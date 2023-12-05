650-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Блокаду пункту пропуску з Словаччиною призупинено, пропуск вантажівок через "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" здійснюється у звичайному режимі, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач і додав, що за результатами Ради міністрів транспорту ЄС комісарка Адіна Велян заявила, що Єврокомісія не планує вносити зміни до діючої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

163,6% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

60,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

174,6% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

259,2% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

81,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Близько 4-ї години ранку, під час повітряної тривоги, росіяни трьома безпілотниками атакували обʼєкт інфраструктури на півдні Львівщини, повідомив голова ОВА Максим Козицький Є незначні руйнування, пошкоджень систем життєзабезпечення області і постраждалих немає.

09:50 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА «Shahed-136/131» з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ РФ, а також зенітними керованими ракетам С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини. Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА (59%) в різних регіонах України.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За минулі сім днів збито 101 з 129 (78%) запущених по Україні БПЛА.

09:40 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — тривають зіткнення біля Лиману Першого та Тернів.

• Бахмутський напрямок — росіяни ведуть активні наступальні дії. Ворог мав частковий успіх біля Хромового та на дачах біля Бахмута. Біля Кліщіївки противник намагається вийти на висоту 215.7. Біля залізниці дещо вдалося відігнати росіян. Ворог веде наступальні дії західніше Бахмута.

• Авдіївський відтинок — росіяни тиснуть південніше Авдіївського терикону, мають частковий успіх. Тривають бої за Степове. Уточнено ЛБЗ східніше Авдіївки. Ворог не може досі захопити промку, незважаючи на попередні досягнення. Росіяни дещо просунулися в Первомайському.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — росіяни лізуть з Вербового, мають частковий успіх.

• Таврійський відтинок — без змін.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія продовжує відчувати економічні наслідки дефіциту робочої сили, частково спричиненого війною в Україні.

• Західні партнери України продовжують докладати зусиль для надання Україні військової та економічної підтримки.

• Президент Білорусі Лукашенко вчора у Пекіні обговорив поглиблення білорусько-китайських відносин з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

• Депутати Державної Думи від керованої Кремлем "Єдиної Росії" та сенатори Ради Федерації запропонували законопроект про запровадження кримінального покарання за витік персональних даних, що, ймовірно, є частиною постійних зусиль з контролю над російським інформаційним простором напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

• Кремль, ймовірно, продовжує спроби втрутитися у вакуум влади в кількох африканських країнах, оскільки елементи "групи Ваґнера" продовжують діяти в Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

• Губернатор Воронезької області Гусєв підтвердив 4 грудня загибель в Україні заступника командувача 14-го армійського корпусу Росії генерал-майора Володимира Завадського.

• Окремі депутати російської Думи, схоже, розійшлися в думках щодо продовження строкової служби в Росії.

• Як повідомляється, голова адміністрації президента Росії з питань внутрішньої політики Ярін відвідав окуповану Україну в рамках заходів, спрямованих на легітимізацію російської влади на окупованій території напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: