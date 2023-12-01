647-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

163,2% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

59,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

173,3% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

257,7% артилерійських систем (з них 2,2% за минулий тиждень),

81,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

42,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 На українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2400 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найбільше їх навпроти (пунктів пропуску - ред.) "Шегині" та "Рава-Руська", заблоковані також пункти пропуску "Ягодин" та "Краківець". Вчора на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебувало близько 2100 вантажних транспортних засобів.

09:40 У Одеській області внаслідок російської нічної атаки БпЛА типу Shahed-131/136 пошкоджений інфраструктурний об'єкт, повідомили в Оперативному командуванні “Південь”. Пожежу оперативно ліквідовано, люди не постраждали.

09:35 Через налипання мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 305 населених пунктів: 121 - повністю. 184 - частково, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.

09:25 Вночі росіяни атакували 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області, повідомили в Повітряних Силах.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 (91%) ударних БпЛА «Shahed-136/131» в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

За минулі сім днів знищено 83% (72 з 87) запущених по Україні ударних БпЛА «Shahed-136/131».

09:20 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявили про намір посилити українську оборону та укріплення навколо українського театру військових дій, але, що прикметно, не згадали Запорізьку область в обговоренні поточних і майбутніх оборонних заходів.

• Міністр оборони Росії Шойґу продовжує фальшиво характеризувати російські наступальні зусилля в Україні як частину "активної оборони", намагаючись зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти оперативно важливих цілей.

• Як повідомляється, українська розвідка пошкодила ще один потяг на ділянці Байкало-Амурської залізниці 1 грудня, очевидно, намагаючись послабити російську логістику на російському Далекому Сході.

• Президент Росії Путін 1 грудня офіційно змінив склад ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, звільнивши кількох членів і призначивши відомого антиопозиційного медіа-діяча.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що 1 грудня до Чечні прибула друга група палестинських біженців з сектора Газа, яка, можливо, частково фінансувалася організацією його доньки "Діти Чечні - діти Палестини".

• Російські мілблогери стверджують, що непропорційний розподіл міністерством оборони Росії безпілотників між підрозділами на передовій і погано проведені кампанії з виробництва безпілотників на місцях впливають на ефективність підрозділів на передовій.

• Російські джерела скаржаться, що постійне використання російськими солдатами особистої електроніки і месенджерів в прифронтових районах ставить під загрозу оперативну безпеку Росії.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв заявив 1 грудня, що в період з 1 січня по 1 грудня 2023 року російська армія завербувала понад 452 000 осіб.

• Російські окупаційні чиновники продовжують проводити підготовку для депортації українців до Росії під різними схемами відпусток.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: