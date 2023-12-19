Берлін та Вільнюс підписали угоду про розміщення німецьких військ у Литві.

Згідно з угодою, п’ять тисяч німецьких вояків постійно дислокуватиметься в Литві.

 

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і його литовський колега Арвідас Анушаускас (Arvydas Anušauskas) у понеділок, 18 грудня, підписали Дорожню карту, яке передбачає постійне розташування бригади Бундесверу в Литві. Про це повідомила газета Die Zeit, з покликом на інформацію Міністерства оборони ФРН. Згідно з угодою, п’ять тисяч німецьких вояків постійно дислокуватиметься в Литві.

 

Пістріус назвав це підписання «історичним моментом», додавши, що це вперше, коли Німеччина постійно розміщує війська за межами своїх кордонів. «Ми готові і захищатимемо територію НАТО», – сказав Пісторіус на спільній з Арвідасом Анушаускасом пресконференції після підписання дорожньої карти зі створення бригади.

 

За словами глави німецького військового відомства, бригада Бундесверу має бути готовою до розгортання до 2027 року.  «Мета полягає в тому, щоб на постійній основі розмістити 4800 військовослужбовців і близько 200 цивільних осіб у координації з НАТО», – зазначив Пісторіус. За його словами, Німеччині йдеться про стримування Росії та захист території Північноатлантичного Альянсу.

 

Анушаускас також говорив про «історичне рішення як для Литви, так і для Німеччини», яке значно посилить оборонний потенціал. «Агресивна політика Росії стала найбільшою загрозою для нас. Ми повинні бути готові до всього», – сказав міністр оборони Литви.

19.12.2023

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