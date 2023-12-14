Палата представників вирішила розпочати розслідування щодо імпічменту Байденові.

Президент США назвав резолюцію щодо розслідування проти нього «брехливими нападками».

Члени палати представників Конґресу Сполучених Штатів у середу, 13 грудня, підтримали резолюцію про початок розслідування щодо президента Джо Байдена в рамках процесу імпічменту. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Резолюцію підтримав 221 конґресмен, проти проголосувало 212, тобто голосування відбулося за чітким партійним розмежуванням. Усі республіканці одностайно підтримали рішення, хоча їм ще не вдалося знайти доказів порушень з боку президента-демократа.

Американські ЗМІ зазначають, що Конґрес, як очікується, піде на різдвяні канікули з 15 грудня до дев’ятого січня. Тому питання з розслідуванням про імпічмент необхідно було вирішити до цього.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що ухвалення резолюції «необхідне й доречне». За його словами, «президент і Білий дім неодноразово вводили громадськість в оману, зміщували орієнтири та перешкоджали нашому розслідуванню». «Американський народ заслуговує на відповіді. Це розслідування щодо імпічменту допоможе нам знайти їх», – написав Джонсон у мережі Х.

Республіканці стверджують, що Джо Байден отримував незаконну вигоду від ділових зв'язків свого 53-річного сина Гантера в Україні та Китаї. Йдеться про час, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента при президентові Баракові Обамі з 2009 до 2017 року.

Білий дім відкинув ці звинувачення й нанзвав розслідування «необґрунтованим та політично вмотивованим». «Щодня я прокидаюся, фокусуючись на проблемах, які стоять перед американським народом. Замість того, щоб зробити щось для покращення життя американців, вони (республіканці – ред.) зосереджені на тому, щоб атакувати мене своєю брехнею. Американський народ заслуговує на краще. Я знаю, на чому я збираюся зосередитись. Запрошую республіканців до Конгресу приєднатися до мене», – заявив Байден.