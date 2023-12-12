657-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 В Росії пропав головний опозиціонер Алексєй Навальний. До нього сьомий день не допускають адвокатів, у колонії, де він досі сидів, стверджують, що там він "більше не значиться". Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що "у них нема ні наміру, ні можливості відстежувати долю ув'язнених і процес перебування їх у відповідних установах".

12:00 Через негоду, бойові дії й технологічні порушення без світла 625 населені пункти (вчора було 491), повідомили в Міненерго; з них через негоду 193 населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Тернопільській областях. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планових відключень побутових споживачів не передбачається.

11:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 125 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 32 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:20 Вчора, 11 грудня, споживання знову було на рекордно високому рівні: добовий максимум споживання був ранковим та всього 0,4% не дотягнув до рекордного в цьому опалювальному сезону показника 7 грудня, повідомили в Укренерго. Сьогодні на вулиці тепліше, середньодобова температура на 2 °C вище, ніж в кінці минулого робочого тижня – у п’ятницю, 8 грудня. Відповідно зранку споживання на 1,6% нижче, ніж вчора, 11 грудня, в той же час. Але, попри зниження, загалом рівень споживання залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

10:50 Єврокомісія має намір збирати по 3 млрд євро щорічно для допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів, пише Financial Times. Згідно з пропозицією, цільовими будуть тільки надходження від активів центрального банку Росії, спочатку Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках. На другому етапі плану прибуток буде переведено в загальний бюджет ЄС, щоб допомогти підтримати Україну. Однак, державам - членам ЄС необхідно одноголосно підтримати план.

10:40 На Одещині внаслідок російської нічної атаки ударними дронами було пошкоджено адміністративні будівлі й технічні приміщення спортивної установи, повідомили в Силах оборони півдня України. Жертв немає

10:25 Вранці стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Досі відсутній мобільний зв'язок та інтернет, сайт компанії не працює.

10:15 Російський генерал-полковник Теплінський наказав створювати штрафні штурмові підрозділи з офіцерів, розповів в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов:

"Це такі собі ударні батальйони, за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи – це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація. Загалом генерал Теплінський, що зараз обіймає посаду командувача російського окупаційного угруповання військ "Днєпр", не користується авторитетом серед військовослужбовців ЗС РФ. Зокрема, його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу. Досить буденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів"

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

165,9% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

61,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

177,3% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

262,0% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

82,4% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — тривають зіткнення біля Першотравневого, Іванівки та Лиману Першого. Суттєвих змін нема, був частковий успіх ворога біля Першотравневого, але позицію вдалося повернути. Противник відновив активні штурмові дії в Серебрянському лісництві, бої тривають.

• Бахмутський напрямок — росіяни мали успіх біля Веселого та Хромового. Тривають штурмові дії ворога в бік Богданівки та попівського лісу. Ситуація продовжує погіршуватись, можна вже стверджувати, що Сили Оборони починають Часовоярську оборонну операцію.

• Авдіївський відтинок — росіяни продовжують лізти з усіх щілин. За останні дні ворог проводив штурмові дії на двох ділянках між залізничними коліями, на Степове, біля водонасосної станції, південніше Веселого, південно-західніше Авдіївської промки, на Сєверне, на Тоненьке, в Первомайському та східніше Невельського. Щільність атак колосальна, частина позицій втрачена, більшість атак відбито. Крім того, росіяни активізувалися біля Красногорівки (М). Противник мав частковий успіх в південній частині Мар'їнки та біля Новомихайлівки. Біля останньої ситуація продовжує погіршуватися.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — ворог атакує південніше Роботиного, бої тривають.

• Таврійський відтинок — без змін. Ворог продовжує злитися через свою імпотентність. Росіяни втрачають багато техніки та особового складу. Морпіхам на лівому березі також вкрай тяжко, але вдається навіть нав'язувати свою ініціативу. Це коштує дуже дорого, логістика залишається важкою.

09:45 Вночі російські війська знову атакували безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави. Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких (60%) було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, зокрема 2 – в Одеській області, по 1 – в Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Крім того, вчора ввечері зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

За минулі сім днів збито 89 зі 107 (83%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська центральна виборча комісія оголосила 11 грудня, що Росія проведе голосування на президентських виборах 2024 року на території окупованої України, що, ймовірно, є спробою легітимізувати російську окупацію та правління президента Росії Путіна.

• У ніч з 10 на 11 грудня російські війська здійснили серію ударів ракетами та безпілотниками по Україні.

• Велика Британія та Норвегія очолять коаліцію, спрямовану на надання короткострокової та довгострокової допомоги українським військово-морським силам, так як Велика Британія оголосила про надання додаткової морської допомоги Україні.

• Президент Росії Путін висловив намір розширити російський військово-морський потенціал далеко за межами України та Східної Європи, ймовірно, з метою посилення та розширення спроможності Росії погрожувати Заходу. Путін вчора був присутній на церемонії підняття прапорів двох атомних підводних ракетоносців стратегічного призначення - крилатого ракетоносця "Красноярськ" (підводний човен класу "Ясень-М") і міжконтинентального балістичного ракетоносця "Імператор Олександр III" (підводний човен класу "Борей-А") - на суднобудівному заводі "Севмаш" у Сєвєродвінську, Архангельська область. Путін заявив, що два нові підводні човни увійдуть до складу Тихоокеанського флоту Росії (Східний військовий округ) для захисту далекосхідних кордонів Росії, і що Росія планує кількісно посилити російський військово-морський флот і зміцнити російську військово-морську потугу в Арктиці і на Далекому Сході, а також у Чорному, Балтійському і Каспійському морях, та що завод "Севмаш" має намір передати російському флоту ще три підводні човни класу "Борей-А" і п'ять підводних човнів класу "Ясень-М" у найближчі роки. Будівництво і спуск на воду нових військово-морських кораблів є дорогим і тривалим заходом, і зацікавленість Путіна в розширенні військово-морського потенціалу Росії в усіх районах, де Росія має військово-морське базування, дозволяє припустити, що російське керівництво, можливо, має намір включити розширення військово-морського потенціалу до свого довгострокового плану з нарощування збройних сил. Довгострокова реструктуризація і розширення російських збройних сил має на меті підготувати Росію до майбутньої широкомасштабної звичайної війни проти НАТО, а спрямування дорогих військово-морських ресурсів у райони за межі України і Східної Європи, ймовірно, має на меті створити загрозу для НАТО і його союзників у багатьох регіонах. Кремль постійно підкреслює, що Росія є тихоокеанською військово-морською державою, яка прагне до рівноправного оборонного партнерства з Китаєм, і що Росія брала участь у військово-морських навчаннях в Охотському морі у травні 2023 року, спрямованих на те, щоб перешкоджати наданню подальшої підтримки Японією Україні. Пізніше Путін підкреслив російський стратегічний інтерес до Арктики на нараді з питань економічного розвитку російської арктичної зони - регіону, в якому Росія, можливо, має намір посилити військово-морський потенціал з огляду на нещодавній вступ Фінляндії до НАТО і очікуваний вступ Швеції до НАТО. Неясно, чи зможуть російські військово-морські виробники виробляти стратегічні військово-морські кораблі в бажаних для Кремля масштабах і з бажаною якістю в найближчі роки, хоча Росія продовжує докладати зусиль для поступової мобілізації своєї оборонно-промислової бази і може вирішити зосередити ці зусилля на російських військово-морських продуцентах.

• Російська Держдума схвалила поправки, що дозволяють російським судам накладати штрафи або призначати примусові роботи іноземцям, засудженим за злочини в Росії, що, вірогідно, є частиною поточних зусиль з примусу мігрантів до російської військової служби.

• Заступник голови Ради національної безпеки Росії Медведєв оголосив 11 грудня, що російський уряд внесе "цілеспрямовані зміни" до російської конституції.

• Українські військові зазначили, що російські війська нещодавно активізували механізовані наступальні операції під Авдіївкою.

• Російський закон, що набув чинності 11 грудня, ймовірно, спрямований запобігти ухиленню російських призовників від військової служби.

• Росія продовжувала незаконно депортувати дітей з окупованої України до Росії під виглядом реабілітаційних та медичних програм, тоді як призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Львова-Бєлова продовжувала спроби заперечувати цю практику.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: