу наземну операцію США в Ірані. Так, за даними аґенції Reuters, адміністрація Дональда Трампа може розширити військову операцію проти Ірану, відправивши на Близький Схід ще кілька тисяч військовослужбовців.

 

У Вашінґтоні розглядають різні сценарії продовження війни, включно з початком наземної операції, а також обговорюють військові шляхи зняття іранської блокади з Ормузької протоки. Ще один зі сценаріїв – відправка сухопутних підрозділів на острів Харк у Перській затоці, який вважається центром експорту іранської нафти.

 

Нагадаємо, раніше Трамп запевняв, що не відряджатиме додаткових військових контингентів на Близький Схід через війну з Іраном. «Якби я це робив, я б вам про це точно не сказав. Але я не відряджаю війська. Ми зробимо все необхідне, щоб утримати ситуацію під контролем», – заявляв він на пресконференції у Вашінґтоні.

20.03.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
