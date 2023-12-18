663-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:40 ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ, – заявили в Раді ЄС. Обмеження націлені на важливі сектори російської економіки й ускладнюють обхід санкцій ЄС. Повідомляється, що санкційний пакет передбачає заборону експорту хімікатів, літієвих батарей, термостатів, двигунів постійного струму та серводвигунів для безпілотників, верстатів та деталей машин і механізмів, а також імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії.

16:55 Данія та Швеція домовилися передати Україні додаткову партію БМП CV90, – повідомляють в уряді Швеції. Міністри оборони Швеції та Данії підписали спільний лист про наміри щодо подальшої підтримки України в галузі бойових машин – сторони працюватимуть над закупівлею додаткових бойових машин 90 (CV90). Впродовж року Швеція передала Україні 50 танків CV90, які "довели свою високу ефективність і були високо оцінені в Україні".

16:15 Україну вперше відвідала торговельна місія Великої Британії, – повідомили в уряді Сполученого Королівства. У рамках візиту британські й українські посадовці поспілкувалися з представниками оборонпрому обох країн щодо можливостей довгострокової співпраці – за підсумками зустрічей підписано серію угод.

15:30 ЗСУ згортають деякі операції через брак артилерійських снарядів і скорочення західної допомоги, – повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що на південно-східному фронті українські війська перейшли до оборони на одних ділянках, втім намагаються наступати на інших.

"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити".

14:50 ЄС думає над призупиненням права голосу для Угорщини, – пише Financial Times з посиланням на європейських посадовців. Йдеться про статтю 7 Договору про Європейський Союз, згідно з якою країну – члена ЄС можуть позбавити права голосу в разі порушення верховенства права. Однак, як зазначає видання, наразі пріоритетом є переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана надати Україні 50 мільярдів євро.

14:25 До Києва приїхав помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, – повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

14:00 У переговорах щодо безпеки кордонів Конґресу США є позитивні зрушення, – пише The Hill з посиланням на заяви представників обох партій. Сенатори "натхнені" напрямком, в якому просуваються переговори щодо безпеки кордонів, однак терміни укладення потенційної угоди залишаються невизначеними. Видання зазначає, що на рішення чекає нелегка боротьба в Палаті представників, яку не очолюють демократи.

13:25 Мобілізацію треба повернути на ті рамки, які працювали раніше, – заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він відповів на питання, чи вплинуло звільнення старих воєнкомів на мобілізацію: "Це були професіонали – і вони знали, як це робити. Зараз їх немає".

"Рекрутинг оцінювати трошки зарано. А що стосується питань мобілізації, її треба не те що підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, – їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати".

12:50 "Київстар" відновив доступ до послуг SMS, голосовий зв'язок і мобільну передачу даних, у деяких населених пунктах усе ще виникають локальні складнощі з доступністю до "Домашнього інтернету". Анонсовано наступний етап – відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів.

12:35 Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що "вчора під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності".

Раніше агентство РБК-Україна опублікувало (а потім зняло цю інформацію з сайту) слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного: "Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли. В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли".

Юрій Бутусов вчора повідомляв, що мікрофон був також виявлений у кабінеті особистого помічника Залужного Костянтина Бушуєва.

12:25 Збройні Сили України отримали першу партію нових ударних безпілотних літальних апаратів AQ 400 Scythe, що дозволять завдавати ударів до 750 кілометрів у глибину Росії при корисному навантаженні від 70 до 32 кілограмів (залежно від дальності польоту). Безпілотник вирізняє швидка збірка, можливості масового виробництва й економічна ефективність, що робить його ключовим видом озброєнь у сучасній війні. Вартість апарата – від 15 тис. доларів. На початковому етапі компанія Terminal Autonomy планує виробляти в Україні 100 одиниць дронів на місяць, поступово довівши до 500 одиниць. Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед у Німеччині та Великій Британії, пріоритетом проєкту є максимальна локалізація виробництва на теренах України.

12:10 Через негоду, бойові дії й технологічні порушення без світла 637 населених пунктів (вчора було 610), повідомили в Міненерго. Через складні погодні умови 183 населені пункти (в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській областях) залишилися без світла, вчора таких було 164 (Донеччина і Харківщина). Ще 454 населених пунктів знеструмлено внаслідок бойових дій та з технічних причин. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається.

12:00 Через потепління рівень споживання електроенергії вчора був нижчим, ніж у попередню неділю, 10 грудня: зростання температури на вулиці на 5°C (2,4°C проти -2,6°C) зменшило добовий максимум споживання 17 грудня на 4,4% у порівнянні з 10 грудня, повідомили в Укренерго.

