666-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 США стурбовані рішенням угорського уряду щодо прийняття нового закону, який надає уряду Угорщини драконівські інструменти, що можуть бути використані для залякування і покарання тих, чиї погляди йдуть урозріз із поглядами керівної партії, заявив речник Держдепу Метью Міллер.
10:40 США має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами, повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт
10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
170,7% танків (з них 3,6% за минулий тиждень),
62,4% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
181,8% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),
267,0% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),
83,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),
43,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:30 Вночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА (97%) противника. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
За минулі сім днів збито 123 зі 126 (98%) запущених по Україні БПЛА.
09:25 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Глава підконтрольної Кремлю російської православної церкви патріарх Кірілл зробив низку антимігрантських і ксенофобських зауважень, які прямо суперечать постійним зусиллям президента Росії Путіна відновити інклюзивну ідеологію «Русского мира». Вчора під час Московського єпархіального зібрання Кірілл звинуватив мігрантів у тому, що вони все більше загрожують міжрелігійному та міжнаціональному миру в Росії, відмовляючись інтегруватися в російське суспільство та створюючи злочинні та екстремістські організації. Він додав, що життя етнічно росіян «корінного населення» є майже нестерпним у деяких регіонах, включаючи Москву, стверджуючи, що якщо такі тенденції триватимуть, то російські православні люди «втратять Росію»
• Речник Кремля Пєсков прямо заявив, що Кремль не зацікавлений у переговорах з Україною, припускаючи, що Кремль відходить від своєї інформаційної операції, спрямованої на вдавання зацікавленості в переговорах.
• Підконтрольний міністерству оборони Росії «Африканський корпус» оголосив кампанію з набору колишніх і нинішніх співробітників «групи Ваґнера», а також людей, які мають досвід бойових дій на війні в Україні.
• Прем'єр-міністр Росії Мішустін вчора в Пекіні обговорив з головою Китаю Сі Цзіньпіном двосторонню економічну співпрацю.
• Повідомляється, що Московський державний університет завершує свою магістерську програму з «інформаційної та гібридної війни», яка має на меті навчити студентів створювати інформаційні операції та вести гібридну війну, що викликало обурення російського пропагандиста Соловйова.
• Кремль продовжує готувати умови, щоб створити видимість легітимності майбутніх президентських виборів у березні 2024 року.
• Російські чиновники вчора видавали військові повістки мігрантам на церемонії натуралізації в рамках поточних зусиль, спрямованих на націлювання натуралізованих мігрантів на зусиль із криптомобілізації та заспокоєння російської ультранаціоналістичної спільноти.
• Російські окупаційні адміністратори продовжують використовувати освітні організації для сприяння тимчасовій депортації українців до Росії.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
21.12.2023
Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 34 ударні БпЛА було знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Іванівське, Торецьк, Очеретине, Орлівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка Донецької області; Оріхів Запорізької області; Кринки та Ольгівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.
Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ урази 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобах противника.