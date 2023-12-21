666-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 США стурбовані рішенням угорського уряду щодо прийняття нового закону, який надає уряду Угорщини драконівські інструменти, що можуть бути використані для залякування і покарання тих, чиї погляди йдуть урозріз із поглядами керівної партії, заявив речник Держдепу Метью Міллер.

10:40 США має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами, повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

170,7% танків (з них 3,6% за минулий тиждень),

62,4% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

181,8% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

267,0% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

83,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

43,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Вночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА (97%) противника. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

За минулі сім днів збито 123 зі 126 (98%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Глава підконтрольної Кремлю російської православної церкви патріарх Кірілл зробив низку антимігрантських і ксенофобських зауважень, які прямо суперечать постійним зусиллям президента Росії Путіна відновити інклюзивну ідеологію «Русского мира». Вчора під час Московського єпархіального зібрання Кірілл звинуватив мігрантів у тому, що вони все більше загрожують міжрелігійному та міжнаціональному миру в Росії, відмовляючись інтегруватися в російське суспільство та створюючи злочинні та екстремістські організації. Він додав, що життя етнічно росіян «корінного населення» є майже нестерпним у деяких регіонах, включаючи Москву, стверджуючи, що якщо такі тенденції триватимуть, то російські православні люди «втратять Росію»

• Речник Кремля Пєсков прямо заявив, що Кремль не зацікавлений у переговорах з Україною, припускаючи, що Кремль відходить від своєї інформаційної операції, спрямованої на вдавання зацікавленості в переговорах.

• Підконтрольний міністерству оборони Росії «Африканський корпус» оголосив кампанію з набору колишніх і нинішніх співробітників «групи Ваґнера», а також людей, які мають досвід бойових дій на війні в Україні.

• Прем'єр-міністр Росії Мішустін вчора в Пекіні обговорив з головою Китаю Сі Цзіньпіном двосторонню економічну співпрацю.

• Повідомляється, що Московський державний університет завершує свою магістерську програму з «інформаційної та гібридної війни», яка має на меті навчити студентів створювати інформаційні операції та вести гібридну війну, що викликало обурення російського пропагандиста Соловйова.

• Кремль продовжує готувати умови, щоб створити видимість легітимності майбутніх президентських виборів у березні 2024 року.

• Російські чиновники вчора видавали військові повістки мігрантам на церемонії натуралізації в рамках поточних зусиль, спрямованих на націлювання натуралізованих мігрантів на зусиль із криптомобілізації та заспокоєння російської ультранаціоналістичної спільноти.

• Російські окупаційні адміністратори продовжують використовувати освітні організації для сприяння тимчасовій депортації українців до Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: