647-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
163,2% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),
59,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
173,3% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),
257,7% артилерійських систем (з них 2,2% за минулий тиждень),
81,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
42,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),
26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 На українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2400 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найбільше їх навпроти (пунктів пропуску - ред.) "Шегині" та "Рава-Руська", заблоковані також пункти пропуску "Ягодин" та "Краківець". Вчора на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебувало близько 2100 вантажних транспортних засобів.
09:40 У Одеській області внаслідок російської нічної атаки БпЛА типу Shahed-131/136 пошкоджений інфраструктурний об'єкт, повідомили в Оперативному командуванні “Південь”. Пожежу оперативно ліквідовано, люди не постраждали.
09:35 Через налипання мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 305 населених пунктів: 121 - повністю. 184 - частково, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.
09:25 Вночі росіяни атакували 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області, повідомили в Повітряних Силах.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 (91%) ударних БпЛА «Shahed-136/131» в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.
За минулі сім днів знищено 83% (72 з 87) запущених по Україні ударних БпЛА «Shahed-136/131».
09:20 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявили про намір посилити українську оборону та укріплення навколо українського театру військових дій, але, що прикметно, не згадали Запорізьку область в обговоренні поточних і майбутніх оборонних заходів.
• Міністр оборони Росії Шойґу продовжує фальшиво характеризувати російські наступальні зусилля в Україні як частину "активної оборони", намагаючись зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти оперативно важливих цілей.
• Як повідомляється, українська розвідка пошкодила ще один потяг на ділянці Байкало-Амурської залізниці 1 грудня, очевидно, намагаючись послабити російську логістику на російському Далекому Сході.
• Президент Росії Путін 1 грудня офіційно змінив склад ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, звільнивши кількох членів і призначивши відомого антиопозиційного медіа-діяча.
• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що 1 грудня до Чечні прибула друга група палестинських біженців з сектора Газа, яка, можливо, частково фінансувалася організацією його доньки "Діти Чечні - діти Палестини".
• Російські мілблогери стверджують, що непропорційний розподіл міністерством оборони Росії безпілотників між підрозділами на передовій і погано проведені кампанії з виробництва безпілотників на місцях впливають на ефективність підрозділів на передовій.
• Російські джерела скаржаться, що постійне використання російськими солдатами особистої електроніки і месенджерів в прифронтових районах ставить під загрозу оперативну безпеку Росії.
• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв заявив 1 грудня, що в період з 1 січня по 1 грудня 2023 року російська армія завербувала понад 452 000 осіб.
• Російські окупаційні чиновники продовжують проводити підготовку для депортації українців до Росії під різними схемами відпусток.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
02.12.2023
Російські федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.
Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 23 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59 та 18 ударних БпЛА.
Авіаційних ударів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області; Новомихайлівка Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбили 13 атак.
На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 8 атак.
На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.
На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили ще 4 атаки.
Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.
Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
5 складах боєприпасів противника.