649-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських боєприпасів на суму близько 142 мільйони євро, - повідомляє пресслужба німецького оборонного концерну. Замовником виступила одна з країн-партнерів НАТО, замовлення включає десятки тисяч артилерійських боєприпасів калібром 155-мм. Як повідомляється, боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

14:50 Саміт ЄС не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до ЄС, - вважає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він зазначив, що пропозиція ЄК про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам "багатьох країн-членів", зокрема Угорщини.

14:15 Кошти на військову допомогу США Україні вичерпаються до кінця поточного 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить рішення виділити додаткове фінансування, заявила директор адміністративно-бюджетного управління адміністрації США Шаланда Янг:

"Я хочу внести ясність: без дій Конгресу до кінця року в нас закінчаться ресурси для закупівлі нових партій зброї і техніки для України, а також для надання техніки з військових запасів США. Для досягнення цього моменту не існує чарівного джерела фінансування. У нас закінчилися гроші й майже немає часу. Припинення постачання американської зброї і техніки поставить Україну на коліна на полі бою, не лише поставивши під загрозу досягнуті Україною успіхи, а й підвищивши ймовірність військових перемог Росії"

13:30 Ситуація в енергосистемі залишається складною, повідомили в Укренерго. Вранці одна з теплоцентралей на півдні зупинила роботу через пошкодження при обстрілі, протягом минулої доби з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр «Укренерго» поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Але синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Пов’язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі.

13:10 Російські спецслужби докладали зусиль, щоб перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, йдеться в секретній доповіді російської розвідки, яким диспонує фінська телерадіокомпанія Yle. Згідно з документом, російська спецслужба планувала організувати антиісламські та антитурецькі заходи, щоб підштовхнути Анкару до негативної реакції. У матеріалі російських спецслужб, перехоплених фінськими контррозвідниками, перераховуються методи, які були заплановані для розпалювання суперечностей між Фінляндією та Швецією з одного боку та Туреччиною – з іншого. Зокрема, у великих містах були заплановані демонстрації, які висміюють президента Ердогана, створення якомога більшої кількості ґрафіті проти ісламу та Ердоґана у відомих місцях у містах; передбачалося якнайширше розповсюдження кадрів демонстрацій і ґрафіті у соціальних мережах.

12:50 Вчора, 3 грудня, середньодобова температура була на 1,5 °C вищою, ніж у попередню неділю, 26 листопада, але попри це, вечірній максимум споживання вчора був на 3,5% вищим, ніж у попередню неділю, 26 листопада, повідомили в Укренерго. Головна причина – знижене споживання 26 листопада через масові знеструмлення споживачів на півдні в минулі вихідні.

12:45 ГУР поки що не може підтвердити інформацію про ліквідацію всіх російських військових, причетних до ймовірного розстрілу беззбройних українських воїнів біля Степового Донецької області, сказав представник ГУР Андрій Юсов:

"Зараз важко сказати, що тих самих. Але ситуація під Авдіївкою і даним конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, що це не рідкісні випадки, коли укріплення переходять із рук у руки. Однак стверджувати, що саме ті ліквідовані, ми зараз не можемо. Цей момент потрібно додатково верифікувати".

12:20 Проросійський президент Болгарії Румев Радєв заветував угоду між міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про безкоштовне надання Україні 100 бронетранспортерів з озброєння МВС. Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков впевнений, що більшість у парламенті відхилить це вето.

12:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили МО РФ, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч осіб пораненими і приблизно 50 тисяч вбитими. Найманці "групи Ваґнера", ймовірно, мали приблизно 40 тисяч поранених і 20 тисяч убитих. Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220–280 тисяч пораненими і приблизно 70 тисяч убитими. Це дає діапазон оцінки від 290 до 350 тисяч загальних втрат російських військових. Медіана його становить 320 тисяч загальних втрат російських військових. Навіть серед російських чиновників, ймовірно, існує низький рівень розуміння загальної кількості втрат через давно сформовану культуру нечесного звітування в армії.

11:55 Народний депутат України Дмитро Шпенов (позафракційний) подав до Верховної Ради заяву про дострокове припинення повноважень, повідомив Голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

Дмитро Шпенов – народний депутат кількох скликань Верховної Ради. У 2007–2012 роках був нардепом від Партії регіонів. У 2012 р. Шпенова обрали за одномандатним виборчим округом №37 (Дніпропетровська область). До ВР восьмого скликання він пройшов як безпартійний самовисуванець за тим самим округом, був членом фракції "Опозиційний блок". У 2019 році обраний до ВР дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом. Позафракційний. Член центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний блок". Член Комітету з правової політики.

11:50 Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемаратону підтвердив ліквідацію російських військових, які розстріляли беззбройних українських захисників, що здавалися в полон у районі села Степового Донецької області: "Під час подальших бойових дій та група російських окупантів, які вчинили цей злочин, перестала існувати".

11:30 На території Польщі в бік України в черзі близько 2,5 тисячі вантажівок, повідомив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

11:20 На Закарпатті митники фіксують зменшення черг вантажівок на кордоні з Угорщиною та Словаччиною: зранку на КПП "Тиса" на в'їзд з Угорщини очікують 780 вантажівок, на КПП "Ужгород" на в'їзд зі Словаччини – 700. Є деяке збільшення черги на в'їзд в Україну з боку Румунії на КПП "Дякове" – там зараз 240 вантажівок у черзі, в неділю було 250, а ще в суботу – лише 150 фур. За минулу добу Закарпатська митниця оформила на в'їзд в Україну 398 вантажівки на КПП "Тиса", на КПП " Ужгород" – 172, 123 на КПП "Дяково".

11:15 Через негоду без електропостачання залишаються 145 населених пунктів (вчора було 504), найбільше – у Львівській області (134), повідомили в Міненерго.

Через бойові дії й технологічні порушення без електропостачання залищаються 420 населених пунктів (вчора було 422).

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 127 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 30 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Вночі в пункті пропуску «Угринів» розпочався пропуск порожніх вантажівок, повідомили в Державній прикордонній службі України. З першої по сьому годину на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т.

10:25 У Баштанському районі Миколаївщини уламки збитого "шахеда" пошкодили будівлю агропідприємства та лінію електропередач, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Постраждалих немає.

10:15 Внаслідок нічної атаки ударних дронів є руйнування будинку культури та будівельного магазину в Херсонському і Бериславському районах, повідомили в Силах оборони півдня.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

163,4% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

59,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

174,0% автомобільної техніки (з них 2,5% за минулий тиждень),

258,4% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

81,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

42,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Сили протиповітряної оборони вранці знищили всі російські БПЛА, що атакували Прикарпаття, на місці падіння уламків працюють відповідні служби, обійшлося без жертв і значних руйнувань, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

09:45 Вночі росіяни атакували 23 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда (окупований Крим) та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА (78%) та (на Кіровоградщині) одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях України: 6 БпЛА знищено на Миколаївщині, 3 – на Херсонщині, 1 – на Кіровоградщині, 1 – на Дніпропетровщині.

За минулі сім днів збито 92 з 113 (81%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — біля Тернів за тиждень ворог захопив чимало позицій. Росіяни атакують в Серебрянському лісництві біля висоти 85,1.

• Бахмутський напрямок — ворог зайняв взводний опорний пункт біля Богданівки та продовжує шукати шляхи просунутися біля Хромового. Росіяни продовжують тиск на Андріївку та Кліщіївку. За попередніми даними, ворог може бути в крайніх хатах села.

• Авдіївський відтинок — найважча ситуація на північному фасі Авдіївського виступу. Ворог продовжує атакувати в напрямку Новокалинового та біля Степового, росіяни мали частковий успіх південніше та в самому селі. Тривають зіткнення біля насосної станції та біля приватного сектору Авдіївки. Росіяни лізли і з Водяного на північ, успіху не мали. В Мар'їнці ворог має частковий успіх, але і нашим вдалося відкинути ворога в північній частині міста.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — ворог проводить ряд наступальних дій, метою яких є ліквідація нашого виступу, бої тривають.

• Таврійський відтинок — у Кринках тривають стрілецькі бої, противник завдає удари КАБами й артилерією по селах правобережжя. Не зумівши вибити наші сили, ворог думає завдати шкоду логістиці.

09:25 Армія оборони Ізраїлю оголосила, що Ізраїль розширює свої наземні операції проти опорних пунктів ХАМАС на весь Сектор Гази.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Указ президента Росії Путіна від 1 грудня, найімовірніше, є формальним визнанням поточної чисельності російської армії, а не наказом про негайне збільшення кількості російських військовослужбовців.

• За повідомленнями, українська протиповітряна оборона вздовж лінії фронту спонукає російські війська більше покладатися на дистанційні удари за допомогою планерних бомб.

• Українські посадовці звернулися до міжнародних організацій з проханням розслідувати відеоматеріали, опубліковані 2 грудня, на яких російські війська вбивають беззбройних українських солдатів.

• У ніч з 2 на 3 грудня російські війська завдали низки ракетних ударів та ударів із безпілотників.

• Російський уряд, ймовірно, продовжує спроби цензурувати у соціальних мережах родичів мобілізованих російських військовослужбовців через побоювання, що їхні протести можуть негативно вплинути на ще не оголошену президентську кампанію Путіна у 2024 році.

• Відомий російський мілблогер заявив, що провів "майстер-клас" для керівників пресслужб і працівників комунікацій російського державного оборонного конгломерату "Ростех", ймовірно, на підтримку зусиль, які дозволять російському уряду нормалізувати війну без безпосереднього залучення Кремля. "Майстер-клас" мілблогера являє собою спосіб, за допомогою якого Кремль може отримати додаткову вигоду від мілблогерів, і показує, як можливі фінансові стимули можуть пом'якшити критику мілблогерів на адресу російського керівництва.

• Росія продовжує використовувати Російську православну церкву для індоктринації російських дітей в дусі російського націоналізму та створення умов для довгострокових зусиль з формування збройних сил.

• Російські окупаційні чиновники продовжують зміцнювати підтримувану Кремлем партію "Єдіная Россія" в окупованій Україні напередодні президентських виборів в Росії у березні 2024 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: