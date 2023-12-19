У пошуках оптимізму

Лише інформація про близькі свята рятує від глибокої депресії. Решта новин переважно викликають бажання перейти виключно на ненормативну лексику. Огляд подій тижня в Україні.

Геополітика тижня

За офіційною версією, подорож президента України територіями «колективного Заходу» була вдалою, ефектною і ефективною. У Брюсселі Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу з Україною та Молдовою. "Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - такою була реакція на цю непересічну подію Володимира Зеленського.

Переговори це, звичайно, добре, але фінансова допомога Україні від ЄС в сучасному меркантильному світі важить більше. Обнадійливі перспективи нам намалював президент Європейської ради Шарль Мішель. «Я хочу надіслати позитивний та обнадійливий сигнал, тому що ми маємо інструменти, щоб гарантувати власну надійність, і що Україна може розраховувати на нашу підтримку. Я наполягав, що пакет переговорів - це політичне зобов’язання, яке було підтримане 26-ма країнами-членами, це відбудеться, коли Швеція формально підтримає його. У цьому мегапакеті ми маємо пакет у 50 мільярдів євро для України, і маємо потужну політичну волю від 26 лідерів з імплементації цього мегапакету. І це також сигнал, який ми надіслали до наших українських друзів», - пообіцяв єврочиновник.

В Сполучених Штатах Зеленський зустрічався, крім Байдена, ще з великою кількістю впливових людей, отримав масу компліментів і слів підтримки від лідерів і демократів, і республіканців, безліч похвал від високопоставлених представників оборонного відомства США, але з грошима знову не заладилося, бо американці хочуть будувати стіну на кордоні з Мексикою, яка під боком, а Україна десь далеко.

В Києві куди Зеленський повернувся, відвідавши ще й Аргентину, Норвегію і Львів, залишаються сподівання на те, що фінансові питання і за океаном, і в Старому Світі позитивно вирішаться, але коли то станеться ніхто не знає.

Ідея делегувати в Штати Арсенія Яценюка, який проти мексиканських нелегалів збудує стіну максимально оперативно і за кошти від яких і Трамп почне заїкатися, поки що не виникала.

Диверсія тижня

Блекаут і віялові відключення електроенергії наразі неактуальні, росіяни придумали новий спосіб, як нагадити українцям та здійснили хакерську атаку на мобільного оператора «Київстар». Три дні абоненти компанії були відірвані від світу, користувачі залишилось без мобільного зв'язку і інтернету. Кібератака також вивела з ладу сирени повітряної тривоги, деякі банки, банкомати й торгові термінали. Валідатори в громадському транспорті Львова (мали почати функціонувати за день до диверсії) також не працювали, а водії пояснювали це капостями навіжених сусідів по планеті.

Акція росіян була настільки масштабною, що на неї звернули увагу сучасні Джеймси Бонди. "З огляду на те, що постраждали українські урядові ресурси та екстрені служби, цей інцидент є однією з наймасштабніших деструктивних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного російського вторгнення", - констатували аналітики розвідки Великої Британії.

В самого оператора зараз розмірковують щодо компенсації клієнтам за незручності, експерти з питань кібербезпеки рекомендують користувачам «Київстару» поміняти всі паролі, позаяк росіяни могли отримати доступ до даних клієнтів, щоб потім використовувати їх для подальших своїх кібероперацій.

Решта громадян міркують, яке нове паскудство піджене українцям РФ найближчим часом. В тому, що таки піджене ні в кого сумнівів не виникає.





Прослушки тижня

На початку тисячоліття майор Мельниченко засунув під диван Кучми диктофон і записував розмови тодішнього президента з іншими поважними людьми. Потім записи були оприлюднені і посполиті взнали, що Леонід Данилович вміє розмовляти матом, а керують державою дуже непорядні особи. То можна було б згадати і посміхнутися з того, що історія повторюється, але, коли прослуховують Головнокомандувача Збройних сил, то нічого смішного нема.

Першою з’явилася інформація, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування, потім в СБУ уточнили: "Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи".

Служба з цього приводу відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Згодом стало відомо, що пристрій був саморобний, аудіозаписів на ньому не було, він не був під’єднаний до жодної мережі і засобів для зберігання чи віддаленої передачі даних не мав.

А потім в соціальній мережі виникла колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр і ввела в ступор всіх, кого ще в такий стан можна ввести: «Щодо прослуховування кабінетів. Не знаю, що і хто у Главкома хотів почути, бо впринципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів - так. Військова таємниця вже не раз ставала публічною».

Тепер у контррозвідки нова справа честі – знайти «крота» або «кротів».





Гранати тижня

Подія, яка сталася на Закарпатті, в селі Керецьки сильно подібна на сюжет пригодницького фільму з елементами абсурду, але, на жаль, гранати в сільраді вибухали зовсім не кіношні. Депутат сільради Сергій Батрин з причин, які остаточно має встановити слідство, підірвав три гранати і перетворив приміщення на філіал Армагедону. В інтернеті фігурує версія, що депутат від «Слуги народу» допекло те, що його колеги нібито дерибанили бюджет, що і в мирний час робити негарно, а під час війно то геть неприпустимо. В результаті 26 поранених і яке майбутнє у потерпілих лікарі казати не беруться. Батрин буде відповідати по статті «тероризм» і є ймовірність, що решту життя проведе за гратами.

Стосовно кіно і життя, то американці могли б у цьому контексті згадати фільм «З мене досить», де героя Майкла Дугласа дістало життя і він починає лупити бейсбольною битою тих, хто йому несимпатичний і стріляти з пістолета направо і наліво. В українців можуть виникнути асоціації з серіалом «Слуга народу», де Голобородько у виконанні Зеленського розстрілює депутатів з автоматів.

Найприкріше, що все це не кіно, а в країні зброї багато, людей з розхитаною психікою теж достатньо, а в людей при владі, коли мова заходить про бюджет зникає інстинкт самозбереження.