11:50 У чергах на кордоні з Польщею на в'їзд до України перебувають біля 2050 вантажівок, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко: Шегині – 1000, Рава-Руська – 500, Краковець – 550. За минулу добу кордон у пункті пропуску "Ягодин" перетнули понад 1100 вантажівок, але польські перевізники, яким Окружний суд у Любліні дозволив відновити блокаду кордону в Дорогуську, в понеділок повертаються з протестом на кордон. До блокади в цьому місці до них приєднуються також польські аграрії, які висувають свої вимоги.

На кордоні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 580 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною станом на ранок на в'їзд до України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікували проїзду 160 вантажівок.

На кордоні з Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікують проїзду 900 вантажівок.

11:40 У Запоріжжі затримали коригувальника, який передав російській ФСБ дані про наслідки влучання ворожих ракет по багатоповерхівці у місті 18 жовтня, коли загинуло п'ятеро людей.

11:35 Російська протиповітряна оборона збила штурмовик Су-25 військово-космічних сил РФ, повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук і подякував за "чіткі та злагоджені дії російських зенітників".

11:15 Армія оборони Ізраїлю виявила тунель ХАМАСу в Секторі Гази завдовжки близько чотирьох кілометрів. Тунель досить широкий, щоб ним міг проїхати великий автомобіль, досягає глибини 50 метрів під землею і обладнаний системами вентиляції, електропостачання та зв'язку. Він не заходить на територію Ізраїлю, але закінчується за 400 метрів до штурмованого 7 жовтня контрольно-пропускного пункту Ерез на північному кордоні Ізраїлю і Сектору Гази. Тунель був частиною "стратегічної інфраструктури" ХАМАСу, він був створений для пересування військ і як відправна точка для атак. Всередині нього розташована імпровізована залізниця. Загалом ЦАГАЛ виявив і знищив приблизно 400 підземних тунелів ХАМАСу в Секторі Гази.

10:55 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 123 населені пункти на території 14 областей України, підтверджено ураження 51 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя, повідомляє Reuters. Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула заявив, що в понеділок ракета була випущена з району недалеко від столиці Пхеньян у бік моря біля східного узбережжя півночі й пролетіла близько тисячі кілометрів. Міністерство оборони Японії повідомило, що політ тривав 73 хвилини, ракета досягла максимальної висоти понад 6 тис. км і впала в море на захід від Хоккайдо за межами виключної економічної зони Японії.

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

169,4% танків (з них 3,5% за минулий тиждень),

62,0% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

180,2% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

265,3% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

83,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

43,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:10 Служба безпеки України повідомила, що відкрито кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Зазначено, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися для роботи. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Цей технічний пристрій буде передано на експертизу.

10:00 Вночі російські війська атакували п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей, повідомили в Повітряних силах.

За минулі сім днів збито 129 зі 137 (94%) запущених по Україні БПЛА.

09:40 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін. Триває активізація російських ДРГ на Сумщині та Чернігівщині.

• Сватівський відтинок — ворог перемістив у район Лимана Другого два інженерні підрозділи, що може свідчити про спробу налагодити переправу через Оскіл. Ворог продовжує атакувати ліс біля Лиману Першого, мав успіхи протягом останніх днів. Тривають спроби ворога колонами заїхати і закріпитися в Синьківці, але всі їх вдається відбити. Протягом тижня знову втрачено позиції біля Ягідного. Тривають спроби ворога просунутися в Серебрянському лісництві, ситуація динамічна, а зіткнення тривають.

• Бахмутський напрямок — ворог наступає по трасі на Часів Яр, зараз бої тривають біля східних та північних околиць Богданівки. Росіяни ведуть наступальні дії з Бахмута в бік Іванівського, мають успіхи на околицях Бахмута та в районі дачного поселення. Важка ситуація біля висоти 215.7, що на північ від Кліщіївки. Бої там продовжуються, наче й вдалося зупинити ворога, але це за попередньою інформацією.

• Авдіївський відтинок — ворог продовжує лізти на Степове та околиці, має успіхи північніше села. Відбулися чергові спроби колонами атакувати АКХЗ та Степове — всі намагання було зупинено. Південніше Веселого було відбито атаку ворогу із застосуванням до 5 одиниць танків. Росіяни атакують позиції Сил оборони південніше ДФС, бої тривають. На жаль, противник захопив Авдіївську промку та зайняв позиції наших військ уже на вулицях приватного сектора Авдіївки. Ворог покращив своє тактичне положення північніше Опитного, а також північніше та західніше Водяного. Схожа ситуація в Первомайському та Невельському, декілька позицій втрачено. Важка ситуація в Мар'їнці, ворог вибив наші сили з південної частини міста та практично з північної.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — росіяни проводять штурмові дії південніше Роботиного та західніше Вербового, деякі позиції переходять з рук в руки. Обстановки це не змінює, але приносить чималі втрати, на жаль.

• Таврійський відтинок — без змін. Росіяни постійно й безуспішно намагаються вибити наших героїв з Кринок, але успіху не мають. При цьому ворог зазнає колосальні втрати в техніці та особовому складі.

09:35 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін погрожує Фінляндії і всьому Північноатлантичному альянсу в заяві, яка нібито мала розвіяти побоювання стосовно загрози від Росії для НАТО. Путін вчора дав розгорнуте інтерв'ю російському державному телеканалу "Россия 1", в якому спробував заперечити попередження президента США Джо Байдена від 6 грудня про те, що Росія нападе на країну НАТО в майбутньому, якщо виграє війну в Україні. Путін стверджував, що Росія не має жодних геополітичних, економічних, військових чи територіальних причин воювати з НАТО і що вона зацікавлена в розвитку відносин з країнами – членами НАТО. Після цього нібито запевнення Путін звинуватив країни – члени НАТО в тому, що вони штучно створили конфлікт між Росією та Фінляндією і "втягнули" Фінляндію в альянс НАТО. Путін заявив, що з Фінляндією "будуть проблеми" і що її вступ до НАТО спонукав російських чиновників розпочати формування Ленінградського військового округу і зосередження військових частин на північному заході Росії. Наразі російські військові перерозподіляють Західний військовий округ для реформування Ленінградського і Московського військових округів у рамках довгострокової реструктуризації й розширення, що має на меті підготувати Росію до потенційної майбутньої широкомасштабної війни зі звичайними озброєннями проти НАТО. Ленінградського округ відповідає за російський кордон з членами НАТО Литвою, Латвією, Естонією і Фінляндією, але переважно задіяний у боях в Україні, де він зазнав значних втрат. Відновлення цих двох округів, ймовірно, має на меті збалансувати російські оперативні потреби в Україні з військовим позиціонуванням уздовж російського кордону з НАТО. Обґрунтування Путіним формування Ленінградського військового округу, що відповідатиме за територію, яка межує з Фінляндією, Швецією й Арктикою, свідчить про те, що він розглядає цей округ як військову відповідь на "проблеми" теперішніх і майбутніх членів НАТО у Скандинавії.

• Запевнення Путіна про його мирні наміри щодо НАТО виглядають порожніми в контексті погроз, які він і кремлівські коментатори останнім часом висловлюють на адресу країн – членів Альянсу. Путін погрожував Польщі 21 липня, заявивши, що Росія відповість "усіма засобами", які є в її розпорядженні, після того, як Варшава відправила війська до білорусько-польського кордону через передислокацію бойовиків "групи Ваґнера" до Білорусі. Заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв пригрозив 29 серпня, що Росія має "можливість діяти в рамках jus ad bellum проти кожної країни НАТО", коментуючи підтримку Заходом українських ударів по окупованому Криму. Аналогічно Мєдвєдєв погрожував Польщі в листопаді, коли заявив, що Росія вважає Варшаву "небезпечним ворогом" і що то може втратити свою "державність". Російський пропагандист припустив на державному телебаченні 2 грудня, що країни Балтії стануть наступною воєнною ціллю Росії та що вони впадуть незабаром після України. Російські пропагандист Соловйов, Мєдвєдєв й інші "експерти" постійно погрожують застосувати ядерну зброю проти Сполучених Штатів та інших країн – членів НАТО. Ці погрози є частиною давніх російських наративів про напад на НАТО, які існували ще до того, як Фінляндія подала заявку і була прийнята до Альянсу 4 квітня. Заяви російських експертів, безумовно, не становлять військової загрози для країн НАТО, але вони є важливим контекстом для позірних зусиль Путіна заспокоїти ситуацію під час його інтерв'ю 17 грудня. Заява Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні в НАТО, також дуже схожа на наполегливі заяви Кремля наприкінці 2021 і на початку 2022 року – в тому числі напередодні вторгнення – про те, що Росія не має наміру нападати на Україну. Інтерв'ю, ймовірно, було навмисною спробою посилити зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб представити російську військову загрозу як уявну і штучну вигадку НАТО.

• Путін намагається обмежити і послабити НАТО протягом двох десятиліть і постійно вимагає змін в Альянсі, що рівнозначно його ліквідації. Путін регулярно повторює свою неприязнь до західних альянсів, закликаючи до формування багатополярного світового порядку, в якому Росія матиме право вето на ключові світові події. Путін хоче, щоб НАТО визнало претензії, вимоги і сферу впливу Росії, і неодноразово вказував на наміри покласти край "гегемонії США". До вторгнення в Україну 2014 року (окрім вторгнення в Грузію 2008 року) Путін значною мірою використовував гібридну війну, щоб послабити Захід і його місце в світовому порядку, а його виправдання повномасштабного вторгнення в 2022 році не спиралося на так звані територіальні суперечки.

• Інтерв'ю Путіна показало, що він продовжує вважати Захід слабким – на противагу його впевненості в зростанні могутності Росії за останні два десятиліття. ISW раніше оцінював, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну частково тому, що вважав НАТО слабким, а не тому, що відчував військову загрозу з боку НАТО, і що Путін поважає лише військову міць, яку, як він очікував, Сполучені Штати Америки і НАТО не використають для захисту України; ймовірно, він передбачає, що західна підтримка України зазнає краху. Сприйняття Путіним зрослої відносної сили Росії узгоджується з його заявою від 14 грудня про те, що він продовжує відстоювати свої максималістські цілі в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу.

• Путін усе частіше посилається на зумисне широку, розмиту і псевдореалістичну концепцію російського суверенітету, намагаючись виправдати російські цілі з метою нав'язати свою волю в Україні та за її межами. Зосередженість Путіна на зв'язку між силою і суверенітетом формулює російські агресивні зусилля, спрямовані на досягнення стратегічних цілей і зменшення сприйнятої сили Заходу, як оборонні заходи, що захищають російський суверенітет. Таке формулювання дозволяє Путіну стверджувати, що будь-які заходи, які посилюють російську могутність, спрямовані на захист російського народу, який він зобов'язаний захищати. Зосередженість на силі свідчить про те, що він вважає держави, які не можуть в односторонньому порядку нав'язати свою волю іншим, позбавленими суверенітету. Наприклад, Путін та інші російські посадовці регулярно характеризують партнерство України із Заходом як таке, що зводить нанівець український суверенітет. Такий погляд на суверенітет дозволяє російським посадовцям виправдовувати будь-які дії Росії проти будь-якої держави, яку Путін вважає недостатньо сильною, щоб захистити себе, й ілюструє, що законні заклики до захисту суверенітету, як це прийнято в міжнародному праві, і надалі будуть означати для Путіна дуже мало.

• Путін продовжує висловлювати світогляд, згідно з яким Росія повинна нав'язувати свою волю без жодних компромісів, інакше доведеться зіткнутися з екзистенційними наслідками. Світогляд Путіна дозволяє припустити, що його задовольнить тільки повна капітуляція Заходу в ім'я російських великомасштабних стратегічних завдань. Цей погляд на геополітику з нульовою сумою свідчить про особисту філософію Путіна, який цінує владу понад усе і будь-який компроміс розглядає як поразку. В інтерв'ю телеканалу "Россия 1" Путін натякнув, що в дитинстві не попросив вибачення у матері (незважаючи на її покарання і численні прохання про вибачення), але тримався твердо, поки вона нарешті не завагалася покарати його. Ця історія, дивним чином вставлена в розмову про російські стратегічні цілі, може бути непрямим натяком на прагнення Путіна змусити тих, хто йому протистоїть, до капітуляції. Ця думка також чітко простежується в ключовій тезі квазі-автобіографії Путіна "Від першої особи", в якій стверджується, що Путін дійшов висновку про необхідність нав'язати світові свою волю спочатку заради себе, а потім заради виживання Росії.

• Неодноразові заяви Кремля про ворожі наміри щодо НАТО в поєднанні з потенційними майбутніми військовими можливостями Росії в разі її перемоги в Україні становлять реальну – і дорогу – загрозу західній безпеці. Якщо Росія зможе досягти своєї заявленої максималістської мети – повної капітуляції України, що, ймовірно, призведе до російської військової окупації України, вона зможе розгорнути війська аж до кордонів НАТО від Чорного моря до Північного Льодовитого океану. Зважаючи на продемонстровані Росією ворожі наміри щодо НАТО і її потенційні військові можливості вздовж майже всього східного кордону НАТО, Захід буде змушений готуватися до захисту від можливих дій Росії. Вартість цих оборонних заходів була б астрономічною і, ймовірно, супроводжувалася б періодом дуже високого ризику. Підтримка України пропонує Заходу найкращу можливість уникнути цих витрат і розширеної російської загрози.

• У ніч з 16 на 17 грудня російські війська здійснили серію ударів ракетами і безпілотниками по Україні.

• Родичі мобілізованих російських військовослужбовців продовжують звертатися напряму до високопоставлених російських військових і політичних чиновників з проханням про демобілізацію та повернення їхніх родичів з України.

• Кремль продовжує спроби розширити політичну інфраструктуру в окупованій Україні з метою подальшої інтеграції окупованих територій до складу Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: