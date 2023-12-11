Олексій Навальний пропав.

До нього не допускають адвокатів, у колонії, де досі сидів головний опозиціонер Росії, стверджують, що там він «більше не значиться».

 

 

Головний опозиціонер Росії Олексій Навальний кудись пропав. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Співробітники виправної колонії №6 у селищі Мелехово Володимирської області, де Навальний досі відбував покарання, заявили адвокатові політика, що він у них «більше не значиться». «Куди його перевели, говорити відмовляються», – розповіла речниця Навального Кіра Ярмиш.

 

Соратники Навального забили на сполох після того, як 11 грудня його знову не підімкнули через відеозв'язок до засідання у Ковровському міському суді. Представники колонії стверджували, що це відбувається, бо з сьомого грудня вони не можуть полагодити електрику. «Просто знущаються. Це вже шостий день, як ми не знаємо, де Олексій і що з ним відбувається», – написала Ярмиш. Вона розповідала, що позаминулого тижня Навальному стало зле в камері – у нього запаморочилося в голові, він ліг на підлогу. Співробітники колонії поставили політикові крапельницю.

 

З шостого грудня до Навального в колонії також не пускають адвокатів. Його соратники повідомляли, що восьмого грудня адвокат політика простояв весь день під пенітенціарним закладом, але йому відмовили у відвідинах.

 

Нагадаємо, що Олексій Навальний ув'язнений з початку 2021 року. У серпні 2023-го Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про екстремізм. У колонії Навального регулярно відправляють до штрафного ізолятора.

11.12.2023

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